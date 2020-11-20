ВИДЕО | Экскурсия по Нарвскому замку от блогера RusDelfi
Блогер RusDelfi из Нарвы продолжает заново открывать Нарву с разных сторон, и сегодня нас ждет экскурс в историю города. Так как активно передвигаться по стране сейчас приходится с осторожностью, виртуальная экскурсия по замку - отличная альтернатива!
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