Дистанционное обучение в Эстонии: блогер RusDelfi узнала мнение родителей

Так как тема дистанционного образования снова становится актуальной, предлагаем вашему вниманию видеоролик блогера RusDelfi, которая поговорила с жителями Нарвы и попросила их поделиться своими историями, связанными с обучением онлайн.
В этом видео мы обсуждаем опыт дистанционного обучения в Ида-Вирумаа. Мамы четырёх детей рассуждают об этих вынужденных мерах и делятся своими личными историями.
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