ВИДЕО | Чем славится Воскресенский Собор в Нарве: история и основные святыни

Если вы бываете в Нарве, то наверняка знаете, как выглядит Нарвский Воскресенский собор. Блогер RusDelfi продолжает знакомить нас с историей Нарвы и рассказывает предысторию данного храма и его основных икон.
Краевед из Нарвы делает экскурс в историю Нарвского Воскресенского собора — достопримечательности, на которую точно стоит посмотреть гостям города. Более того, внутри храма есть старинные иконы, которые могут немало рассказать об истории Нарвы, в том числе — Икона Нарвской Божьей Матери.
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