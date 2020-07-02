Кандидат в президенты испанской федерации футбола договорился, что сборную возглавит Марадона
Дмитрий Литвинов в блоге на RusDelfi рассказывает о главной трансферной новости дня. Правда, сам трансфер еще не произошел.
Дмитрий Литвинов в блоге на RusDelfi рассказывает о главной трансферной новости дня. Правда, сам трансфер еще не произошел.
Потрясающая новость от Marca о том, что кандидат в президенты Федерации футбола Испании Антонио Торрес договорился с Марадоной, что Диего возглавит сборную Испании, если Торрес победит на выборах.
Так вижу, что Антонио очень не хотел идти на выборы, возможно, проиграл в карты друзьям, теперь отмазываться поздно, но есть способ всё же избежать этой не самой лучшей в мире работы.
Ну и, как справедливо замечают на спортсе, большая часть наркотрафика в Европу идет через Испанию.
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