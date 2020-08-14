Что делает Килиана Мбаппе футбольной легендой?
Дмитрий Литвинов в блоге "Нелетучий голландец" рассказал о человеке, ради которого хочется смотреть футбол. Килиан Мбаппе играет за "ПСЖ", от чего футбольный клуб очевидно выигрывает.
Дмитрий Литвинов в блоге "Нелетучий голландец" рассказал о человеке, ради которого хочется смотреть футбол. Килиан Мбаппе играет за "ПСЖ", от чего футбольный клуб очевидно выигрывает.
В последние 3 года у меня появилось guilty pleasure: я изредка, может, до 10 раз в сезоне смотрю матчи "ПСЖ". Смотрю ради одного человека, по имени Килиан и по фамилии Мбаппе.
Кажется, я уже в том возрасте, когда говорить о том, что у меня есть любимый футболист, как было с Бергкампом или Джеррардом, поздновато. Но не восхищаться этим парнем не могу - и сейчас, в отличие от времени, когда стартовал не то, что Бергкамп, а даже Криштиану, у меня есть возможность наблюдать с самого старта за Next Big Thing.
Да, "ПСЖ" выделяется на фоне коллег по лиге, словно Гулливер в стране лилипутов, но это вполне отвечает духу эпохи - просто light-уровень, на котором выступает игрок перед тем, как выйти на супербоссов. Тем более, что Мбаппе-то как раз успел пройти лигу и на более хардовом уровне, став чемпионом с "Монако". До окончательного перехода на более сложный уровень, думаю, сезон - хотя если сейчас удастся затащить ЛЧ (в чём сомневаюсь, но мало ли, такой уж год), то могут отпустить и в 2020-м.
Но не в уровне дело - Килиан хорош и в Лиге чемпионов, и в сборной за счёт того, что просто играет на другой скорости, принципиально выше, чем у абсолютного большинства соперников. Речь не только о скорости бега, но и о скорости мышления, скорости принятия решений. Как показал отрезок перед матчем с "Аталантой", ещё и скорости восстановления - парень, который по всем прикидкам должен был пропустить игру, а то и весь краткосрочный плей-офф ЛЧ в этом сезоне, успел восстановиться в ультракороткие сроки.
На весь матч его не рискнули поставить, но именно с его выходом "ПСЖ" получил человека, за которым игроки "Аталанты" не успевали. И дело не только в их усталости, в конце концов, мы столько могли читать о лучших кондициях итальянцев, что списывать всё на это просто грешно. Если помните, в третьей части "Назад в будущее", когда Док и Марти попадают на Дикий Запад, где достаточно проблемно найти топливо для ДеЛореана, то Док находит выход в создании специальных поленьев, позволяющих повысить скорость паровоза. Вот выход Килиана и стал вязанкой таких поленьев, подброшенной в топку игры "ПСЖ".
Да, я только что сравнил Килиана Мбаппе с поленом, вы находитесь здесь.
Мне кажется, что даже "Атлетико" (прости, "Лейпциг"), который при Симеоне съел несколько стай собак на ликвидации конструктива от суперзвёзд, будет очень сложно остановить этого мальчика. Особенно если он будет в состоянии играть более получаса.
"ПСЖ" побыл командой Неймара ровно год, в сезоне 2017/18, потом Мбаппе забрал эту команду себе. Думаю, что у него отличные забрать у бразильца и статус самого дорогого игрока в истории.
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