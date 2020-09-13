”Новые мутанты”: обзор на долгожданную новинку от киноблогера RusDelfi

Как говорил Зигмунд Фрейд, есть два гендера: одни ждали выхода 3 сентября ”Довода”, другие — ”Новых мутантов”. Я, как небинарная личность, ждал обоих. ”Довод” — как главный фильм года, а ”Новых мутантов” — потому что ну сколько можно уже!

Если вы уже успели за эти годы постареть и забыть, кто это вообще такие и что вообще произошло, то напоминаю: фильм по франшизе ”Люди Икс” должен был выйти еще в апреле 2018 года. Но затем произошел перенос на август, вроде бы как из-за досъемок (но режиссер недавно говорил, что фильм не доснимали, так что не знаю, что там было точно). А затем студия ”Дисней” выкупила ”XX век Фокс”, а вместе с ней — и права на Людей Икс. У студии были свои планы на персонажей, и ”Новые мутанты” оказались попросту ненужным фильмом. ”Дисней” неоднократно сдвигал их в расписании, ходили слухи о его выходе только на малых экранах, но затем все же утвердили окончательную дату премьера в кино: 3 апреля 2020 года. А затем случилось сами знаете что.

И вот, спустя два с половиной года, фильм, ставший мемом, все-таки добрался до кинотеатров! И…

Знаете, мне обидно. Обидно, что фильм стопроцентно с треском провалится. Потому что и выходит он, когда еще половина кинотеатров закрыта, а другая половина работает с соблюдением дистанции, да и в один день с ”Доводом”, ну а окончательно растоптали кино критики, дав ему всего 39 процентов. Но на мой взгляд, кино этого совершенно не заслуживает.

Для начала вкратце сюжет: молодые мутанты, которые еще не научились контролировать свои способности, попадают в клинку, где им вроде бы как должны были помочь с адаптацией и лечением. Но вскоре они понимают, что дело нечисто и держат их взаперти не просто так. Не добавляют радости и кошмары, которые начинают их преследовать.

А теперь попробуем разобраться, что с фильмом не так и почему он так сильно растоптан.

Мне кажется, отчасти виной тому перегретые ожидания. Если бы он вышел, как планировалось, то получил бы скромный прием, вердикт ”ну норм на один раз” и тихое забвение. Но сейчас, спустя два с половиной года, от него поневоле начинаешь ожидать чего-то эдакого. Ну не зря же его столько мариновали!