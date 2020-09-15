Обзор на "Мулан" или диснеевские ремейки должны умереть — мнение киноблогера RusDelfi

Да, бывает и такое. Бывает, что не ждешь от проекта ничего хорошего, а он выдает шедевр. А бывает, не ждешь ничего хорошего, а он… ничего хорошего и не выдает.

Я живу по принципу ”ни копейки за дисней-римейки”, так что мне повезло, что фильм ”Мулан” выпустили сразу и в кино, и в домашнем прокате.

Уже сейчас можно смело сказать, что фильм однозначно провалится в прокате и что обвинят в этом коронавирус. И, наверное, справедливо. Если римейк ”Короля Льва” берет миллиард.

Я уже раньше писал, что для меня лучше спорный, но свежий взгляд на старую историю, вроде той же ”Малефисенты”, чем покадровый пересказ уже снятого, как это было с ”Красавицей и чудовище”, например. И, казалось, у ”Мулан” были шансы мне понравиться.

screenshot - youtube

Во-первых, я банально не видел оригинальный мультфильм, так что заранее свободен от сравнений. Во-вторых, типа серьезность повествования.

Дело в том, что когда оригинальный мультфильм вышел в 1998 году, многие китайцы были недовольны им. Дескать, ”Дисней” переврал легендарную историю их культовой героини, да еще и по стереотипам потоптался. Сейчас у студии был шанс всё исправить. Римейк мультфильма решили сделать более глубоким, более мрачным, без дракончика Мушу, без отношений с военачальником и ближе к оригинальной легенде.

Увы, на деле все получилось всё так же плохо. История все равно в целом повторяет уже использованные ходы, а какое-либо отсутствие в ней юмора и самоиронии превращает все в постыдный балаган с заезженным сюжетом и блеклыми актерами.

Ну а квинтэссенцией всего этого парада безумия стала слитая в сеть сцена со стрелой. Просто посмотрите на это

И тут остается лишь напомнить: кино с насупленными бровями не означает, что оно серьезное. А если надеть на годовалого ребенка смокинг, он не превратится в серьезного джентльмена, он будет годовалым ребенком в смокинге.

screenshot youtube

Я не знаю, на кого это рассчитано. Для взрослых фильм слишком детский, для детей и меня (который все еще не вырос) — слишком скучный. Видимо, все же придется посмотреть оригинальный мультик, тем более, что там главную героиню озвучивала Мелинда Мей всея ЩИТа, она же Минг-На Вэн, она же Вэнь Минна.