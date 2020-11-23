ВИДЕО | Как жили в Нарве во времена царской России? Блогер RusDelfi рассказала о губернаторе Адольфе Гане

Перед вами — история об Адольфе Гане, его отношениях с семьей Лаврецовых и строительстве лестницы Гана в Нарве. Вы узнаете также узнаете о создании музея Лаврецовых и строительстве Гунгенбурга (современной Нарва-Йыэсуу).

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