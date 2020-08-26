"Это абсолютно нормально": блогер высказался о ситуации с поражением ПСЖ

С интересом посмотрел на уличные гуляния в Марселе по поводу поражения "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.

В который раз отмечу, что это абсолютно нормально - ни один болельщик "Реала" не будет болеть за "Барселону" в еврокубках, то же самое у "Ливерпуля" и "Сити".

И болеть за врагов, лишь бы коэффициент страны в еврокубках был на полшишечки менее убогим, к чему зачастую призывают в Украине, кажется лицемерием высшей пробы.

Если ты хорош, то будешь побеждать без оглядки на коэффициент, свой и страны, на дистанции это неизбежно.

Возможно, однажды к этому придут и у нас, а пока - радость марсельцев.

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