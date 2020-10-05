05.10.2020, 17:33

Стрельцов, антисоветские заговоры, "Письмо 14". Разрушаем мифы о советском футболе

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Стрельцов, антисоветские заговоры, "Письмо 14". Разрушаем мифы о советском футболе
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Блогер RusDelfi Паисий Пчельник решил немного отступить от темы кино и рассказать всю правду о советском футболе. Кстати, вы знали, что в фильме "Стрельцов" показана сцена, которой в реальности не было?

Когда-то легендарный Олег Романцев заявил: ”Быть дублером ”Спартака” почетнее, чем олимпийским чемпионом по плаванию или легкой атлетике”. Пусть это высказывание и звучало надменно, но кое в чем Олег Иванович был прав. Футбол в нашей стране имеет такую безумную популярность, что никакие другие виды спорта не смогут за ним угнаться.

Хорошо это или плохо, решать вам, я хочу поговорить совсем о другом.

Дело в том, что благодаря безумной популярности футбола в нашей стране сложилось множество легенд и мифов вокруг него. И некоторые из них вызывают у меня вопросы, которые бы мне и хотелось с вами обсудить.

Я никогда не позиционировал себя мегаэкспертом в футбольной истории. Сам я начал следить за футболом с конца девяностых, так что не был свидетелем многих событий, о которых буду говорить. Так что не считайте это развеиванием мифов, скорее я буду задавать вопросы и ставить под сомнение некоторые факты. Понеслась!

1) 12 русских в матче ”Арсенал” — ”Динамо”

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В 1945 году московское ”Динамо”, усиленное несколькими игроками других клубов, устроило турне по британским городам. Турне весьма успешное: две ничьи и две победы, одна из которых — со счетом 10:1. Пусть и с довольно скромным ”Кардиффом”.

Но самым эпичным стал матч с одним из сильнейших клубов Англии тех лет — ”Арсеналом”. Главная эпичность его заключалась в том, что проходила игра при жутком тумане. Радиокомментатору Вадиму Синявскому порой даже приходилось сочинять, что происходило на поле, потому что мяча он попросту не видел. Это тоже неподтвержденный миф, но о нем мы говорить не будем, ведь это не так интересно. Гораздо любопытнее легенда о русском мошенничестве. Якобы, воспользовавшись сильным туманом, ”Динамо” выпустило на поле 12-го игрока. Добавляло вистов этой теории и то, что судил матч наш арбитр Николай Латышев, не увидевший, либо не захотевший увидеть жульничество соотечественников.

По поводу 12 русских говорят преимущественно в Англии, у нас же, наоборот, заявляют, что ”англичанка гадит”, и все это вранье и поклеп на кристально чистых людей. Так где же правда? А правда, скорее всего, как всегда посредине.

Судя по всему, произошло вот что: тренер динамовцев Михаил Якушин снял с игры одного футболиста. Тот медленно покидал поле, а заменивший его игрок выбежал, не дожидаясь пока замененный уйдет. Нарушение ли это правил? Бесспорно. Но согласитесь, не такое уж и критичное, чтобы вокруг него в товарищеском матче раздувать скандал.

Впрочем, у ”Арсенала” были и другие претензии по судейству, в частности, с двумя засчитанными голами из офсайда. Но ни подтвердить, ни опровергнуть их я не могу. Да и никто не может: видео матча не было, а если бы и было, вряд ли что-то можно было разглядеть в тумане.

2) Эдуард Стрельцов мог бы затмить Пеле на ЧМ-1958

Эдуард Стрельцов без всяких сомнений является самым мифическим персонажем советского футбола. Был ли он действительно феноменом, или его фигура была чрезмерно распиарена? Было ли то изнасилование или Стрельцова подставили? Или он взял вину на себя, защищая друга? Или ему сама Фурцева (!) мстила за то, что Стрельцов отказал в любви ее дочери?

Обсуждать эту историю я не хочу, оставим другой толпе, всем скопом державшей свечки по обе стороны спора.

Гораздо интереснее миф о том, что если бы не тот арест перед чемпионатом мира-1958, то Стрельцов бы блеснул на чемпионате мира и затмил бы самого Пеле.

Это и другие рассуждения из моего топа будут основаны на том, что если бы у бабушки была ”м” в графе ”пол”, то она была бы дедушкой. Короче говоря, мы просто не можем этого знать.

Неизвестно, как бы сложилась судьба сборной СССР со Стрельцовым в составе. Но не стоит забывать, что Пеле на том чемпионате мира не был главной звездой сборной Бразилии. Тогда у бразильцев зажигали Гарринча, Вава, Загалло. Пеле же вспыхнул совершенно внезапно и резко, да так, что в полуфинале и финале наколотил целых пять голов.

Сборная СССР проиграла Бразилии в группе 0:2, причем оба мяча у бразильцев забил Вава. Неизвестно, как бы Советы сыграли со Стрельцовым в составе, но можно отметить, что дебютный турнир для сборной складывался очень непросто. И для выхода в плей-офф пришлось даже провести дополнительный матч с Англией. После этого уставшая сборная уже не могла противостоять Швеции и вылетела в четвертьфинале. А шведы потом уверенно обыграли действующих на тот момент чемпионов мира сборную ФРГ и уступили только Бразилии в решающем матче. Сборная СССР достойно провела турнир, но соперники ее были объективно сильнее. Смог бы существенно что-то изменить один Стрельцов? Неизвестно. Но в любом случае говорить, что он ”затмил бы Пеле” было бы слишком самоуверенно.

Масла в огонь подлил и недавний фильм "Стрельцов", о котором нужно будет поговорить отдельно как-нибудь. В нем присутствует момент товарищеского матча СССР и Бразилии, где якобы весь стадион приветствовал Стрельцова, и сам Пеле был впечатлен. В реальности же Пеле действительно приезжал в СССР на товарищеский матч (и даже сделал дубль), но только Стрельцова в той игре не было. Он вернется в сборную только полгода спустя.

3) Величие победы СССР на Евро-1960

Сборная СССР навсегда войдет в историю как первый в истории победитель чемпионатов Европы. Выигрыш титула в 1960 году до сих пор считается главным успехом нашей команды на крупных турнирах.

Но многие, вспоминая эту победу, забывают, что сам дебютный чемпионат Европы (тогда еще он назывался Кубок Европы) прошел в далеко не оптимальном составе. В отборочном турнире не приняла участие почти ни одна ведущая сборная того времени. Не было ни одной из британских сборных: ни Шотландии, ни Англии, которую СССР со скрипом прошел на ЧМ двумя годами ранее, ни четвертьфиналистов того же чемпионата мира Уэльса и Северной Ирландии. Не было финалистов того чемпионата мира сборной Швеции. Не было полуфиналистов и чемпионов мира-1954 сборной ФРГ. Не было Италии.

А самого страшного соперника — сборную Испании — СССР удалось избежать. Именно с испанцами нашей команде предстояло сыграть два матча за выход в финальную стадию (де-факто это были четвертьфиналы, т.к. в финальной стадии Евро участвовало только 4 команды).

Дело в том, что тогдашний испанский правитель Франко запретил ехать футболистам во ”вражеский” Советский Союз. Испанская сторона настаивала на проведении матча на нейтральном поле, но оргкомитет Евро занял твердую позицию: не хотите ехать — получите технарь.

Смог бы СССР победить Испанию? Мы этого не знаем. Но я на всякий случай напомню, что в те годы у испанцев в составе блистали двукратный обладатель ”Золотого мяча” Альфредо ди Стефано, Луис Суарес (не нынешний, другой), который получит ”Золотой мяч” в 1960 году, Хенто и многие другие. Более того, мадридский ”Реал”, составлявший костяк той сборной, к тому времени выиграл пять стартовых розыгрышей Кубка чемпионов подряд…

Конечно, в любом случае победа на Евро-1960 престижна и почетна. В конце концов, Югославия тех лет также была очень сильна. Но не стоит переоценивать ее, и как по мне серебро Евро-1988 значит для престижа советского футбола не меньше, а то и больше.

4) СССР всегда был великой футбольной сборной, а потом Союз распался, и Россия стала плохо играть

Ох, как же силен в головах людей этот миф. Российских футболистов принято ругать (понятно, за дело) и ставить им в пример их советских коллег. Мол, вот какие в ваше время богатыри были!

Однако почему-то превозносящие советский футбол делают это как-то выборочно, не учитывая ряд важных факторов. Как минимум, слова из песни Высоцкого: ”А футболисты — до лучших дней!”. Так что уже в семидесятые к советским игрокам было немало претензии.

Можно, например, вспомнить, что наши клубы были практически неконкурентоспособны в еврокубках. За всю историю советские клубы взяли только три не самых престижных Кубка кубков, (дважды киевское ”Динамо”, один раз — ”Динамо” тбилисское). В Кубке чемпионов были лишь разовые выходы в полуфинал, а в Кубке УЕФА (который по составу порой был едва ли не престижнее ”старшего брата”) лишь один раз московское ”Динамо” добралось до финала.

В финальных стадиях крупных турниров наша сборная тоже далеко не всегда была успешна, а в период с 1974 по 1986 год вообще приняла участие только в одной финальной стадии — ЧМ-1982.

Да, в те годы в финальных стадиях играло гораздо меньше сборных, но стоит отметить другой важный фактор: конкуренция за годы реально выросла. Например, серьезно подтянулась Африка. Сейчас уже никого не удивляет, что в атаке одного из лучших клубов мира играют египтянин Салах и сенегалец Мане. Да и в Европе конкуренция выросла, в том числе после распада ряда стран, включая Югославию.

По-настоящему ударный период у советского футбола был с конца 50-х по начало 70-х: победа, два финала и полуфинал Евро, три четвертьфинала и полуфинал чемпионатов мира. И даже смотря на эти успехи, можно понять, что СССР был просто одной из ведуших сборных, но далеко не самой топовой. Ни в Европе, ни в мире.

Да и не стоит забывать, что у самих Советов выбор игроков был гораздо больше, ведь за страну могли играть не только россияне

И поэтому мне смешно читать, когда очередной Ловчев, 30-40 лет назад более-менее сносно пинавший мячик, начинает разносить современных игроков, мол, в наше время были суперзвезды, а сейчас фу, а не футболисты. Кстати, переходим к следующему пункту.

5) Современным российским футболистам в советские годы не доверили бы даже сидеть на скамейке/играть в дубле/сидеть на скамейке в дубле/мыть бутсы/сидеть на скамейке в очереди мыть бутсы

Величайшая советская сборная в истории. Создана на базе киевского "Динамо"
Величайшая советская сборная в истории. Создана на базе киевского "Динамо"
Многие ”великие” советские игроки так любят на это напирать. Мол, в их годы Дзюба бы не играл не то, что во второй сборной, его бы не подпустили даже бутсы Бубнову и Логофету чистить.

Конечно, сравнивать футбол разных эпох априори неблагодарное занятие, но я готов рискнуть и сказать, что в современном футболе затерялся бы даже Пеле. Просто потому, что скорости стали гораздо выше. И игры, и принятия решений. Посмотрите старую хронику — динамика совершенно не та. Поэтому я вполне допускаю, что если бы у нас изобрели машину времени и отправили условного Кокорина ”чистить бутсы Стрельцову”, бутсы бы пришлось чистить у самого Кокорина, а в историю он бы вошел как величайший игрок в истории футбола. Если, конечно, стульями не начнет махаться.

6) Сборная СССР провалилась на ЧМ-1982 из-за трех тренеров у руля

Собственно, весь этот пост я написал, в очередной раз прочитав историю про ”провал” советской сборной на чемпионате мира 1982 года.

Если кто не в курсе, напомню историю: сборную СССР к чемпионату мира-1982 готовил Константин Бесков. Однако перед турниром руководство советского спорта приняло решение отправить ему в помощь Валерия Лобановского и Нодара Ахалкаци. Во многочисленных историях про этот триумвират регулярно упоминается басня Крылова про лебедя, рака и щуку. Дескать, тренеры в итоге не могли договориться и потому сборная провалилась.

Про то, что назначать де-факто трех главных тренеров — это тупость, я спорить не буду, тут все и так понятно. Но вопросы у меня вызывает другое. А провалилась ли сборная СССР на ЧМ-1982?

Я этот турнир не смотрел, так что просто давайте оценим результаты.

В первом туре группового турнира Советы проиграли Бразилии 1:2. Одной из сильнейших бразильских сборных в истории, с Сократесом, Фалькао и самим Зико! Мощнейшей команде, которую на пути к заслуженному золоту остановил только гений Паоло Росси. В решающем матче за выход в полуфинал из второго группового турнира (!) бразильцы проиграли Италии 2:3, и хет-трик у ”скуадры адзурры” оформил как раз Росси.

Вернемся к нашим баранам. Что там было дальше? Во втором туре СССР без каких-либо трудностей разгромил Новую Зеландию 3:0. В последнем же матче нужно было не проиграть Шотландии. Матч выдался непростой, закончился 2:2, но с задачей команда справилась. А даже если бы мы ту игру выиграли, все равно бы ничего не изменилось, и мы бы остались вторые в группе.

После первого группового турнира в первый и последний раз в истории чемпионатов мира состоялся ВТОРОЙ групповой турнир из групп по ТРИ сборные. По мне — невероятно идиотский и неудобный формат. Сейчас, когда чемпионат мира расширят до 48 сборных, все еще не раз поплюются с него.

Дело в том, что при нечетном количестве сборных матчи проходят несбалансированно: у команд разное время на отдых.

В первом матче второго раунда СССР победил Бельгию 1:0. Сборная Польши, у которой был сильнейший состав в истории, бельгийцев разгромила 3:0. В последнем туре СССР необходимо было побеждать поляков. Команда Бескова-Лобановского-Ахалкаци с задачей не справилась. Матч завершился 0:0, СССР закончил турнир на втором месте в группе и не пробился в полуфинал.

Что мы имеем в результате: всего одно поражение, причем от очень сильной сборной Бразилии, де-факто попадание в восьмерку сильнейших (а с учетом дополнительных показателей — вообще пятое место). Не такой уж и провал, не находите?

Выступила бы сборная СССР лучше, если бы не было этой истории с триумвиратом тренеров? Далеко не факт.

А сборная Польши, которую не удалось победить, вышла в полуфинал, где, как и Бразилия, дрогнула под натиском Росси (0:2, оба мяча его), а в матче за третье место обыграла Францию с Платини и завоевала бронзу турнира. Сборная Польши, с которой ”провалившаяся” сборная СССР сыграла 0:0.

7) Сборную СССР ”убили” матче с Бельгией

Когда особо рьяные болельщики вспоминают о сборной СССР, можно услышать историю, что Советский Союз якобы ”всегда” засуживали. Проклятые империалисты не могли смириться с величием советского футбола и строили козни за счет судейства. Когда просишь их привести примеры такого безбожного отношения к нашей команде, получаешь в ответ: ”Ну как же! А Бельгия в 1986-м?!”

Правда, на Бельгии обычно истории про засуживание заканчиваются. Ну, могут еще вспомнить, как СССР засчитали поражение за отказ ехать в пиночетовский Чили на отбор ЧМ-1974. Но вот только в аналогичной ситуации за 14 лет до этого ”империалисты” встали на сторону Советского союза и засчитали поражение Испании (см. историю выше).

Ну так вот, возвращаясь к тому самому матчу с Бельгией.

Сборная СССР лихо начала тот чемпионат мира: 6:0 с Венгрией, 1:1 с чемпионами Европы Францией, 2:0 с Канадой. Многие уже записали команду Лобановского в теневые фавориты турнира. Однако путь ее оборвался уже на стадии 1/8 финала (благо тупизм со вторым групповым турниром отменили). 3:4 с Бельгией — и адье, мечты о футбольном золоте.

Этот матч уже многие из ныне живущих помнят очень хорошо. И помнят эмоции от ”ужасного” судейства арбитра Фредриксона. Вот что значит ”судья-скандинав”, как сказал бы Владимир Быстров! Целых два гола бельгийцев из офсайда засчитал, подстилка империалистическая!

Но вот спустя годы, когда эмоции поутихли, многие советские игроки и функционеры стали оценивать тот матч более критически. Даже тогдашний глава советского футбола Вячеслав Колосков говорит сейчас, что оба гола были забиты по правилам. С одной стороны, как он может быть уверен в этом. С другой — зачем ему врать?

Более того, Колосков вспоминает, как после игры Лобановский ругал своих футболистов за неправильно выполненные искусственные офсайды.

Чуть более подробно об этой игре можно почитать вот в этой статье. Там много разных мнений: от политического заказа до мнения Колоскова. Жаль, позицию бельгийской стороны мы не услышали, но и без нее весьма интересно.

Там же есть и повторы спорных голов бельгийцев. Увы, толком ничего на этих повторах разглядеть не получается. Но уж что имеем.

8) Если бы не ”Письмо 14”…

К сожалению, первое же участие сборной России на чемпионате мира обернулось скандалом. 14 игроков написали знаменитое письмо с критикой руководства РФС и тренерского штаба сборной. Не будем сейчас обсуждать, кто в этой ситуации был прав, а кто виноват. Инициатор письма Игорь Шалимов считает, что оно помогло в будущем наладить работу с техническими спонсорами сборной, и футболистам уже не приходилось играть в неудобных бутсах. Сергей Юран же годы спустя раскаивался и говорил, что никакого толку в письме не было и только нервы Садырину измотали.

Впоследствии несколько футболистов отозвали свои подписи и поехали на чемпионат мира. На самом турнире сборная же проиграла два матча из трех и не вышла из группы. И до сих пор многие уверены: неудачное выступление команды связано с ”Письмом 14”.

И, казалось бы, все логично. В сборной был раскол, у тренера не лучшее душевное состояние, более того, сборная лишилась нескольких ведущих футболистов.

Но вот в чем вопрос: а выступила бы сборная России лучше, если бы не то злополучное письмо? Я напоминаю: в группе мы играли с будущими чемпионами мира бразильцами и будущими бронзовыми призерами сборной Швеции. То есть нам попались сразу два полуфиналиста того турнира. Я очень сомневаюсь, что наличие в составе Шалимова, Канчельскиса и Кирьякова с Колывановым сильно бы улучшило ситуацию.

История не терпит сослагательного наклонения, однако я могу предположить, что ”Письмо 14” даже немного сыграло нашей команде на руку. А точнее, одному конкретному человеку — Олегу Саленко, который сперва это письмо подписал, а затем передумал.

Ведь Саленко до чемпионата мира не числился в основной обойме команды. Он дебютировал в ее составе только в последнем матче отборочного турнира против Греции, когда и появилось это злосчастное письмо. До этого Садырин делал в атаке ставку на Колыванова, Кирьякова и Юрана. В результате Колыванов и Кирьяков из сборной выпали, и Саленко вышел на авансцену. Более того, перед чемпионатом мира он провел только несколько товарищеских матчей и не забил ни одного мяча.

А на чемпионате мира случилось что-то необъяснимое. Сперва Саленко забил гол Швеции, а затем провел лучший матч в карьере и отгрузил пять голов Камеруну.

И если бы не ”Письмо 14”, вероятно, сборная России не вышла бы из ”группы смерти” и ничем особенным бы на том мундиале не запомнилась. А так ее нападающий вошел в историю, до сих пор оставаясь единственным автором пента-трика в истории чемпионатов мира.

Два года спустя на чемпионате Европы сборная России снова провалилась и не вышла из группы. Тогда винили Романцева, который якобы запирался в номере и страшно бухал, скандалиста Кирьякова… Но что-то мне подсказывает, что даже если бы на турнир команда приехала с идеальным микроклиматом, выйти из группы с Германией, Чехией и Италией у нее бы вряд ли получилось. Немцы и чехи сыграют на том Евро в финале, а Италия к тому моменту была вице-чемпионом мира. Нам просто не везло на жеребьевку. Увы.

9) Сборную России всегда засуживали!

История о предвзятом судействе советской сборной плавно перекочевала и на российскую. Примеров плохого судейства нашей команды обычно наскребают от трех до десяти, но из самых вопиющих случаев отмечают два: Болгария — Россия в 1997-м и Словения — Россия в 2001-м.

В случае с Болгарией и Вацлавом Крондлом все в целом понятно: это судейство действительно было ужасным, и в ворота болгар необходимо было ставить по меньшей мере два (а то и все три) пенальти. Правда, тут еще вопрос к самой сборной России: может, стоило не терять очки со слабеньким Израилем и никакущим на тот момент Кипром? И тогда к болгарам мы бы подходили с запасом прочности, и никакой Крондл бы уже не помешал.

В случае же с матчем Словения — Россия и Грэмом Полом, не все так однозначно. Да, фол в штрафной был довольно спорным, и на 90-й минуте такое обычно не ставят. Но по большому счету это поражение никак на Россию не повлияло: сборная все равно уверенно заняла первое место в таблице и без каких-либо проблем попала на чемпионат мира.

Итого: полтора случая — не так уж много для ”засуживания”, не так ли?

Можно еще вспомнить неназначенный пенальти в матче ЧМ-2002 против Японии, удаление Овчинникова в матче Евро-2004 с Португалией. Но все равно этих эпизодов катастрофически мало, чтобы говорить о какой-то тенденции. Такие ошибки совершаются в обе стороны, просто несправедливость в твой адрес всегда запоминается сильнее.

А в большинстве случаев с ”отвратительным” судейством претензии России нужно предъявлять не арбитрам, а самим себе. Например, злополучного матча в Мариборе-2009 с парой спорных решений могло и не быть, если бы до этого в Москве сборная России не валяла дурака, а создавала бы задел на ответную игру…

Ну что ж, таким получился у меня пост о мифах касательно российского и советского футбола. Еще я хотел поставить под сомнение общепризнанный, но спорный факт о ”лучшем вратаре XXвека” Льве Яшине, но просто не хочу это делать. Пусть это остается так, нам не жалко же, правда?

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