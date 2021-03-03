"Это — глыба. И комментаторства, и спортивной журналистики в целом": блогер RusDelfi — о смерти Юрия Розанова

Розанов был крутым. Мы не были знакомы, пару раз буквально видел его на каком-то относительно близком расстоянии, пока он работал в Украине, потому с личными моментами не сложилось. Но это тот случай, когда не надо соприкасаться с человеком, чтобы понять, что это глыба. И комментаторства, и спортивной журналистики в целом — писал он не хуже, чем говорил, это, как кажется, довольно связанные вещи.

Юрий Альбертович был одним из тех, кого не спутаешь ни с кем (и в этом плане, кстати, отличался от большинства его учеников по тем же украинским каналам). Ни по слогу, ни по ясности мысли — пусть порой и витиеватой по форме, но всегда конкретной по содержанию. И оттого и в том же FIFA смотрелся абсолютно органично как комментатор, умеющий подытожить происходящее одной-двумя репликами, которые уж на что по определению были штампами (повторяемыми в шаблонных игровых ситуациях), но не надоедали.

Вот это комментатор, вот это настоящий комментатор.

https://www.youtube.com/watch?v=ZNdtIn_XMcI

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