Кандидат в президенты испанской федерации футбола договорился, что сборную возглавит Марадона

Потрясающая новость от Marca о том, что кандидат в президенты Федерации футбола Испании Антонио Торрес договорился с Марадоной, что Диего возглавит сборную Испании, если Торрес победит на выборах.

Так вижу, что Антонио очень не хотел идти на выборы, возможно, проиграл в карты друзьям, теперь отмазываться поздно, но есть способ всё же избежать этой не самой лучшей в мире работы.

Ну и, как справедливо замечают на спортсе, большая часть наркотрафика в Европу идет через Испанию.

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