"Не так важно, с каким счетом влетать: 0:3, 1:7 или 4:20". Блогер оправдывает сборную Украины

Считал перед связкой матчей с Францией, Германией и Испанией, что суммарная разница голов -6 будет естественным и, в общем-то, нестыдным результатом. Оказалось, что -6 сборная Украины оформила уже после первой игры. Стоит ли из этого делать трагедию? Нет. Делать выводы? Возможно.

Во-первых, не надо иллюзий по поводу того, что вот основной-то состав такого не допустил бы. У сборной Франции исторически мощное поколение игроков. К тем 23 людям, что выиграли чемпионат мира, можно довольно легко подобрать ещё 23 практически не уступающих по классу (вынесу за скобки или, точнее, в скобки уникумов Мбаппе и Канте), а за ними можно найти ещё столько же, которые будут готовы играть на этом уровне завтра.

Конечно, все эти 69 человек на поле не выпустишь, хоть и число-то nice. Но говорить о том, что второй-третий состав Украины проиграл основе французов — некорректно. В первом тайме, когда и был оформлен разгром, отлетели 0:4 составу, где было аж 2 человека старта образца ЧМ-2018 — проросший корнями на скамейке "Челси" Жиру и Павар. Основа французов против основы украинцев закончили бы с разницей от -2. У Украины уровню соперника соответствовали до перерыва Малиновский и после перерыва Цыганков. Ярмоленко уже не тянет, Миколенко — ещё. Можно ли рассчитывать на не разгром в этих условиях? Мне кажется, нет.

Во-вторых, пора вслух спросить о тактической гибкости команды Шевченко. Мне нравится, что сборная при нём старается играть от себя, в оптимальном составе этого хватает для уверенных побед над евросередняками вроде чехословаков. В хорошие дни мы уже способны побеждать команды второго эшелона калибра Швейцарии.

Но для настоящих грандов, как показал матч с Испанией и вот теперь намекнула игра с французами этого мало. Для игры первым номером с ними просто не хватает класса даже первому составу Украины. А играть в автобус Шевченко не хочет или не умеет. И эта тактическая наивность, на коне против танка, она восхищает, конечно, но и огорчает тоже немного.

Стоит сказать, что Андрей Николаевич максимально грамотно подошёл к формированию состава и с точки зрения стратегии для команды, и с точки зрения своего имиджа. Дал отдохнуть по максимуму тем, кто будет пытаться выжать результат в двух киевских матчах Лиги наций, поставил в основу четырёх дебютантов, в общем, идеально отстроился в стиле "Ко мне какие претензии-то? Сами видите, кем приходится играть".