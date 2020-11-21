Германия была бита так сильно, что к нам вернулись подзабытые шутки про немецкое порно. Блогер RusDelfi — об историческом разгроме

Немного про матч Испания — Германия, мне он кажется достаточно важным и как отдельно взятая история, и как событие, которое может иметь большие последствия для обеих команд.

Лёв удивил стартовым составом. Ладно, Гинтер — человек, похоже, почку тренеру отдал, иначе объяснить его присутствие в составе ещё с 2014-го сложно. Скажу только, что Маттиас — единственный игрок в истории бундестим, который дважды съездил на ЧМ, но не сыграл ни единого матча. И ведь он ещё и в третий раз поедет!

Но намного примечательнее состав средней линии. Трио Кроос — Гюндоган — Горетцка всем хорошо: тут люди и в пас умеют сыграть, и по воротам пробить, и двигаются хорошо. Проблема одна: никто из них не является гуру обороны. Они все горазды вступить в отбор и забрать мяч у зазевавшегося соперника, но вот так, чтобы именно быть главным пахарем в центре поля — нет. У них в клубах за это другие люди отвечают — Каземиро/Валверде, Родри/Фернандиньо, Киммих/Толиссо.

И вот тренер Лёв, чемпион мира, человек, который уже 14 лет возглавляет команду, выводит эту самую команду на матч с Испанией — чемпионом мира по контролю мяча, исторически мощным коллективом по игре в домашних матчах, сборной, которая отстаёт на очко и будет суператаковать — так вот, выводит немцев без единого нормального разрушителя в центре. Это потрясающей наивности ход, друзья. Ну, потому что ни одна команда в мире не может быть уверена, что сможет, играя против Испании, держать у себя мяч большую часть матча и за счёт этого обезопасит себя от атак.

Здесь стоит добавить, что в защите ведь у немцев кроме Гинтера в основе ещё и Макс был, парень, которому бы родиться в Бразилии, настолько это классический латераль, который хорош прежде всего у чужих ворот. У него в последнем чемпионате Германии по системе "гол+пас" показатель 8+6. При этом, "Аугсбург", за который Филипп играл в прошлом сезоне, финишировал 15-м, пропустив 63 мяча, что как бы намекает на то, что Макс (и другие защитники команды, конечно) в выполнении непосредственных обязанностей были так себе. Гены, что поделать, отец Филиппа — Мартин Макс, который в возрасте уже за 30 дважды становился лучшим бомбардиром бундеслиги.