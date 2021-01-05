05.01.2021, 08:46

ВИДЕО | Митинг в поддержку выборов нового мэра Нарвы глазами блогера RusDelfi


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ВИДЕО | Митинг в поддержку выборов нового мэра Нарвы глазами блогера RusDelfi
screenshot youtube

Видеоблогер из Нарвы рассказала о митинге, который был организован в Нарве. Почему люди так ждут смены власти в городе? И что об этом думают депутаты Нарвского горсобрания?

Жители Нарвы собрались на митинг в поддержку выборов нового мэра города, требуя отставку зампредсобрания г-жи Олениной и г-жи Пахомовой. Организатор митинга — Михаил Паншин. Вот что он рассказал о своей политической позиции.

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