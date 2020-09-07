Почему Испания разгромила Украину? Блогер RusDelfi знает ответ

По сборной Украины — тот случай, когда чрезмерно огорчаться нет нужды: это плюс-минус реальная разница в классе команд. Я ждал чего-то более скромного, в духе 0:2, но если уж начал собирать ошибки у своих ворот на 90-й секунде матча, становится трудно остановиться.

А 0-4, 0-14 или 0-44 — вообще не имеет значения, с каким счётом проигрывать, просто наплевать. В каком-то смысле 0:4 и лучше, чем те же 0:2 или, упаси боже, 0:1 — не будет иллюзий, что просто немного не повезло, а так всё в порядке, и мы вот-вот и будем как Испания.

Не будем, по меньшей мере, в среднесрочной перспективе. Но если хотим закрепиться в статусе околотопов, как те же швейцарцы, то должны играть с лучшими. Для начала — выжить в том же элитном дивизионе Лиги наций, это вполне по силам.

Со стратегической точки зрения всё нормально: пусть немцы и сыграли второй подряд матч вничью, но швейцарцы отстают от наших, всё равно что так, что эдак, им надо будет играть только на победу в ответном матче.

Как минимум до четвёртого тура будем в деле — хоть это всё и напоминает классическую группу в ЛЧ 1994/95, когда "Динамо" стартовало с победы дома, а затем проиграло 5 оставшихся матчей, но всё равно могло выйти в четвертьфинал до последнего тура.

Шевченко забил "Баварии" свой первый еврокубковый гол, нужен был ещё один, но пропустили в ответ четыре. Думаю, Андрей Николаевич помнит, что было тогда — и помнит, что когда команда стала играть чуть менее наивно, поменяв тренера, в следующую встречу с мюнхенцами "Динамо" доставило им несколько больше проблем.

Сегодня Украина играла не то чтобы наивно, но несобранно — точно. Дело за коррективами, если их не будет, то тогда критиковать и можно будет по полной. Пока — рано.

Испания — Украина 4:0 (3:0)

6 сентября, 21.45, ”Эстадио Альфредо Ди Стефано”

Голы: 1:0 — 3, пенальти Рамос, 2:0 — 29 Рамос, 3:0 — 32 Фати, 4:0 — 84 Ферран Торрес.

Испания — Де Хеа, Регилон, Рамос (Эрик Гарсия, 61), Навас, Пау Торрес, Мерино, Тиаго Алькантара, Ольмо, Родри (Оскар Родригес, 69), Фати, Жерар Морено (Ферран Торрес, 74).

Украина — Пятов, Кривцов, Матвиенко, Тымчик, Зинченко, Малиновский, Михайличенко, Марлос (Цыганков, 56), Харатин (Сидорчук, 63), Ярмоленко (Коваленко, 79), Яремчук.

Предупреждения:

Родри (37), Малиновский (77), Коваленко (90).