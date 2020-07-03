Как заработать на оскорблении СССР? Киноблогер объясняет, опасно ли критиковать советское кино(1)
Блогер Паисий Пчельник отвечает на нападки за свой самый популярный пост на RusDelfi "Кукольные мультфильмы: главный позор советской анимации".
Блогер Паисий Пчельник отвечает на нападки за свой самый популярный пост на RusDelfi "Кукольные мультфильмы: главный позор советской анимации".
Неожиданная и спонтанная тема у меня возникла. Хотя назревала она давненько, но сейчас я сделал для себя открытие, которое и позволило написать этот пост. Но начну я издалека.
Мои постоянные читатели могли заметить, что мои взгляды на кино нередко отличаются от общепринятых. Я не стесняюсь хвалить нелюбимые большинством фильмы и наоборот: не боюсь поругать обожаемую народом классику. И если к первой категории постов публика относится, как правило, сдержанно, то вот если я посмею что-то покритиковать (особенно если это советский фильм или мультфильм), то частенько в комментах мне прилетает.
Если честно, я очень люблю адекватную и аргументированную критику и альтернативные точки зрения на кино. Всегда интересно посмотреть, что люди находят в том, что мне не нравится и за что не любят то, что люблю я.
Но гораздо хуже, когда в ответ на критику любимого кино люди переходят на личности и скатываются в хамство. К примеру (жаль, что я удалил коммент) однажды в другом блоге в ответ на пост о лучшем Холмсе мне написали, что я ”говно, которое..." (далее вырезано цензурой - RusDelfi). При этом я даже не критиковал советские экранизации.
А вот недавний пример. Некто Андрей Каратаев из Набережных Челнов (судя по профилю, вроде бы молодой человек) написал в ответ на критику советской кукольной анимации.
Даже жалобу подал, сознательный гражданин)))
То есть этот любитель космонавтики и зарубежного рока НАСТОЛЬКО сильно оскорбился на критику, что просто опустился до банальных оскорблений.
Но вот я задумался: чтобы понять человека, нужно попробовать ощутить себя на его месте. Я подумал: а критическая оценка какого фильма заставит меня ненавидеть ее автора, приведет к хамству, оскорблениям, пожеланиям смерти и ”встретиться раз на раз, а не в интернете базарить”.
И понять мне это позволил одиозный пользователь orangtua. Он в моем блоге нередко в резкой форме высказывался о фильмах, которые я люблю. При этом не стесняясь в выражениях. Однако я не испытывал к нему личной неприязни, по крайней мере, за это. И вот решил предметно задуматься: а есть ли вообще фильм, ненависть к которому вызовет у меня ярость?
И тут я пришел к одному простому выводу: такого фильма НЕТ.
Я прекрасно понимаю, что даже у самых лучших фильмов найдутся причины их не любить. И понимаю, что личные киновкусы — явно не повод ненавидеть человека и оскорблять его.
Но это приводит к другому весьма занятному вопросу. А что же заставляет людей опускаться до оскорблений, когда речь заходит о нелюбви к их любимым фильмам?
Конечно, на этот вопрос нельзя ответить однозначно. В конце концов, все люди индивидуальные, и причин может быть масса. Одна из них — банальный стадный инстинкт, и не буду отрицать, я ему тоже подвержен. Если 99 человек из ста говорят, что фильм шедевр, то есть вероятность, что и я его назову шедевром. Просто потому что так принято. Хотя, конечно, может сыграть и обратное (завышенные ожидания, куда без них).
Однако в случае с ненавистью лично ко мне и моим материалом прослеживается примерно одна и та же история.
За все время, что я пишу о кино, меня пару раз оскорбляли за нелюбовь к фильмам ”Логан” и ”Бэтмен против Супермена”. Но с ”Логаном” был единичный случай, и я так подозреваю, что автору было не очень много лет, в худшем смысле этих слов. А ”Бэтмен против Супермена” — это фанаты Снайдера, они вообще очень странные люди.
А вот большинство оскорблений уровня ”ты не любишь фильм, значит ты козёл” я читал в постах о советских фильмах. Это было с ”Гостьей из будущего”, с ”Шерлоком” Ливанова (которого я даже не критиковал, а просто развенчивал один миф), кукольными советскими мультфильмами и т.д.
Я пришел к выводу, что такие люди просто переносят свое отношение к уже несуществующей стране на отношение к ее продукции. И у таких людей срабатывает логическая цепочка: ”не любишь один советский фильм => не любишь всё советское кино => не любишь всё советское => не любишь СССР => не любишь родину, русский язык, дедушку Ленина, березки, дубы, Гагарина, Пушкина, ветеранов, Господа нашего и советское мороженое.
(Кстати, Пушкина я и правда не люблю).
Возможно, всё советское кино и мультипликация, от подлинных шедевров до шлака уровня ”Волшебник Изумрудного города” у них ассоциируется со временем, когда они были молодыми, бодрыми и сильными. Может, я ошибаюсь и причина не в этом. Может, всё тот же стадный инстинкт — советское кино принято считать хорошим, а значит оно априори хорошее. При этом я знаю людей, которые не любят и более культовые вещи — ”Бриллиантовую руку”, ”Служебный роман”, ”Иронию судьбы”… Да уверен: у всех есть хотя бы один всенародно любимый фильм, который не нравится.
Какая мораль у этой истории? Ну, наверное, в том, что добрее надо быть. И не опускаться до оскорблений, когда речь заходит о такой мелочи, как киновкусы. И не считать, что нелюбовь к советскому фильму означает ненависть ко всему советскому.
Реально, многие на полном серьезе писали, что мне платят за то, чтобы очернить Советский Союз! На просьбы объяснить, кто именно платит и, главное, с какой целью, внятного ответа я так и не получил.
Ну и маленький оффтопчик. По ненависти ко мне и моей личности вряд ли кто-то переплюнет омича Михаила Вагина, у которого реально съехала кукуха из-за моего поста о допинге в российском спорте. Можете почитать, угарнуть.
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