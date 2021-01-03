ВИДЕО | Заброшенное здание в Нарве: историческое наследие или развалины?

Блогер и краевед рассказала о здании, которое вполне могло бы быть гордостью Нарвы (из-за своей исторической ценности), но на деле только раздражает жителей города своим неопрятным внешним видом.
Видео расскажет о планах собственницы строения, судебных тяжбах с городом, а также возможных вариантах решения проблемы. Реализация каких проектов планировалась владельцем изначально? Чего хочет город? И почему здание до сих пор находится в таком плачевном состоянии? Об этом смотрите в видеоролике.
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