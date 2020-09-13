Пять любимых фильмов Тарантино по версии блогера RusDelfi

Многие любят фильмы Тарантино за их неповторимый колорит, а вот за что любит их киноблогер RusDelfi? Вашему вниманию представляем топ-5 лучших сильна режиссера по мнению Паисия Пчельника.
Думаю, все киноблогеры когда-нибудь к этому приходят. Вот, спустя более чем десять лет моей кинообзорческой деятельности я дошел и до топа любимых фильмов Тарантино. И хочу сразу предупредить: это не топ лучших, а топ любимых. Если у вас альтернативное мнение по топу, прекрасно! Обязательно напишите его в комментариях, всегда интересен взгляд со стороны.
Вообще с фильмами Квентина у меня как-то изначально дела не заладились. Почти все по той или иной причине проходили мимо меня, а первый, который я увидел, был пародией на треш категории B — ”Доказательство смерти”. Посмотрев его неподготовленным, я остался в полнейшем недоумении: ”Что это было?”.
Впрочем, и с другими фильмами у меня отношения не особенно складывались. Я посмотрел его культовую работу, которую многие называют лучшим фильмом всех времен и народов, оставил у меня недоумение: ”И что я только что посмотрел?”.
Да, друзья, мне не понравилось ”Криминальное чтиво”. Но я предупреждал: топ любимых, а не топ лучших!
И чтобы вы не торопились меня обвинять в отсутствии киновкуса, я скажу, что мои любимые фильмы — это ”Жизнь прекрасна”, ”Достучаться до небес” и ”Человек дождя”. А вот теперь можете обвинять:)
Так вот, что же не так с Тарантино? Да все достаточно просто: я тяжело воспринимаю жестокость и насилие на экране. А у старины Квентина этого добра всегда было хоть отбавляй — его почерк знают все. Я не из тех ханжей, кто требует ”запретить, посадить и расстрелять”, отнюдь. Я понимаю, что и у такого кино есть свой зритель. Но ничего не могу с собой поделать. Это не совсем мое. Ну а в ”Чтиве” меня еще напрягло странное повествование и отсутствие внятного сюжета — только набор зарисовок ”не с начала и не до конца”. Впрочем, я безусловно ценю вклад этого фильма в кинематограф.
Ну а теперь, когда я безбожно затянул со вступлением, прошу, вот мой топ-5 любимых фильмов Тарантино!
5) ”Джеки Браун” (1997)
Фильм часто вызывает споры среди тарантиноманов. Кто-то называет его худшей работой режиссера, кто-то лучшей, мое же мнение лежит где-то посредине. Поскольку ”Джеки” была снята по книге, здесь стиль Тарантино чувствуется чуть меньше, чем в остальных его работах.
Занятный ли это фильм? Определенно. Напряженный? Весьма. Драматичный? Думаю, да. Колоритный? Бесспорно. Интересный? Ну…
Не знаю, как так получилось, но периодически я во время фильма скучал. Возможно, он просто не зашел мне под настроение. В целом от просмотра я получил скорее удовольствие, чем неудовольствие, но понимаю, что желания пересматривать его у меня особого нет. Хотя, возможно, стоило бы — может, со второго раза зайдет?
4) ”Бешеные псы” (1992)
Успев обжечься на культовой работе Тарантино, я с опаской включал его дебютную полнометражку, которая считается его второй по силе работой. Возможно, я уже лучше был подготовлен к старому доброму ультранасилию, а может, наличие сюжета меня подкупило, но ”Бешеные псы” мне зашли гораздо сильнее. Я даже сцену с ухом проглотил.
Напряженный триллер, в котором крайне сложно предугадать развязку и личность предателя (хотя на это есть несколько подсказок). Красивая закрученная история, колоритные персонажи, да и диалог про песни Мадонны мне зашел больше, чем про французские бигмаки)
Единственная проблема для меня — впрочем, это есть почти во всех фильмах Тарантино — отсутствие положительных персонажей. Как-то так выходит, что хороших парней у Квентина очень мало. Есть разве что спорные антигерои. Просто кому-то удается сопереживать, а кому-то нет. И в следующем пункте — о том, кому сопереживать все-таки удалось.
3) ”Джанго освобожденный” (2012)
Ну а вот мы и подобрались к весьма обычной для старины Квентина истории: история освобождения, история мести, история любви. Никаких сложных сюжетных поворотов, загадок, тайн. Вроде бы простой фильм, но до чего же цепляющий! Цепляющий настолько, что получил народную любовь даже в нашей стране, обычно остро реагирующей на ”ууу опять про расизм сколько можно черных в кино показывать”.
В нем на своих местах и в своих образах абсолютно все. От колоритнейшего Джейми Фокса до Сэмюэла Л. Джексона, который каким-то непостижимым образом смог затмить свое коронное ругательство ”мазафака” легендарным ”что этот … себе позволяет”.
А как же здесь хорош Ди Каприо! Парень, прославившийся образом героя любовника, уже не раз играл антигероев и спорных личностей, но здесь он превзошел самого себя, изобразив натурального бесчеловечного отморозка. Браво!
За Джанго переживаешь с первой и до последней секунды — ведь это не детская сказочка, а кино Тарантино, где смерть — это обычное явление.
И при этом, в таком драматичном фильме, затрагивающем столь острую проблему, нашлось место и юмору. Да какому! Сцена с ку-клукс-кланом и мешками — это один из самых смешных моментов, что я видел в кино!
2) ”Бесславные ублюдки” (2009)
Правила запрещают показывать определенную символику
Как же хорошо порой смотреть фильмы с неожиданной развязкой, не зная этой развязки! Да, у меня сперва от концовки этого фильма возник на лице немой вопрос ”чего блин?”. Но затем я проникся ей в полной мере и получил настоящее удовольствие от того сюрприза, что эпатажный мастер решил преподнести.
Но лично мне фильм ценен даже не этим.
Как часто в фильмах мы видим: группа героев должна победить крутого и опасного злодея. И в ключевой момент, когда злодея нужно обхитрить, все идет так, как и задумано. Злодей начинает безбожно тупить, допускать нелепые ошибки и не замечать очевидного. Однако в ”Ублюдках” Тарантино буквально препарирует этот жанр. Штандартенфюрер Ланда изначально умнее и догадливее группы заговорщиков, очень легко считывает абсолютно все ходы и даже откровенно хохочет, когда его пытаются обдурить.
Да и герой Аугуста Диля, тот, который вычислил шпионов по жесту руки, может быть гораздо умнее, чем показано в фильме. Есть интересная теория, что он вычислил шпионов задолго до ”палевного” жеста (кстати, это выдумка Тарантино для фильма, в реальности такой разницы в показе пальцами нет).
”Ублюдки” неоднократно преподносят по ходу сюжета неожиданности и слом клише. Поэтому их я как раз рекомендую посмотреть хотя бы два раза — чтобы второй следить не за сюжетом, а как раз за ”сломами”.
Фильм ”Бесславные ублюдки” снят в жанре ”Альтернативная история”, и, думаю, вы уже догадались, что у меня на первом месте.
Но перед первым местом — бонус.
”Четыре комнаты” оказался весьма забавной черной комедией, хоть, на мой взгляд, кое-где с жестью перебарщивали. Не могу включить фильм в топ, поскольку это работа не одного Тарантино, а сразу четырех режиссеров. Но в целом мне понравилось. Любимая новелла — Роберта Родригеса, про детей и труп под кроватью. "Они не шалили?"
1) ”Однажды… в Голливуде” (2019)
Особо проницательные читатели могли догадаться, какой фильм займет в моем личном рейтинге первое место, еще по вступлению. Да, я не очень люблю жестокость и чернуху в кино, и потому самым любимым для меня стал ”Однажды… в Голливуде”, который ограничился только одной коротенькой сценой ”жести”.
Если честно, я даже не ожидал, что фильм окажется настолько душевным, теплым и уютным.
Я всегда критически относился к людям, которые говорят, мол, ”ой, я посмотрел фильм ”Оно” и словно пропитался духом Америки восьмидесятых”. Полноте, откуда вы знаете, каким духом пропитались, если с Америкой восьмидесятых вы, выросшие в Урюпинске нулевых, знакомы только по поп-культуре?
Однако во время просмотра ”Однажды в Голливуде” я готов был весь свой скепсис засунуть подальше под кресло кинотеатра. Я действительно почувствовал погружение в эпоху конца 60-х и даже после финальных титров не сразу вышел из кинозала, ведь там, за дверьми, меня уже ждал не уютный конец 60-х, а скучная современность.
Невероятно, солнечное кино, безумно красивыми актерами, потрясающим тандемом Питт — Ди Каприо и блестящим юмором (с диалога героя Ди Каприо с девочкой я до слез хохотал).
Кстати, решительно не понимаю тех, кто говорит, мол, в первой части фильма почти нет сюжета и действия. По-моему, вполне себе есть и действие, и сюжет: Рик Далтон испытывает карьерный кризис, теряет популярность и для ее восстановления играет в фильмах злодеев, ездит в Италию, ну а окончательно восстанавливается уже в самом конце, благодаря переплетению трех сюжетных линий — его, хиппи и Шерон Тэйт.
Красивая, трогательная, романтичная концовка фильма… и растекающееся по груди тепло. Квентин снял то, что растопило мое сердце. Спасибо ему за это.
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