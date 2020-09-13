Пять любимых фильмов Тарантино по версии блогера RusDelfi

Думаю, все киноблогеры когда-нибудь к этому приходят. Вот, спустя более чем десять лет моей кинообзорческой деятельности я дошел и до топа любимых фильмов Тарантино. И хочу сразу предупредить: это не топ лучших, а топ любимых. Если у вас альтернативное мнение по топу, прекрасно! Обязательно напишите его в комментариях, всегда интересен взгляд со стороны.

Вообще с фильмами Квентина у меня как-то изначально дела не заладились. Почти все по той или иной причине проходили мимо меня, а первый, который я увидел, был пародией на треш категории B — ”Доказательство смерти”. Посмотрев его неподготовленным, я остался в полнейшем недоумении: ”Что это было?”.

Впрочем, и с другими фильмами у меня отношения не особенно складывались. Я посмотрел его культовую работу, которую многие называют лучшим фильмом всех времен и народов, оставил у меня недоумение: ”И что я только что посмотрел?”.

Да, друзья, мне не понравилось ”Криминальное чтиво”. Но я предупреждал: топ любимых, а не топ лучших!

И чтобы вы не торопились меня обвинять в отсутствии киновкуса, я скажу, что мои любимые фильмы — это ”Жизнь прекрасна”, ”Достучаться до небес” и ”Человек дождя”. А вот теперь можете обвинять:)

Так вот, что же не так с Тарантино? Да все достаточно просто: я тяжело воспринимаю жестокость и насилие на экране. А у старины Квентина этого добра всегда было хоть отбавляй — его почерк знают все. Я не из тех ханжей, кто требует ”запретить, посадить и расстрелять”, отнюдь. Я понимаю, что и у такого кино есть свой зритель. Но ничего не могу с собой поделать. Это не совсем мое. Ну а в ”Чтиве” меня еще напрягло странное повествование и отсутствие внятного сюжета — только набор зарисовок ”не с начала и не до конца”. Впрочем, я безусловно ценю вклад этого фильма в кинематограф.

Ну а теперь, когда я безбожно затянул со вступлением, прошу, вот мой топ-5 любимых фильмов Тарантино!

5) ”Джеки Браун” (1997)

screenshot - youtube

Фильм часто вызывает споры среди тарантиноманов. Кто-то называет его худшей работой режиссера, кто-то лучшей, мое же мнение лежит где-то посредине. Поскольку ”Джеки” была снята по книге, здесь стиль Тарантино чувствуется чуть меньше, чем в остальных его работах.