21.11.2020, 11:39

Германия была бита так сильно, что к нам вернулись подзабытые шутки про немецкое порно. Блогер RusDelfi — об историческом разгроме


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Серхио Рамос и Ферран Торрес перепрыгивают немецких игроков
Серхио Рамос и Ферран Торрес перепрыгивают немецких игроковФото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

Футбольный блогер на страницах RusDelfi рассказал, чего ждать от испанской команды после победы над немцами (6:0), и подметил основные ошибки Йоакима Лёва.

Немного про матч Испания — Германия, мне он кажется достаточно важным и как отдельно взятая история, и как событие, которое может иметь большие последствия для обеих команд.

Лёв удивил стартовым составом. Ладно, Гинтер — человек, похоже, почку тренеру отдал, иначе объяснить его присутствие в составе ещё с 2014-го сложно. Скажу только, что Маттиас — единственный игрок в истории бундестим, который дважды съездил на ЧМ, но не сыграл ни единого матча. И ведь он ещё и в третий раз поедет!

Но намного примечательнее состав средней линии. Трио Кроос — Гюндоган — Горетцка всем хорошо: тут люди и в пас умеют сыграть, и по воротам пробить, и двигаются хорошо. Проблема одна: никто из них не является гуру обороны. Они все горазды вступить в отбор и забрать мяч у зазевавшегося соперника, но вот так, чтобы именно быть главным пахарем в центре поля — нет. У них в клубах за это другие люди отвечают — Каземиро/Валверде, Родри/Фернандиньо, Киммих/Толиссо.

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И вот тренер Лёв, чемпион мира, человек, который уже 14 лет возглавляет команду, выводит эту самую команду на матч с Испанией — чемпионом мира по контролю мяча, исторически мощным коллективом по игре в домашних матчах, сборной, которая отстаёт на очко и будет суператаковать — так вот, выводит немцев без единого нормального разрушителя в центре. Это потрясающей наивности ход, друзья. Ну, потому что ни одна команда в мире не может быть уверена, что сможет, играя против Испании, держать у себя мяч большую часть матча и за счёт этого обезопасит себя от атак.

Здесь стоит добавить, что в защите ведь у немцев кроме Гинтера в основе ещё и Макс был, парень, которому бы родиться в Бразилии, настолько это классический латераль, который хорош прежде всего у чужих ворот. У него в последнем чемпионате Германии по системе "гол+пас" показатель 8+6. При этом, "Аугсбург", за который Филипп играл в прошлом сезоне, финишировал 15-м, пропустив 63 мяча, что как бы намекает на то, что Макс (и другие защитники команды, конечно) в выполнении непосредственных обязанностей были так себе. Гены, что поделать, отец Филиппа — Мартин Макс, который в возрасте уже за 30 дважды становился лучшим бомбардиром бундеслиги.

Ну, и в центре защиты Робин Кох, который в "Лидсе" сейчас тоже едва ли не более заметен в атаке, чем в обороне. Мог ли Зюле, наверное, единственный защитник из вчерашнего квартет, кто в оптимальном составе этой сборной был бы в старте, вывезти в одиночку всё это? Вопрос риторический.

Германия была бита так сильно, что природа моментально очистилась — и к нам вернулись подзабытые с полуфинала ЧМ-2014 шутки про немецкое порно. Вот только есть нюанс.

Лёв засиделся, это очевидно. Можно говорить, что Лига наций — не приоритетный турнир, но по динамике движения сборной всё выглядит не очень с того самого ЧМ-2014. Евро-2016 — вылетели в полуфинале без шансов, а должны были ещё в четвертьфинале, если бы итальянцы хоть немного умели бить пенальти. ЧМ-2018 — просто позор под корейско-мексиканским соусом. Дальше два провала в Лиге наций и промежуточный успех в квалификации к Евро-2020, но даже там по личным встречам голландцы оказались лучше. Отказ от Мюллера, Хуммельса и Боатенга — просто идиотизм, особенно если брать нынешнюю их форму. Йогги, конечно, останется тренером до следующего лета, но в том, что он отработает контракт до 2022-го есть сомнения.

Ну, а Испания получила мощный заряд позитива после всех сомнений в обоснованности возвращения Луиса Энрике в команду. Роберт Морено многое сделал для этой команды, заменив в ней Луиса, когда тот выпал из-за болезни дочки.

И потому его уход, особенно в той форме, в какой он был обставлен, выглядел некрасиво. Но, похоже, испанцы перетерпели период турбулентности в прессе и, уверен, коллективе — и снова на коне. Из игроков вчерашнего старта только Рамосу за 30, старше 28, кроме Серхио, только Каналес, симпатичный, но проходной, в целом, персонаж, которого можно было бы и не считать — так удачно вчера он выпал из-за травмы и уступил место Фабиану Руису.

Это команда на 2-3 цикла в этом составе (минус Рамос) способна бороться минимум за полуфинал любого крупного турнира. Меня чуть смущает позиция центрфорварда, при всей статистике Мораты он кажется человеком с ограниченным потолком, и близко не дотягивающим до предшественником Вильи и Торреса, но даже с ним Испания пугающе опасна.

Будет очень интересно следить за развитием этой команды — мы вряд ли увидим 3 подряд титула на больших турнирах, но до пары финалов в обозримом будущем, скажем, до 2026-го испанцы могут дойти.

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