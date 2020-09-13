”Новые мутанты”: обзор на долгожданную новинку от киноблогера RusDelfi

Блогер RusDelfi рассказал о второй долгожданной новинке этой осени после "Довода" - "Новых мутантах". Получилось ли у создателей достойно продолжить сагу?
Как говорил Зигмунд Фрейд, есть два гендера: одни ждали выхода 3 сентября ”Довода”, другие — ”Новых мутантов”. Я, как небинарная личность, ждал обоих. ”Довод” — как главный фильм года, а ”Новых мутантов” — потому что ну сколько можно уже!
Если вы уже успели за эти годы постареть и забыть, кто это вообще такие и что вообще произошло, то напоминаю: фильм по франшизе ”Люди Икс” должен был выйти еще в апреле 2018 года. Но затем произошел перенос на август, вроде бы как из-за досъемок (но режиссер недавно говорил, что фильм не доснимали, так что не знаю, что там было точно). А затем студия ”Дисней” выкупила ”XX век Фокс”, а вместе с ней — и права на Людей Икс. У студии были свои планы на персонажей, и ”Новые мутанты” оказались попросту ненужным фильмом. ”Дисней” неоднократно сдвигал их в расписании, ходили слухи о его выходе только на малых экранах, но затем все же утвердили окончательную дату премьера в кино: 3 апреля 2020 года. А затем случилось сами знаете что.
И вот, спустя два с половиной года, фильм, ставший мемом, все-таки добрался до кинотеатров! И…
Знаете, мне обидно. Обидно, что фильм стопроцентно с треском провалится. Потому что и выходит он, когда еще половина кинотеатров закрыта, а другая половина работает с соблюдением дистанции, да и в один день с ”Доводом”, ну а окончательно растоптали кино критики, дав ему всего 39 процентов. Но на мой взгляд, кино этого совершенно не заслуживает.
Для начала вкратце сюжет: молодые мутанты, которые еще не научились контролировать свои способности, попадают в клинку, где им вроде бы как должны были помочь с адаптацией и лечением. Но вскоре они понимают, что дело нечисто и держат их взаперти не просто так. Не добавляют радости и кошмары, которые начинают их преследовать.
А теперь попробуем разобраться, что с фильмом не так и почему он так сильно растоптан.
Мне кажется, отчасти виной тому перегретые ожидания. Если бы он вышел, как планировалось, то получил бы скромный прием, вердикт ”ну норм на один раз” и тихое забвение. Но сейчас, спустя два с половиной года, от него поневоле начинаешь ожидать чего-то эдакого. Ну не зря же его столько мариновали!
Хотя, справедливости ради, ничего выдающегося кино не показывает. Сюжетные повороты легко считываются, образы героев весьма затертые подростковым кино, а атмосфера хоррора несильно ощущается. Ну сколько уже было сюжетов про больницу со зловещими опытами?
Тем не менее, не стоит ставить на фильме крест. Во-первых, он и не подавался как новое слово в жанре. Да, Люди Икс в сеттинге хоррора — это что-то новенькое, но пожалуй, на этом новизна и заканчивается. Кино с самых первых трейлеров показывало, чего от него ожидать. Создатели отчасти вдохновлялись ”Очень странными делами” (даже одного из актеров оттуда перетащили), отчасти — типичными подростковыми мелодрамами от ”Нетфликса”, ну и отчасти еще похожи на ”Академию Амбрелла” (хотя этот сериал снимался позднее).
В франшизой ”Люди Икс” фильм связан весьма опосредованно — команда профессора Ксавье упоминается пару раз мельком, не более того. Даже непонятно, в каком таймлайне все происходит (впрочем, с учетом той неразберихи со временами, неудивительно). Однако при этом он даже умудряется передает дух оригинальных фильмов серии. В ”Новых мутантах” появляется звезда ”Игры престолов” Мэйси Уильямс — ранее в основной линейке снялись Питер Динклейдж и Софи Тернер (был еще один, но у него роль маленькая). В центре внимания — персонажи с совершенно разнообразными способностями, которые зачастую странно друг с другом взаимодействуют. Как в свое время Логан на ровном месте докопался до Циклопа, так и Ульяна Распутина (да, в ”Новых мутантах” есть русская) совершенно внезапно агрессивно ведет себя по отношению к Дани. Ну а когда критики ругались, что новых героев, видите ли, не раскрыли, я не смог удержаться от улыбки. Франшизу ”Люди Икс” обвиняют, что она не раскрывает героев, как это ново, никогда такого не было и вот опять.
Вот я сейчас написал сдержанную критику и вы, наверное, подумали: так что, фильм действительно плох? Да вообще нет! Просто не ждите от него нового слова в супергероике или хорроре. Это коротенькая, но крепкая история зарождения дружбы у группы противоположностей (привет, ”Клуб ”Завтрак”). Местами жутковатые сцены. Крутой дизайн монстров. Местами неплохие шутки. Горяченная любовная линия (честно, давно такой обаятельной парочки не видел в супергероике). Нетривиальная причина страхов. Приятные персонажи. Даже поначалу стерва Ульяна затем начинает вызывать симпатию. Нестыдный графон для не самого дорогого проекта (всего 67 миллионов долларов).
И наконец-то франшиза попыталась дать нам что-то новое, а не уже осточертевшего Логана, ищущего прошлое/настоящее/будущее/штаны и не конфликт Чарльза и Эрика, над которым уже в 2016-м вовсю шутили (”- Эрик нет! — Эрик да!”).
Кроме того, ”Новые мутанты” не обесценивают старания героев других частей. Они их просто не трогают. И потому нам не приходится их смотреть с осознанием того, что все попытки исправить темное будущее привели к смерти всех людей Икс, что все их страдания посыпались прахом, спасибо, ”Логан”, что насрал и на ”Дни минувшего будущего”, и на ”Апокалипсис”.
У режиссера ”Новых мутантов” Джоша Буна были планы снять сцену после титров, в которой появлялся бы мистер Синистер, которого нам тизерили еще в ”Апокалипсисе”. Но в итоге, увы, это не состоялось, и этого колоритного и пугающего злодея мы так и не увидели.
Франшиза ”Люди Икс”, жившая с 2000 года, окончательно мертва. Теперь их ждет интеграция в Киновселенную Марвел. Будет ли это хорошо? Ну, наверное, да. Боссы Киновселенной знают, в каком направлении двигать свою франшизу. Они наверняка снимут несколько достойных фильмов о похождениях мутантов, и ниже определенной планки они вряд ли упадут. Но увы, в этом я вижу и минус. ”Люди Икс” под крылом ”Фокса” были неровной, мотыляемой из стороны в сторону, но от того очень трогательной и душевной франшизой. Ты никогда не знал, какие эмоции ты испытаешь от нового фильма серии. С интервалом всего в пару лет могли выйти нелепый ”Начало. Росомаха” и качественный ”Первый класс”, а уже через год после заунывного и скучного ”Бессмертного” зрителям сносили башню чумовые ”Дни минувшего будущего”. Эта серия была живой. Со своими взлетами и падениями. Киновселенная Марвел же более отточенная и коммерчески выверенная, но от этой выверенности несет какой-то искусственностью, роботизированностью. И даже мощная и красивая смерть Тони Старка не воздействуют на нас так сильно, как финальная сцена ”Дней минувшего будущего”, в школе Ксавье.
Сцена в ”Днях” стала красивым и правильным финалом серии. После него вышел спорный, но все еще достойный ”Апокалипсис”. Потом пришел ”Логан” и ради дешевых манипулятивных эмоций стёр всё, чего добивалась серия годами. Потом вышел ”Тёмный феникс” и после кривой, бессердечной, но все же точки ”Логана” поставил в конце еще и жирную кляксу. А ”Новые мутанты”… Ну, они, в моих глазах, немного сгладили впечатление пустоты и безэмоциональности ”Феникса” и окончательно попрощались со зрителями. 20-летняя франшиза окончательно мертва. Спасибо за то, что была с нами все эти годы. Спасибо за Хью Джекмана и его колоритнейшую роль. Спасибо за сцены с Ртутью. Спасибо за то, что посредством супергероики поднимала важные социальные вопросы, еще за 8 лет до ”Темного рыцаря”. Спасибо за шутку ”рисование” из второй части. Спасибо за дьявольщинку в глазах Фамке Янссен. Спасибо за сцену битвы в поезде. Спасибо, что пыталась быть разной и спасибо, что у тебя это не всегда получалось. Ведь если бы не тень, откуда бы мы узнали о свете?
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