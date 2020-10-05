Стрельцов, антисоветские заговоры, "Письмо 14". Разрушаем мифы о советском футболе

Впоследствии несколько футболистов отозвали свои подписи и поехали на чемпионат мира. На самом турнире сборная же проиграла два матча из трех и не вышла из группы. И до сих пор многие уверены: неудачное выступление команды связано с ”Письмом 14”.

И, казалось бы, все логично. В сборной был раскол, у тренера не лучшее душевное состояние, более того, сборная лишилась нескольких ведущих футболистов.

Но вот в чем вопрос: а выступила бы сборная России лучше, если бы не то злополучное письмо? Я напоминаю: в группе мы играли с будущими чемпионами мира бразильцами и будущими бронзовыми призерами сборной Швеции. То есть нам попались сразу два полуфиналиста того турнира. Я очень сомневаюсь, что наличие в составе Шалимова, Канчельскиса и Кирьякова с Колывановым сильно бы улучшило ситуацию.

История не терпит сослагательного наклонения, однако я могу предположить, что ”Письмо 14” даже немного сыграло нашей команде на руку. А точнее, одному конкретному человеку — Олегу Саленко, который сперва это письмо подписал, а затем передумал.

Ведь Саленко до чемпионата мира не числился в основной обойме команды. Он дебютировал в ее составе только в последнем матче отборочного турнира против Греции, когда и появилось это злосчастное письмо. До этого Садырин делал в атаке ставку на Колыванова, Кирьякова и Юрана. В результате Колыванов и Кирьяков из сборной выпали, и Саленко вышел на авансцену. Более того, перед чемпионатом мира он провел только несколько товарищеских матчей и не забил ни одного мяча.

А на чемпионате мира случилось что-то необъяснимое. Сперва Саленко забил гол Швеции, а затем провел лучший матч в карьере и отгрузил пять голов Камеруну.

И если бы не ”Письмо 14”, вероятно, сборная России не вышла бы из ”группы смерти” и ничем особенным бы на том мундиале не запомнилась. А так ее нападающий вошел в историю, до сих пор оставаясь единственным автором пента-трика в истории чемпионатов мира.

Два года спустя на чемпионате Европы сборная России снова провалилась и не вышла из группы. Тогда винили Романцева, который якобы запирался в номере и страшно бухал, скандалиста Кирьякова… Но что-то мне подсказывает, что даже если бы на турнир команда приехала с идеальным микроклиматом, выйти из группы с Германией, Чехией и Италией у нее бы вряд ли получилось. Немцы и чехи сыграют на том Евро в финале, а Италия к тому моменту была вице-чемпионом мира. Нам просто не везло на жеребьевку. Увы.

9) Сборную России всегда засуживали!

История о предвзятом судействе советской сборной плавно перекочевала и на российскую. Примеров плохого судейства нашей команды обычно наскребают от трех до десяти, но из самых вопиющих случаев отмечают два: Болгария — Россия в 1997-м и Словения — Россия в 2001-м.

В случае с Болгарией и Вацлавом Крондлом все в целом понятно: это судейство действительно было ужасным, и в ворота болгар необходимо было ставить по меньшей мере два (а то и все три) пенальти. Правда, тут еще вопрос к самой сборной России: может, стоило не терять очки со слабеньким Израилем и никакущим на тот момент Кипром? И тогда к болгарам мы бы подходили с запасом прочности, и никакой Крондл бы уже не помешал.

В случае же с матчем Словения — Россия и Грэмом Полом, не все так однозначно. Да, фол в штрафной был довольно спорным, и на 90-й минуте такое обычно не ставят. Но по большому счету это поражение никак на Россию не повлияло: сборная все равно уверенно заняла первое место в таблице и без каких-либо проблем попала на чемпионат мира.

Итого: полтора случая — не так уж много для ”засуживания”, не так ли?

Можно еще вспомнить неназначенный пенальти в матче ЧМ-2002 против Японии, удаление Овчинникова в матче Евро-2004 с Португалией. Но все равно этих эпизодов катастрофически мало, чтобы говорить о какой-то тенденции. Такие ошибки совершаются в обе стороны, просто несправедливость в твой адрес всегда запоминается сильнее.

А в большинстве случаев с ”отвратительным” судейством претензии России нужно предъявлять не арбитрам, а самим себе. Например, злополучного матча в Мариборе-2009 с парой спорных решений могло и не быть, если бы до этого в Москве сборная России не валяла дурака, а создавала бы задел на ответную игру…

Ну что ж, таким получился у меня пост о мифах касательно российского и советского футбола. Еще я хотел поставить под сомнение общепризнанный, но спорный факт о ”лучшем вратаре XXвека” Льве Яшине, но просто не хочу это делать. Пусть это остается так, нам не жалко же, правда?

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