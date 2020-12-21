21.12.2020, 07:40

Россия и допинг-гейт: блогер анализирует санкции по отношению к российскому спорту

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Россия и допинг-гейт: блогер анализирует санкции по отношению к российскому спорту
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Блогер RusDelfi Паисий Пчельник вникнул в суть антидопинговых санкций по отношению к России и проанализировал, что ждет Россию в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Сегодняшний пост — юбилейный и очень важный. Пишу его буквально сразу после работы, с перекладных, так сказать.

Итак, 18 декабря Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял окончательное решение по поводу санкций российскому спорту. Я сперва хотел сделать полный перевод документа, но потом понял, что лучше дать вкратце. А теперь — тезисы и пояснения, все как мы любим.

Какие наказания ждут Россию?

1) Главное: российские спортсмены не смогут принимать участия в крупных международных соревнованиях под своим флагом и гимном.

2) Россия не сможет проводить крупные международные соревнования. Если она уже получила право на проведение турнира, то нужно передать его кому-то другому, если есть возможность

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3) Российские власти (включая президента РФ!) не смогут посещать крупные международные соревнования, а также входить в руководство международных федераций. Санкции не распространяются на представителей власти, которые едут на соревнования в качестве спортсменов или необходимого персонала — тренеров, врачей и т.д. То есть условного Путина можно пускать в качестве игрока сборной России по хоккею, а Пескова, например, в качестве тренера сборной по парусному спорту.

4) Плюс Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заплатит очень крупный штраф: 1,27 миллиона долларов за работу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу РУСАДА с января 2019 года, 400 тысяч швейцарских франков как судебные издержки CAS, ну и еще там по мелочи.

Есть еще пара пунктов, но сейчас на них не будем заострять внимание.

А на какой срок эти санкции?

Вот тут кроется, пожалуй, главная проблема решения CAS. Это попытка пойти на компромисс, которая вызвала оооочень противоречивую реакцию по обе стороны конфликта.
Итак, указанные в предыдущем вопросе санкции продлятся ДВА ГОДА, с 17 декабря 2020 по 16 декабря 2022.

Этот вопрос очень важен, потому что в изначальном решении ВАДА, на которое Россия и подавала апелляцию в CAS, фигурировала цифра в ЧЕТЫРЕ года.

А в чем проблема? Пошли на компромисс, сделали 50/50, здорово же? Не совсем. Вы же знаете: если пытаться угодить всем, то не угодишь никому. С российской стороны полетели крики возмущенных спикеров — Журовой, Трефилова и тд. Но при этом, например, РУСАДА назвало решение ”победой России”. При этом и с другой стороны тоже есть недовольные. К примеру то же ВАДА отметило, что решение CAS подтверждает их выводы из расследования (что хорошо!), но при этом в том же заявлении агентство выражает недовольство, что дали только два года, а не четыре.

При этом, судя по комментариям, недовольных решением ВАДА за рубежом больше. У нас еще не определились, как к нему относиться. Методички не обновили еще, заняты были прямой линией.

А что, раз нас лишают международных турниров, то и матчей чемпионата Европы по футболу в Питере не будет?

Не переживайте, будет. CAS во всех пунктах о санкциях подчеркивает, что под крупными турнирами во всех случаях подразумеваются Олимпийские игры, Паралимпийские игры и чемпионаты мира.

Если честно, я пока с трудом представляю, как будут распространяться санкции на нейтральный флаг. То есть, например, в кубке мира по биатлону гоняют российские спортсмены, наступает чемпионат мира — и они уже нейтральные?

Кстати, о нейтральном статусе. Что это за унизительное наказание — лишить Росс флага?!

Это наказание не унизительное, а скорее компромиссное. Поскольку CAS и ВАДА не пошли по пути коллективной ответственности (как бы нам ни затирали обратное) и не стали наказывать абсолютно всех без разбора. Дали спортсменам шанс соревноваться. А лишение флага и гимна — это едва ли не единственные санкции (кроме запрета на посещение мероприятий), которые CAS и ВАДА могут применить к государству.

Поскольку виновным в допинговых махинациях признано государство, то и санкции применяются к нему. А завести уголовные дела против российских чиновников ВАДА и CAS не могут. А кто может?

Оп-па, а вот и появился повод вспомнить мой недавний пост. Акт Родченкова, от которого перекорежило всех наших чиновников, начавших с пеной у рта кричать об очередном заговоре против России. Благодаря ему РЕАЛЬНОЕ (а не формальное) наказание за государственную допинговую систему могут получить теперь не только спортсмены, но и чиновники, вплоть до глав государств.

А что, флаг совсем-совсем нельзя, нисколечки? А если я его принесу на трибуны, меня арестуют?

Не переживайте, на болельщиков запрет не распространяется (это тоже прописано в документе CAS). Более того, запрет не распространяется на технический персонал в случае необходимости. Я не до конца понимаю, что это значит, но предполагаю, что речь идет, например, о журналистах из России.

А что спортсмены, опять никак не могут быть с флагом?

А вот тут можно смело сказать, что российская сторона практически безоговорочно победила.
Я повторюсь: запрет на флаг — это не ”мера унижения”, а вынужденная мера против виновников всей заварушки. И если вы захотите кого-то обвинить в том, что они не дают вам испытать прилив гордости за взмывающий в небо триколор, то обращайтесь к зачинщикам, а не к органам правосудия.

Но самое главное: с запретом на флаг CAS поступил очень мягко. Даже мягче, чем было в Пхенчхане. Следите за руками.

Спортсменам РАЗРЕШЕНО иметь на форме надпись ”Россия” на любом из языков. Но при этом тогда должно быть нанесено и словосочетание ”Neutral athlete” (”нейтральный атлет”), при этом оно должно быть не менее заметно, чем надпись ”Россия”, по размеру и положению на форме.
Кроме того, спортсменам РАЗРЕШЕНО выступать в форме, выполненной в ЦВЕТАХ российского флага, как нынешнего, ”так и исторического”.

По большому счету, это официальное закрепление прав и обязанностей нейтральных спортсменов.

Форму сборной России будут утверждать организаторы соревнований, и пока неясно, как это будет проходить. То есть флаг России иметь на форме нельзя, но непонятно: а что мешает, например, сделать целый костюм с белым верхом, синей серединой и красным низом?
С гимном все проще: он не будет звучать, но петь его болельщикам, разумеется, не запретят. Я так понимаю, что если спортсмен сам захочет спеть гимн, его тоже не тронут. Так, например, сборная России, победив на нелепом и унылом хоккейном турнире Олимпиады, спела его а капелла.

Но почему сборную России опять наказывают за то, за что уже наказали? Уже все сроки вышли, а нас продолжают и продолжают наказывать за Сочи!

Стоп-стоп-стоп, полегче. Давайте все же мухи отдельно, котлеты отдельно. За массовые подмены допинг-проб (причем не только в Сочи) Россия уже понесла наказание. Одним из пунктов было лишение статуса РУСАДА. А одним из условий восстановления — опять следим за руками! — предоставление базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) за 2012-2015 год. По этой базе могли вскрыться десятки допинговых дел, не только в отношении сочинцев, но и других спортсменов, в том числе, возможно, заседающих в правительствах.
Россия большую часть условий восстановления выполнила и даже получила определенную долю прощения. Так в сентябре 2018 года ВАДА восстановило лицензию РУСАДА и разрешило ему вернуться к работе. Я даже писал об этом пост о ”начале конца кошмара”. Как же я ошибался.

Однако база данных LIMS еще не была передана. РУСАДА восстановили, грубо говоря, под честное слово.

Базу данных РУСАДА передало, хоть и с небольшим опозданием, о чем я даже писал пост ”Пронесло”.

Ну вот только затем оказалось, что базу-то мы может и передали, но только очень неумело сфальсифицированную, с попыткой удалить данные ряда спортсменов, а заодно и Григория Родченкова подставить (если вы не знаете, кто такой Родченков, то где вы вообще последние 5 лет жили?!).

В ВАДА сказали: вы чего там, совсем офигели? И снова ударили пачкой наказаний.

И сейчас очень внимательно: РЕШЕНИЕ CAS О НАКАЗАНИИ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ СВЯЗАНО НЕ С МАХИНАЦИЯМИ СОЧИ-2014, А С ПОПЫТКОЙ ИЗМЕНИТЬ БАЗУ ДАННЫХ LIMS.

Перевожу совсем на понятный язык. Россию не наказывают дважды за один проступок, о чем уже неоднократно пели наши пропагандисты (и еще споют, не сомневайтесь). Это как если бы карманника отпустили по УДО, но с условием обязательных исправительных работ. А он бы на этих исправительных работах еще бы что-нибудь начал красть. И получил бы новый срок. Не будет же он тогда возмущаться, чего это его два раза за одно и то же наказывают.

А что, через два года Россию все-таки восстановят?

А это уже только от России зависит. Я уже вижу комментарии, в стиле ”я еще в 2016 году говорил: этим дело не кончится, над нами продолжат издеваться”. Ну так а кто виноват, если российская сторона не идет навстречу следствию?!

Так среди условий CAS указывается, что РУСАДА обязано передать ВАДА все данные об изменениях LIMS, а также сотрудничать со следствием по делам о фигурантах этой самой LIMS. Ну еще говорится об обязательной отчетности о финансовой деятельности РУСАДА плюс о независимости от властей.

Короче говоря, Россию восстановят в правах через два года, если РУСАДА выплатит штраф, власти не будут лезть в его работу (к примеру, весьма сомнительно снимая неудобного Гануса с поста главы РУСАДА), а также сдадут всех, кто подделывал LIMS и всех, ради кого подделывали LIMS. Возможно ли это при нынешней власти? Ну, тут уж каждый сам для себя пусть найдет ответ.

А что же дальше делать? Как выбраться из этой ямы?

Знаете, а никак. Давайте дальше в ней сидеть. Потому что мне уже надоело пытаться хоть что-то изменить в головах людей. Я уже по сотне тысяч раз рассказывал, что Россию жестко наказывают за дело. Что терапевтические исключения — это не ”разрешение на допинг америкосам”. Что причастность государственной системы уже давно доказана и даже признана нашей страной. Что нейтральный флаг — это не ”белая тряпка”, а попытка хоть как-то защитить спортсменов, ставших частью грязной и порочной системы. Что Родченков не ”иуда и сумасшедший”. Что Макларен не ”старый маразматик”. Что доказательства массовых нарушений строятся не только на показаниях ”иуды и сумасшедшего” и отчете ”старого маразматика”. Что МОК нужно не обвинять в антироссийском заговоре, а наоборот — поклониться в ножки за лоббирование интересов России. Что CAS и ВАДА — это не ”прогнувшиеся шестерки Америки”, а независимые организации, которые принимают объективные решения и зачастую даже смягчают наказания России.

Я могу еще раз все это вам разжевать, в рот положить и челюстями за вас подвигать. Но все равно в ответ обязательно прилетит уже давно выученный набор тезисов про то, что Родченков все сочинил и всех самолично допингом накачал, при этом ни у кого из россиян допинга отродясь не было, а весь запад поголовно на допинге, а ”Новичок” можно купить в любом военторге. Вы хотите так думать? Тогда продолжайте оставаться там, где остаетесь (прошу прощения у тех, кто разделяет мою точку зрения, но вынужден был прочитать этот посыл, адресованный не им).

Ну а в завершении хочется сказать вот что. CAS объявил, что вынесет решение по делу ВАДА против РУСАДА 17 декабря. В этот же день была очередная ”Прямая линия”. На ней была Ольга Богословская, представительница единственного федерального спортивного канала в нашей стране — ”Матч ТВ”. Ольге Богословской довелось задать вопрос президенту о спорте. Знаете, что она спросила? Ну, попробуйте угадать. Про допинговые дела? Про то, кого накажут? Может, почему фигуранты еще предыдущего дела — Нагорных, Желанова, Мутко — продолжают жить припеваючи и в их отношении не было даже формального расследования? Нет, Ольга Богословская спросила, что президент думает о сливе видео с Артемом Дзюбой. Так что какие там допинговые дела, какая там дисквалификация, какие там ВАДА-РУСАДА-фигада? Это важнее.

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