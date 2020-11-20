20.11.2020, 07:20

ВИДЕО | Экскурсия по Нарвскому замку от блогера RusDelfi


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ВИДЕО | Экскурсия по Нарвскому замку от блогера RusDelfi
screenshot youtube

Блогер RusDelfi из Нарвы продолжает заново открывать Нарву с разных сторон, и сегодня нас ждет экскурс в историю города. Так как активно передвигаться по стране сейчас приходится с осторожностью, виртуальная экскурсия по замку - отличная альтернатива!

В этом видео вас познакомят с историей строительства замка в Нарве, Ивангородской крепостью и легендами, с ними связанными.

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