"Не так важно, с каким счетом влетать: 0:3, 1:7 или 4:20". Блогер оправдывает сборную Украины
Блогер RusDelfi не удивился рекордному поражению сборной Украины (1:7 от Франции) и даже объяснил его.
Блогер RusDelfi не удивился рекордному поражению сборной Украины (1:7 от Франции) и даже объяснил его.
Считал перед связкой матчей с Францией, Германией и Испанией, что суммарная разница голов -6 будет естественным и, в общем-то, нестыдным результатом. Оказалось, что -6 сборная Украины оформила уже после первой игры. Стоит ли из этого делать трагедию? Нет. Делать выводы? Возможно.
Во-первых, не надо иллюзий по поводу того, что вот основной-то состав такого не допустил бы. У сборной Франции исторически мощное поколение игроков. К тем 23 людям, что выиграли чемпионат мира, можно довольно легко подобрать ещё 23 практически не уступающих по классу (вынесу за скобки или, точнее, в скобки уникумов Мбаппе и Канте), а за ними можно найти ещё столько же, которые будут готовы играть на этом уровне завтра.
Конечно, все эти 69 человек на поле не выпустишь, хоть и число-то nice. Но говорить о том, что второй-третий состав Украины проиграл основе французов — некорректно. В первом тайме, когда и был оформлен разгром, отлетели 0:4 составу, где было аж 2 человека старта образца ЧМ-2018 — проросший корнями на скамейке "Челси" Жиру и Павар. Основа французов против основы украинцев закончили бы с разницей от -2. У Украины уровню соперника соответствовали до перерыва Малиновский и после перерыва Цыганков. Ярмоленко уже не тянет, Миколенко — ещё. Можно ли рассчитывать на не разгром в этих условиях? Мне кажется, нет.
Во-вторых, пора вслух спросить о тактической гибкости команды Шевченко. Мне нравится, что сборная при нём старается играть от себя, в оптимальном составе этого хватает для уверенных побед над евросередняками вроде чехословаков. В хорошие дни мы уже способны побеждать команды второго эшелона калибра Швейцарии.
Но для настоящих грандов, как показал матч с Испанией и вот теперь намекнула игра с французами этого мало. Для игры первым номером с ними просто не хватает класса даже первому составу Украины. А играть в автобус Шевченко не хочет или не умеет. И эта тактическая наивность, на коне против танка, она восхищает, конечно, но и огорчает тоже немного.
Стоит сказать, что Андрей Николаевич максимально грамотно подошёл к формированию состава и с точки зрения стратегии для команды, и с точки зрения своего имиджа. Дал отдохнуть по максимуму тем, кто будет пытаться выжать результат в двух киевских матчах Лиги наций, поставил в основу четырёх дебютантов, в общем, идеально отстроился в стиле "Ко мне какие претензии-то? Сами видите, кем приходится играть".
Однако со всеми скидками на обстоятельства стоит запомнить, что состав был сформирован немного "на отъебись". С точки зрения отдельно взятого матча, да ещё и товарищеского, не так важно, влетать 0:3, 1:7 или 4:20, но можно было попытаться упереться хотя бы чуточку больше. Что команда отрабатывала в этом матче — я лично затрудняюсь сказать.
В-третьих, может, немного умолкнут голоса "Сколько можно пихать "Шахтёр" в сборную и зажимать динамовцев?", которые доносились и доносятся весь период работы Шевченко. Вот вчера был идеально лабораторный эксперимент, где игроков "Шахтёра" не было вообще и даже динамовцев не очень зажимали (разве что Сидорчука можно было выпустить, но, видимо, берегли к официальным матчам). И как-то не очень понравилось, знаете ли. Бущан вот и вовсе психологическую травму получил, наверное.
Вообще история с Бущаном — место для отличного мысленного эксперимента "Как бы поступил я на месте Шевченко?" Вратарей нет вообще, дальше играть с немцами и испанцами. Стоит ли держать на поле Георгия, особенно на фоне того, что можно максимально подчеркнуть статус матча, выпустив во втором тайме Шовковского? Моё мнение — если бы счёт был в районе 0:3, то выпустить СаШо в конце было бы нормальным ходом. При 1:7 такое решение могло быть воспринято самим Бущаном как дополнительный удар в спину: мол, и так всё максимально хреново, так ещё и выпускаете 45-летнего тренера вместо меня.
Впрочем, даже психологически здоровый Бущан рискует вынуть авоську в двух следующих матчах в Киеве. К нему есть вопросы по первому и третьему голам, да и в остальных эпизодах оценка "не выручил" кажется достаточно точной. Работа вратаря подразумевает, что иногда ты должен делать чуточку больше, чем можешь, у Бущана с этим пока не очень и в клубе, и вот, как видим, в сборной. Просто пока не вышел на этот уровень — и не факт, что выйдет, всё же 26 уже, не мальчик.
Резюмирую: вышло больно, не могло не выйти, но тому, чтобы было настолько, здорово помогли не только обстоятельства, но и тренеры с игроками. Дальше будет лучше, это совсем несложно, вопрос — насколько лучше? По этому матчу понять было сложно. Посмотрим, появятся ли игроки "Шахтёра" за вычетом Пятова и Степаненко в сборной, после этого можно будет хоть как-то адекватно думать о том, чего ждать хотя бы против Германии.
Впрочем, соображение о том, что -6 будет нестыдным результатом, всё ещё в силе. Просто уже по итогам не трёх, а двух матчей.
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