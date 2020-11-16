16.11.2020, 07:00

Дистанционное обучение в Эстонии: блогер RusDelfi узнала мнение родителей


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Дистанционное обучение в Эстонии: блогер RusDelfi узнала мнение родителей
screenshot youtube

Так как тема дистанционного образования снова становится актуальной, предлагаем вашему вниманию видеоролик блогера RusDelfi, которая поговорила с жителями Нарвы и попросила их поделиться своими историями, связанными с обучением онлайн.

В этом видео мы обсуждаем опыт дистанционного обучения в Ида-Вирумаа.
Мамы четырёх детей рассуждают об этих вынужденных мерах и делятся своими личными историями.

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