Что делает Килиана Мбаппе футбольной легендой?

В последние 3 года у меня появилось guilty pleasure: я изредка, может, до 10 раз в сезоне смотрю матчи "ПСЖ". Смотрю ради одного человека, по имени Килиан и по фамилии Мбаппе.

Кажется, я уже в том возрасте, когда говорить о том, что у меня есть любимый футболист, как было с Бергкампом или Джеррардом, поздновато. Но не восхищаться этим парнем не могу - и сейчас, в отличие от времени, когда стартовал не то, что Бергкамп, а даже Криштиану, у меня есть возможность наблюдать с самого старта за Next Big Thing.

Да, "ПСЖ" выделяется на фоне коллег по лиге, словно Гулливер в стране лилипутов, но это вполне отвечает духу эпохи - просто light-уровень, на котором выступает игрок перед тем, как выйти на супербоссов. Тем более, что Мбаппе-то как раз успел пройти лигу и на более хардовом уровне, став чемпионом с "Монако". До окончательного перехода на более сложный уровень, думаю, сезон - хотя если сейчас удастся затащить ЛЧ (в чём сомневаюсь, но мало ли, такой уж год), то могут отпустить и в 2020-м.

Но не в уровне дело - Килиан хорош и в Лиге чемпионов, и в сборной за счёт того, что просто играет на другой скорости, принципиально выше, чем у абсолютного большинства соперников. Речь не только о скорости бега, но и о скорости мышления, скорости принятия решений. Как показал отрезок перед матчем с "Аталантой", ещё и скорости восстановления - парень, который по всем прикидкам должен был пропустить игру, а то и весь краткосрочный плей-офф ЛЧ в этом сезоне, успел восстановиться в ультракороткие сроки.

На весь матч его не рискнули поставить, но именно с его выходом "ПСЖ" получил человека, за которым игроки "Аталанты" не успевали. И дело не только в их усталости, в конце концов, мы столько могли читать о лучших кондициях итальянцев, что списывать всё на это просто грешно. Если помните, в третьей части "Назад в будущее", когда Док и Марти попадают на Дикий Запад, где достаточно проблемно найти топливо для ДеЛореана, то Док находит выход в создании специальных поленьев, позволяющих повысить скорость паровоза. Вот выход Килиана и стал вязанкой таких поленьев, подброшенной в топку игры "ПСЖ".