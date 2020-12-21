Россия и допинг-гейт: блогер анализирует санкции по отношению к российскому спорту

Сегодняшний пост — юбилейный и очень важный. Пишу его буквально сразу после работы, с перекладных, так сказать.

Итак, 18 декабря Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял окончательное решение по поводу санкций российскому спорту. Я сперва хотел сделать полный перевод документа, но потом понял, что лучше дать вкратце. А теперь — тезисы и пояснения, все как мы любим.

Какие наказания ждут Россию?

1) Главное: российские спортсмены не смогут принимать участия в крупных международных соревнованиях под своим флагом и гимном.

2) Россия не сможет проводить крупные международные соревнования. Если она уже получила право на проведение турнира, то нужно передать его кому-то другому, если есть возможность

3) Российские власти (включая президента РФ!) не смогут посещать крупные международные соревнования, а также входить в руководство международных федераций. Санкции не распространяются на представителей власти, которые едут на соревнования в качестве спортсменов или необходимого персонала — тренеров, врачей и т.д. То есть условного Путина можно пускать в качестве игрока сборной России по хоккею, а Пескова, например, в качестве тренера сборной по парусному спорту.

4) Плюс Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заплатит очень крупный штраф: 1,27 миллиона долларов за работу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу РУСАДА с января 2019 года, 400 тысяч швейцарских франков как судебные издержки CAS, ну и еще там по мелочи.

Есть еще пара пунктов, но сейчас на них не будем заострять внимание.

А на какой срок эти санкции?

Вот тут кроется, пожалуй, главная проблема решения CAS. Это попытка пойти на компромисс, которая вызвала оооочень противоречивую реакцию по обе стороны конфликта.

Итак, указанные в предыдущем вопросе санкции продлятся ДВА ГОДА, с 17 декабря 2020 по 16 декабря 2022.

Этот вопрос очень важен, потому что в изначальном решении ВАДА, на которое Россия и подавала апелляцию в CAS, фигурировала цифра в ЧЕТЫРЕ года.

А в чем проблема? Пошли на компромисс, сделали 50/50, здорово же? Не совсем. Вы же знаете: если пытаться угодить всем, то не угодишь никому. С российской стороны полетели крики возмущенных спикеров — Журовой, Трефилова и тд. Но при этом, например, РУСАДА назвало решение ”победой России”. При этом и с другой стороны тоже есть недовольные. К примеру то же ВАДА отметило, что решение CAS подтверждает их выводы из расследования (что хорошо!), но при этом в том же заявлении агентство выражает недовольство, что дали только два года, а не четыре.