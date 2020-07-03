Как заработать на оскорблении СССР? Киноблогер объясняет, опасно ли критиковать советское кино

Неожиданная и спонтанная тема у меня возникла. Хотя назревала она давненько, но сейчас я сделал для себя открытие, которое и позволило написать этот пост. Но начну я издалека.

Мои постоянные читатели могли заметить, что мои взгляды на кино нередко отличаются от общепринятых. Я не стесняюсь хвалить нелюбимые большинством фильмы и наоборот: не боюсь поругать обожаемую народом классику. И если к первой категории постов публика относится, как правило, сдержанно, то вот если я посмею что-то покритиковать (особенно если это советский фильм или мультфильм), то частенько в комментах мне прилетает.

Если честно, я очень люблю адекватную и аргументированную критику и альтернативные точки зрения на кино. Всегда интересно посмотреть, что люди находят в том, что мне не нравится и за что не любят то, что люблю я.

Но гораздо хуже, когда в ответ на критику любимого кино люди переходят на личности и скатываются в хамство. К примеру (жаль, что я удалил коммент) однажды в другом блоге в ответ на пост о лучшем Холмсе мне написали, что я ”говно, которое..." (далее вырезано цензурой - RusDelfi). При этом я даже не критиковал советские экранизации.

А вот недавний пример. Некто Андрей Каратаев из Набережных Челнов (судя по профилю, вроде бы молодой человек) написал в ответ на критику советской кукольной анимации.

Фото: ЖЖ

Даже жалобу подал, сознательный гражданин)))

То есть этот любитель космонавтики и зарубежного рока НАСТОЛЬКО сильно оскорбился на критику, что просто опустился до банальных оскорблений.

Но вот я задумался: чтобы понять человека, нужно попробовать ощутить себя на его месте. Я подумал: а критическая оценка какого фильма заставит меня ненавидеть ее автора, приведет к хамству, оскорблениям, пожеланиям смерти и ”встретиться раз на раз, а не в интернете базарить”.

И понять мне это позволил одиозный пользователь orangtua. Он в моем блоге нередко в резкой форме высказывался о фильмах, которые я люблю. При этом не стесняясь в выражениях. Однако я не испытывал к нему личной неприязни, по крайней мере, за это. И вот решил предметно задуматься: а есть ли вообще фильм, ненависть к которому вызовет у меня ярость?