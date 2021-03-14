"Эпоха заканчивается": блогер RusDelfi о судьбе "Ювентуса" и причинах его вылета из Лиги чемпионов(7)
Спортивный блогер RusDelfi рассуждает в своем Telegram о проблемах футбольного клуба "Ювентус" и том, как эти проблемы можно решить.
Спортивный блогер RusDelfi рассуждает в своем Telegram о проблемах футбольного клуба "Ювентус" и том, как эти проблемы можно решить.
"Ювентус" второй год подряд не может дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. Конечно, можно говорить, что команде немного не повезло в этом противостоянии — ну, насколько может не везти, когда в первом матче тебя возят мордой по газону 90 минут, но в конце ты забываешь гол, а во второй игре судья сочиняет удаление у соперника практически на ровном месте.
Но.
"Ювентус", при всей нелюбви к нему, в свои лучшие времена никогда не был командой, полагающейся на везение. И я не только о работе с судьями, хотя куда без неё. Это всегда был клуб, который знал, как выжимать результат. Клуб с менталитетом победителей. Клуб, где люди не терялись под давлением даже если соперник превосходил по классу исполнителей.
В нынешнем "Юве" этой воли просто нет. Как нет и класса исполнителей, который мог бы компенсировать отсутствие этой воли. Из состава полузащиты, который вышел вчера на поле в Турине, на уровне полуфинала Лиги чемпионов не играл никто. Рабьо, Рэмси, Артур, вышедший на замену Маккенни, не игравший Бентанкур, да и крайки Кьеза, Бернардески и Кулусевски.
Никто. Это нормальный набор игроков для четвертьфинала, но не более. И из всего набора только умница Кьеза и Артур кажутся теми, кто не затерялся бы и на следующих стадиях плей-офф. При этом, впереди ставка на Роналду, который сейчас уже полностью зависит от того, как его поддерживают хавбеки. И рядом с ним Мората, тоже не из тех, чьё фото помещают в словарях как иллюстрацию к статье "Креатив".
И вот со всем этим набором под руководством неопытного тренера команда рассчитывала наконец-то победить в Лиге чемпионов. Отличный план, просто великолепный, надёжный как швейцарские часы.
Я уже писал, что состоянию на сейчас к переезду в Париж ближе уже не Лионель, а Криштиану. И предположил бы, с уже более заметной долей уверенности, что в 2021-м мы первый раз за 16 лет не увидим в четвертьфинале ни того ни другого. Эпоха заканчивается, а с ней меняются и премьеры — один из нового дуэта вчера забил свой 20-й гол в 14 матчах Лиги чемпионов, второй сегодня вечером постарается добавить что-то ещё к хет-трику, отгруженному на "Камп Ноу".
"Ювентус" же должен идти на поклон к Аллегри и Погба. Первый добавит мозгов за пределами поля, второй добавит класса на нём. Аллегри точно согласится, если в команде не будет Криштиану. Погба будет недёшев, но на свободных агентов в полузащите фаны "Ювентуса" уже, кажется, насмотрелись за последние годы, и последними качественными были те же Погба и Пирло.
Можно, конечно, оставить и Андреа, и Криштиану. Но тогда покупать надо будет не только Погба, но и ещё пару-тройку топ-исполнителей. Не слишком умно, а "Ювентус" же всегда был про ratio, а не про что-то ещё.
Ну, а "Порту" молодцы. В четвертьфинале будут, конечно, сладкой булочкой для любого соперника — у них сейчас состав, где большинство игроков уже не в том возрасте, чтобы думать о звёздной карьере за рубежом. Но и с таким набором можно проходить соперника, если чётко понимаешь, во что играешь.
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