ВИДЕО | Экскурс в историю от блогера RusDelfi: украинские военнослужащие в Нарве

В выпуске речь пойдет о лагере "Красные казармы", где с 1945-1955 годы содержались пленные немцы и украинцы, и боях за Нарву в 1944 году. Также блогер покажет места захоронения военнопленных и Советских военнослужащих в Нарва-Йыесу.

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