Как "Ювентус" забил "Интеру" 9 мячей, и почему это похоже на матч "Ростова" с "Сочи"

Игра "Сочи" с "Ростовом", конечно, живо напомнила два легендарных матча.

Первый — решающий матч чемпионата Италии 1960-61 годов. Тогда к финишу "Интер" и "Ювентус" подходили в статусе главных конкурентов за "скудетто", за шесть туров до финиша играли между собой в Турине — и на 30-й минуте матч был прерван, когда местные фаны выбежали на поле. "Ювентусу" засчитали предусмотренное регламентом техническое поражение 0:2, но президент клуба — и по совместительству президент Федерации футбола Италии — Умберто Аньелли настоял на переигровке.

"Интер" в знак протеста выпустил состав из своей молодёжки, самому старшему из которых было 19 лет. "Ювентус" же выставил основу и подтвердил свою репутацию главных мудаков европейского футбола, не просто обыграв детей, а уничтожив их со счётом 9:1.

Особенно усердствовал Омар Сивори — 6 голов и повторение рекорда по мячам в одной игре, установленного ещё Пиолой в 30-е годы. Правда, даже этот "бенефис" не помог ему выиграть титул лучшего голеадора Серии А в том сезоне — 25 итоговых голов против 27 у Бригенти из "Сампдории". Но зато клуб мог быть доволен — от конкурента оторвались, чемпионами стали, а "Интер" ещё и "Милан" вперёд пропустил.

Единственный гол "Интера" в той игре забил Сандро Маццола, который через пару лет уже как основной игрок приведёт "Интер" к чемпионству, а затем и к двум подряд победам в Кубке чемпионов, о котором Ювентус" будет мечтать ещё 20 лет и выиграет при не менее скандальных обстоятельствах.

А о втором матче вы все слышали — не менее знаменитое дерби "Шайба" — "Зубило", на окончательный итог которого повлияло то, что футболисты "Зубила" всё как один заболели корью.

Правда, тогда матч всё же перенесли. Но в нынешней России происходит то, что даже в сказках сложно представить.

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