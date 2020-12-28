Блогер RusDelfi назвал лучших спортсменов года

Блогер RusDelfi решил подвести спортивные итоги года и узнать, кто же стал настоящим героем в 2020? Спойлер: их будет много, ведь Паисий Пчельник определил еще и лучшую команду, тренера и легионера. Кроме того, названы открытие и разочарование года.
Каждый год известное спортивное издание голосованием журналистов выбирает лучших тренеров, спортсменов и команды года. И чем мой блог хуже? В прошлом году я уже принял участие в подобном развлекалове, давайте повторим!
Принципы голосования в нем следующие:
- пятерка лучших спортсменов года. Первое место — пять баллов, второе — четыре и так далее.
- команда года. Российский клуб или российская сборная в том или ином виде спорта.
- тренер года. Лучший российский тренер или иностранец, работающий с российской командой.
- легионер года. Иностранец, выступающий за российскую команду.
- открытие и разочарование года. Тут, думаю, пояснения не нужны.
Очень часто в номинациях побеждают футболисты (особенно среди легионеров). Оно и понятно — футбол больше на слуху, за ним внимательнее следят, далеко не все начинают углубляться в другие дисциплины. Но я принципиально не включал в номинации футболистов. Пусть сперва выиграют что-то на международном уровне. В 2003, 2004 (Аленичев), 2005 (ЦСКА) или 2008 (”Зенит”) году я мог кого-то из футболистов включить, сейчас — нет. Особенно после их феерии в еврокубках и на финише Лиги наций.
Этот год получился особенным. Куча турниров сорвалась, перенеслась, отменилась и недоигралась из-за коронавируса. Так не были завершены сезоны в Единой лиге ВТБ и КХЛ, что повлияло на мой выбор легионера года. Об этом позднее. Ну а сейчас…
Спортсмен года
1) Александр Большунов (лыжные гонки)
Вечная проблема в подобных голосованиях — запоминается последнее слово, и кто уже будет вспоминать, что там в начале года было.
А в начале года произошло грандиозное событие. Александр Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира. Это первая победа нашего отечественного лыжника в зачете Кубка мира аж с 1991 года. И, соответственно, первая после распада СССР.
Кроме того, Большунов взял еще и самый престижный лыжный трофей, эдакий ”Тур де Франс” от лыж — ”Тур де Ски”. Кроме того, в 2020 году он одержал ровно половину побед в своей пока что недолгой карьере.
С началом нового сезона Большунов не уронил планку и снова лидирует в общем зачете. Сейчас это лучший лыжник мира, так что выбор для меня очевиден.
2) Даниил Медведев (теннис)
Кажется, двух топовых теннисистов мира у нас не было с начала нулевых, когда в туре отжигали Кафельников и Сафин. И если Медведев отжигал и в предыдущие годы (напомню, лучший спортсмен 2019 года по версии издания), то Рублев в этом году совершил семимильный скачок. В 2020-м на его счету аж пять титулов ATP, причем три из них — ATP 500 (то есть третий по рангу турнир после ”Большого шлема” и ”Мастерсов”). Как результат — восьмое место в рейтинге по итогам года и участие в Итоговом турнире (пусть, в отличие от Медведева, Рублеву не удалось даже выйти из группы).
4) Андрей Василевский (хоккей)
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5) Никита Кучеров (хоккей)
На самом деле очередность тут могла быть и другой, непринципиально. НХЛ стала одной из немногих топовых лиг, кому удалось доиграть сезон-2019/20. Пусть и в сильно измененных условиях с недоигранной регуляркой, расширенным плей-офф и системой ”пузырей”. В любом случае победа в Кубке Стэнли — это действительно знаковое достижение. А особенно если вклад хоккеиста в эту победу становится ключевым. Кучеров после нескольких феерических бомбардирских сезонов наконец-то смог привести ”Тампу” к заветной цели. В плей-офф он рвал и метал, в том числе потому что знал: сзади каменная стена в лице Андрея Василевского. Два россиянина стали лидерами лучшей хоккейной команды мира, думаю, вопросов об их присутствии в этом списке быть не должно.
Перед тем, как перейдем к другим номинациям, пара слов о еще одном номинанте на победу по версии сразу 16 участников опроса из 100: ММА не спорт.
Команда года
Владислав Антонов/Александр Денисьев (санный спорт)
И вот тут было очень сложно выбрать. Понятное дело, футболисты сразу в пролете, одна победа на 24 матча в еврокубках говорят сами за себя. Хоккей — тоже, там сезон не был завершен. Баскетбол, волейбол… Даже в хоккее с мячом не смогли сыграть один несчастный финал и признали сразу две команды чемпионами.
Эстафетные сборные мне всегда сложно было называть командами, ведь там командной работы по большому счету нет — каждый бежит за себя…
А вот в санях и бобслее командная работа играет очень важную роль. В феврале чемпионат мира по санному спорту в Сочи завершился безоговорочной победой хозяев трассы. Да, преимущество своей трассы в ”желобных” видах спорта всегда играет особую роль, но пять золотых медалей из семи — это впечатляет. Одно золото России принесла ”двойка” Владислава Антонова и Александра Денисьева.
Кстати, по две золотые медали на счету у одиночников Романа Репилова и Екатерины Катниковой (говорящая фамилия!). Если бы в ”Спортсмене года” было не пять позиций, а семь, они бы разделили 6-7 место.
Тренер года
Юрий Бородавко (лыжные гонки)
11 человек, отдавшие победу Тедеско, вы прикалываетесь?
Опять затруднительный выбор из-за кучи незавершенных сезонов. Но я пришел вот к какому выводу: у лучшего спортсмена года должен быть лучший тренер, так? Значит победу я отдаю наставнику Александра Большунова Юрию Бородавко.
Легионер года
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Хоккей не доигран, бенди не доигран, баскетбол не доигран, волейбол не доигран. Кого там называли лучшим журналисты? Влашич? Ммм, у ЦСКА три ничьи и три поражения в Лиге Европы. Азмун? Ммм, 1 очко в Лиге чемпионов. Яшкин? А чего там ”Динамо” достигло в сезоне? Жиго? Лол, спартачи, ну не палились бы так. Крыховяк? Ммм, последнее место в Лиге чемпионов. Нобоа? Ладно, пожалуй остановимся. Как вы поняли, достойных я просто не вижу. Такой уж год.
Открытие года
Никита Мазепин и Роберт Шварцман (автогонки)
Что такое ”открытие” в моем понимании? Спортсмен, о котором раньше знал в лучшем случае фамилию, а сейчас смотришь и восхищаешься его успехам.
К сожалению, россияне в автоспорте никогда не блистали — традиций нет. Ну, в гонках грузовиков разве что, ”КАМАЗ” рулит. И тут в ”Формуле-2” я открываю сразу двоих наших гонщиков!
Шварцман в общем зачете сезона занимает четвертое место и одерживает по ходу три победы (плюс еще два подиума). Мазепин становится пятым с двумя победами и еще четырьмя подиумами.
А в итоге последний получает место в команде ”Формулы-1” ”Хаас” и в следующем году станет четвертым русским в истории ”Королевских гонок”. И пусть на это решение повлияли деньги отца, но если бы у человека не было таланта, согласитесь, его бы за красивые глаза в главные гонки мира бы не взяли?
Разочарование года
Коронавирус
В голосовании журналистов победу одержал ”провал российских клубов в еврокубках”. А что вас в нем разочаровывает? То, что наши футболисты не умеют играть? Вот новость-то! А вот произошедшее с миром и мировым спортом из-за того, что кому-то летучие мыши показались дико аппетитными, будет аукаться нам десятилетиями.
Отмена кучи крупных турниров, смерть множества известных и не очень людей, огромные денежные потери почти у всех, серьезные финансовые проблемы… И это только касательно спорта. Я уже молчу про другие сферы, некоторые из которых (например, киноиндустрия) никогда уже не будут прежними. Коронавирус — это главное разочарование 2020 года в любых рейтингах, спортивных и не очень.
Пишите свои версии спортивных итогов года в комментариях. И давайте надеяться, что следующий год будет позитивнее.
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