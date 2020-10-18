Сборная по футболу из игроков по имени Андрей

Я уже делал сборную из Александров, давайте сделаем то же самое из Андреев. Ну потому что почему бы и нет?

Напомню правила: в сборную включаются футболисты, сыгравшие хотя бы один матч за сборную России. Советский период не в счет! Схема у нас будет модной: 4-2-3-1.

Вратарь



Андрей Лунев (в сборной с 2017 по 2018, 7 матчей, 14 пропущенных мячей)

Так уж исторически сложилось, что под Игорем Акинфеевым в сборной почти всегда был вратарь ”Зенита”. Сперва Малафеев, затем Лодыгин, наконец, Лунев. Последний числился сменщиком армейского голкипера на протяжении двух лет и в таком статусе принял участие в домашнем чемпионате мира. После успешного турнира Акинфеев завершил международную карьеру, и казалось, Луневу открыт путь к первому номеру. Но у него начались трудности в клубе, да и в сборной он себя не особо удачно проявил (ни одного сухого матча, в среднем по 2 пропущенных гола за игру), и роль основного голкипера ушла Гильерме. Может, когда-нибудь в будущем я составлю команду из футболистов сборной России по имени Маринату, но пока что об этом говорить рановато.

Правый защитник



Андрей Ещенко (2012-2014, 14 матчей)



screenshot - youtube





Показательная история о том, что никогда не нужно сдаваться. Ещенко в молодости подавал большие надежды, играл за молодежку, даже попал из ”Химок” в киевское ”Динамо” (а тогда российский игрок в Украине еще не был нонсенсом)… Но увы, серьезные травмы едва не поставили крест на карьере Ещенко. Помотавшись по Украине, он перешел в нижегордскую ”Волгу”, где его и заметил тренер ”Локомотива” Жозе Коусейру. Ну а из ”Локо” в сборную рукой подать. Ещенко попал в национальную команду при Фабио Капелло который ценил его за универсализм (защитник мог сыграть и справа, и слева). После ухода из сборной Александра Анюкова боролся за место основного правого защитника с Алексеем Козловым. Оба они съездили на ЧМ-2014, но вот после него Ещенко в сборной уже не играл: возраст не тот, да и на обоих флангах новые звезды зажглись (и натурализовались).

Центральный защитник



Андрей Семенов (2014 — н.в., 20 матчей)