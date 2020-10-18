Сборная по футболу из игроков по имени Андрей
Блогер RusDelfi Паисий Пчельник продолжает писать на футбольную тему и представляет вашему вниманию еще один эксперимент - футбольную сборную только из игроков, которых зовут Андрей.
Блогер RusDelfi Паисий Пчельник продолжает писать на футбольную тему и представляет вашему вниманию еще один эксперимент - футбольную сборную только из игроков, которых зовут Андрей.
Я уже делал сборную из Александров, давайте сделаем то же самое из Андреев. Ну потому что почему бы и нет?
Напомню правила: в сборную включаются футболисты, сыгравшие хотя бы один матч за сборную России. Советский период не в счет! Схема у нас будет модной: 4-2-3-1.
Андрей Лунев (в сборной с 2017 по 2018, 7 матчей, 14 пропущенных мячей)
Так уж исторически сложилось, что под Игорем Акинфеевым в сборной почти всегда был вратарь ”Зенита”. Сперва Малафеев, затем Лодыгин, наконец, Лунев. Последний числился сменщиком армейского голкипера на протяжении двух лет и в таком статусе принял участие в домашнем чемпионате мира. После успешного турнира Акинфеев завершил международную карьеру, и казалось, Луневу открыт путь к первому номеру. Но у него начались трудности в клубе, да и в сборной он себя не особо удачно проявил (ни одного сухого матча, в среднем по 2 пропущенных гола за игру), и роль основного голкипера ушла Гильерме. Может, когда-нибудь в будущем я составлю команду из футболистов сборной России по имени Маринату, но пока что об этом говорить рановато.
Андрей Ещенко (2012-2014, 14 матчей)
Показательная история о том, что никогда не нужно сдаваться. Ещенко в молодости подавал большие надежды, играл за молодежку, даже попал из ”Химок” в киевское ”Динамо” (а тогда российский игрок в Украине еще не был нонсенсом)… Но увы, серьезные травмы едва не поставили крест на карьере Ещенко. Помотавшись по Украине, он перешел в нижегордскую ”Волгу”, где его и заметил тренер ”Локомотива” Жозе Коусейру. Ну а из ”Локо” в сборную рукой подать. Ещенко попал в национальную команду при Фабио Капелло который ценил его за универсализм (защитник мог сыграть и справа, и слева). После ухода из сборной Александра Анюкова боролся за место основного правого защитника с Алексеем Козловым. Оба они съездили на ЧМ-2014, но вот после него Ещенко в сборной уже не играл: возраст не тот, да и на обоих флангах новые звезды зажглись (и натурализовались).
Андрей Семенов (2014 — н.в., 20 матчей)
Ну а этого парня мы можем наблюдать в сборной до сих пор. Семенов успел поиграть и у Капелло, и у Слуцкого, но все же это игрок Черчесова. Тренер знал его и по ”Амкару”, и по ”Тереку”, поэтому неудивительно, что вызывал его на проблемную позицию центрального защитника.
Однако место в основе Семенов отвоевал только в прошлом году. Он уже успел съездить на два чемпионата мира — с Капелло и Черчесовым, но в обоих случаях только туристом, не сыграв на поле ни минуты. Зато с 2019 года регулярно выходит в основе, вот и в недавних матчах Лиги наций принимал участие.
Андрей Чернышов (1992-1993, 3 матча)
В защите у нас негусто, возьмем Чернышова за советские заслуги. Один из футболистов, кому довелось сыграть сразу за три сборные: СССР, СНГ и России, и с учетом дороссийского периода отыграл довольно прилично: 29 матчей, включая все три игры Евро-1992. Кроме того, он был в легендарном составе сборной СССР, выигравшей молодежный Евро-1990 (Лужный, Добровольский, Мостовой, Шалимов, Канчельскис, Кирьяков, Колыванов, Юран…).
В сборной России же Чернышову довелось сыграть только в трех товарищеских играх. Садырин делал ставку на других игроков, а с 1994 года Чернышов начал свое долгое путешествие по европейским клубам средней паршивости.
Ну а про его тренерскую карьеру мы говорить не будем, зачем о грустном?
Андрей Иванов (1992-1993, 11 матчей)
Иванов попал в национальную команду еще в 1991-м, съездил на Евро-1992, где сыграл против самих чемпионов мира — сборной ФРГ. Павел Садырин сделал на него ставку на левом фланге обороны, и Иванову довелось принять участие в первом в истории матче российской сборной. В 1993-м он провел 10 игр за национальную команду (больше сыграл только Виктор Онопко), но 17 ноября все рухнуло.
Иванов стал одним из подписантов знаменитого ”Письма 14”, в котором игроки сборной требовали отставки главного тренера и улучшения технического обеспечения. Иванов вошел в число восьми игроков, отозвавших подпись, но в сборную больше не вызывался и на чемпионат мира не поехал. Возможно, сыграло роль и понижение статуса — в 1994-м Иванов перешел из ”Спартака” в ”Динамо”.
Увы, после футбола защитник себя не нашел, начал пить, развелся с женой, а в 2009-м умер всего лишь в 42 года.
Андрей Соломатин (1998 — 2003, 13 матчей, 1 гол)
В сборной России Соломатин чаще играл на флангах обороны, но в нашей сборной Андреев в центре полузащиты негусто, так что пусть тут останется. Тем более, Соломатин был универсальным игроком и выступал едва ли не на всех позициях в обороне и полузащите.
Карьера Соломатина в сборной развивалась безумными скачками. Дебютировал он в последнем матче Анатолия Бышовца, когда экспериментальный состав сборной проиграл Бразилии 1:5. Но этот дебют полноценным матчем сложно считать: там вообще полсостава провели первый и единственный матч за национальную команду.
Пришедший на смену Бышовцу Олег Романцев вспомнил о Соломатине не сразу, только в 2000 году. Защитник ”Локо” принял участие в двух товарищеских матчах, а затем… пропустил весь отбор ЧМ-2002…
Чтобы за месяц до старта финального турнира Романцев вспомнил о нем и взял в Японию и Корею, причем еще и в роли основного защитника, в компании с Онопко, Никифоровым и Ковтуном.
Валерий Газзаев поначалу сделал на знакомого по ЦСКА футболиста ставку, но после февральского турнира на Кипре Соломатин снова пропал из состава сборной. Хотя в ЦСКА был основным футболистом и помог команде впервые с 1991 года стать чемпионом.
При Ярцеве Соломатин сыграл один раз, а в 2004 году ушел в ”Кубань”, после чего пропал с радаров сборной. Удивительные карьерные гонки.
Андрей Пятницкий (1992-1995, 15 матчей, 4 гола)
Первые шаги в сборной Пятницкий делал еще во времена СНГ при Бышовце, а до этого стал чемпионом Европы среди молодежек (хоть на поле и не выходил).
У Садырина Пятницкий играл нерегулярно из-за высокой конкуренции в центре полузащиты, но все же съездил на ЧМ-1994 и сыграл против будущих победителей — сборной Бразилии. Романцев в 1994 году регулярно использовал Пятницкого на поле, но год спустя хавбека замучили травмы, и он выпал из состава ”Спартака” и сборной.
Из-за травм Пятницкий закончил карьеру де-факто в 28 лет.
Андрей Канчельскис (1992-1998, 36 матчей, 4 гола)
Представляете, когда-то были времена, когда в сборной России играл один из лидеров ”Манчестер Юнайтед”, и это не казалось чем-то из ряда вон выходящим.
Канчельскис, как и Чернышов с Ивановым, поиграл за сборные СССР, СНГ и России, но его вклад существенно больше. В сборной Канчельскис дебютировал еще у Валерия Лобановского, аж в 1989 году. На ЧМ-1990 не попал, зато в том же году принял участие в уже упомянутом ранее молодежном Евро.
Пришедший на смену Лобановскому Бышовец сделал ставку на Канчельскиса, и на Евро-1992 звезда ”МЮ” ехал в статусе основного правого хавбека. Ему довелось сыграть во всех трех матчах турнира, включая легендарный позор с Шотландией (0:3).
Канчельскис играл и у Садырина и тоже, как и Иванов, подписал ”Письмо 14”. В отличие от защитника, Канчельскис подпись свою не отозвал, и на ЧМ-1994 не поехал, а в сборную вернулся уже при Романцеве.
Но вернувшись, Канчельскис столкнулся с новой проблемой — на правом фланге разыгрался его ровесник Валерий Карпин, и приходилось как-то умещать на поле их обоих. Иногда Канчельскис даже в защите выходил.
Впоследствии хавбека использовали в основе и Игнатьев, и снова Бышовец, а вот вернувшийся в сборную Олег Романцев сразу же отцепил хавбека ”Рейнджерс”. Видимо, какие-то старые обиды вспомнились. Ну а потом и клубная карьера Канчельскиса не стала соответствовать сборной. К сожалению, в футболках с гербами СССР, СНГ и России Канчельскис не реализовал даже малую долю своего потенциала. Всего, с учетом дороссийского периода, у него набралось 59 матчей и 7 голов. И ни одного чемпионата мира.
Андрей Тихонов (1996-2000, 29 матчей, 1 гол)
Так, тише-тише, красно-белые, вы чего разгорячились? Да знаю я, что Тихонов левого полузащитника играл. Но у нас в сборной на эту позицию другой кандидат. Давайте дадим Андрею Валерьевичу шанс сыграть с ним в связке, как в ”Крыльях Советов” начала века, где Тихонов собственно и играл в центре.
И да, насколько классно складывалась карьера Тихонова на клубном уровне, настолько же невзрачно он выглядел в сборной. В ”Спартаке” он клал голы пачками, а в сборной забил один жалкий мяч, да еще и Люксембургу.
Первые матчи за сборную России Тихонов провел в начале 1996-го у Романцева. Но в основу пробиться не смог и на Евро не поехал. Позднее играл у Игнатьева, а в 1999-м стал основным левым хавбеком у вернувшегося Романцева.
Ну а затем был неудачный 2000-й год, когда Тихонов сперва потерял место в сборной, а затем и был выставлен из ”Спартака” с бескомпромиссной формулировкой ”отработанный материал”.
Когда перед ЧМ-2002 у сборной возникли проблемы с левым полузащитником, многие предполагали, что Романцев переступит через свою гордость и вернет Тихонова, проводившего прекрасный сезон за ”Крылья Советов”. Но тренер был непреклонен. В результате Тихонов, фееривший в чемпионате России аж до 40 лет, в сборной почти себя не проявил и не съездил ни на один крупный турнир. В отличие от партнера по ”Крыльям”, который занимает в нашей команде позицию…
Андрей Каряка (2001-2005, 27 матчей, 6 голов)
Пример Каряки — тот случай, когда призывы ”ехать в Европу” не всегда нужно слушать.
Футболист украинской молодежки перебрался к Тарханову в ”Крылья Советов” в 2000 году, а уже год спустя надевал форму сборной России (как-то тогда с этим проще было).
Романцев рассматривал Каряку на проблемную позицию левого хавбека перед чемпионатом мира, но все же на турнир полузащитник не поехал и раскрылся в полной мере уже у Валерия Газзаева. У будущего депутата состав сборной стабильностью, мягко говоря, не отличался, но одно было неизменно: Каряка в составе. Ситуация не изменилась и при Ярцеве, с которым Каряка съездил на Евро-2004 и принял участие во всех трех матчах.
Один раз вызвал Каряку и Юрий Семин, но летом 2005 года ”Крылья Советов” начали тотальную распродажу состава. Один из главных активов — Каряка — уехал в ”Бенфику”. А в Лиссабоне ему пришлось бороться за место в составе с капитаном команды Симау Саброзой. В результате, практики у Каряки почти не было, и о сборной можно было забыть. В ”Сатурне” хавбек с ходу стал одним из лидеров команды, но о той сумасшедшей результативности самарского периода можно было только мечтать. Ну и о сборной тоже.
Андрей Аршавин (2002 — 2012, 75 матчей, 17 голов)
Да, центрфорварда Аршавин играл только на заре карьеры, а в одиночку в атаке не выходил почти никогда. Но думаю, у игрока такого калибра проблем с необычным амплуа возникнуть не должно. Если что, Канчельскис — Тихонов — Каряка помогут.
Не знаю, стоит ли что-то писать о карьере Аршавина? Он стал первым и единственным игроком сборной, чья популярность вышла далеко за границы футбола. В отличие от, например, Канчельскиса, Аршавин смог блеснуть не только на клубном, но и на национальном уровне. Пусть и ни разу не сыграл на чемпионате мира.
В 2002 году Романцев отцепил молодого форварда, взяв его более результативного партнера по атаке Кержакова. В 2006-м и 2010-м на чемпионат мира мы не попали. Но оцените масштаб личности Аршавина, что о нем вспоминали пресса и болельщики даже в 2014-м и 2018-м. При Капелло многие сетовали на нехватку креативных игроков, но дону Фабио такие не были нужны. А в 2018-м предлагали взять ”дядьку-наставника” аж 37 лет, аж из ”Кайрата” после двух лет неудачных ”не товарищеских, а контрольных” матчей.
От состава на Евро-2004 Ярцев Аршавина тоже отцепил, и это решение стало самым резонансным при оглашении состава сборной. Евро-2012 закончился провалом, скандалом и знаменитым ”ваши ожидания — ваши проблемы”.
Итого в карьере Аршавина был только один удачный турнир. Но зато какой! Думаю, нет смысла что-то писать о Евро-2008. Напомню только, что Аршавин в последнем отборочном матче схватил идиотское удаление и должен был пропустить две игры группового турнира. Многие эксперты сомневались, что игрока нужно брать на, возможно, единственный матч. Хиддинк взял и не ошибся.
Конечно, отчасти Аршавин сам виноват, что не смог до конца реализоваться. Если бы не расхлябанность его и всей сборной в Мариборе, если бы не вальяжная игра на Евро-2012, то и ”ваши ожидания — ваши проблемы” бы так не была воспринята. Сразу бы всплыл наружу контекст — Аршавин говорил эти слова пьяному депутату. Да и при Капелло, возможно, форвард бы поиграл побольше одного матча…
Сейчас Аршавин работает телеведущим и справляется, на мой взгляд, прекрасно, даже несмотря на специфический голос.
Ну и в конце пара слов о запасных: (1 матч, 4 пропущенных гола), Андрей Чичкин (1 матч, 1 пропущенный гол), Афанасьев (4 матча), Кондрашов (1 матч), Кобелев (1 матч), Мох (1 матч + 2 матча за СССР), Федьков (2 матча).
Новосадов и Чичкин. Забавно, что оба виртуальных ”сменщика” Лунева провели за сборную один и тот же единственный матч. Ту самую игру с Бразилией в 1998-м, которую надо было проводить по контракту, но на которую не приехал почти никто из основной обоймы сборной. Новосадову повезло меньше: за 60 минут он четырежды вынимал мяч из сетки. Заменивший его Чичкин пропустил за полчаса 1 мяч. У последнего были определенные перспективы попасть в первую сборную, он в молодежке был одной из главных звезд. Но не получилось на клубном уровне реализоваться в полной мере, так что и в сборную Чичкин больше не вызывался.
Афанасьев поиграл на клубном уровне и за ЦСКА и за ”Спартак” (тогда с этим было попроще), а в сборной провел четыре товарищеских матча — по два в 1993-м и 1995-м.
Кондрашов провел свой единственный матч также против Бразилии в 1998-м. Видимо, Бышовец решил тогда всех доступных Андреев перепробовать.
Кобелев также сыграл за сборную всего один раз, но только в другом знаковом матче — первой игре сборной России в истории, против Мексики. На клубном уровне Кобелев играл неплохо, но не на уровне сборной, особенно с учетом сумасшедшей конкуренции на позиции плеймейкера.
Федьков в 2001 году проводил лучший сезон в карьере (не будем же мы терековскую клоунаду в пердиве-2004 учитывать). ”Сокол” с ходу навел шороху в чемпионате, а Федьков стал вторым бомбардиром с 14 голами, уступив только Дмитрию Вязьмикину из ”Торпедо” (удивительный сезон все-таки). Вязьмикина Романцев по непонятным причинам игнорировал, а вот Федькову дал шанс, но Андрей им не воспользовался. Романцев предпочел в нападении Хохлова и Бузникина, а Федьков уже никогда не забивал так много на высшем уровне.
Что ж, вот такой состав у нас получился. На этот раз без тренера. Ну разве что Чернышова играющим — он хотя бы молодежку возглавлял.
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