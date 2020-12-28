Блогер RusDelfi назвал лучших спортсменов года

Каждый год известное спортивное издание голосованием журналистов выбирает лучших тренеров, спортсменов и команды года. И чем мой блог хуже? В прошлом году я уже принял участие в подобном развлекалове, давайте повторим!

Принципы голосования в нем следующие:

- пятерка лучших спортсменов года. Первое место — пять баллов, второе — четыре и так далее.

- команда года. Российский клуб или российская сборная в том или ином виде спорта.

- тренер года. Лучший российский тренер или иностранец, работающий с российской командой.

- легионер года. Иностранец, выступающий за российскую команду.

- открытие и разочарование года. Тут, думаю, пояснения не нужны.

Очень часто в номинациях побеждают футболисты (особенно среди легионеров). Оно и понятно — футбол больше на слуху, за ним внимательнее следят, далеко не все начинают углубляться в другие дисциплины. Но я принципиально не включал в номинации футболистов. Пусть сперва выиграют что-то на международном уровне. В 2003, 2004 (Аленичев), 2005 (ЦСКА) или 2008 (”Зенит”) году я мог кого-то из футболистов включить, сейчас — нет. Особенно после их феерии в еврокубках и на финише Лиги наций.

Этот год получился особенным. Куча турниров сорвалась, перенеслась, отменилась и недоигралась из-за коронавируса. Так не были завершены сезоны в Единой лиге ВТБ и КХЛ, что повлияло на мой выбор легионера года. Об этом позднее. Ну а сейчас…

Спортсмен года



1) Александр Большунов (лыжные гонки)

Вечная проблема в подобных голосованиях — запоминается последнее слово, и кто уже будет вспоминать, что там в начале года было.

А в начале года произошло грандиозное событие. Александр Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира. Это первая победа нашего отечественного лыжника в зачете Кубка мира аж с 1991 года. И, соответственно, первая после распада СССР.

Кроме того, Большунов взял еще и самый престижный лыжный трофей, эдакий ”Тур де Франс” от лыж — ”Тур де Ски”. Кроме того, в 2020 году он одержал ровно половину побед в своей пока что недолгой карьере.

С началом нового сезона Большунов не уронил планку и снова лидирует в общем зачете. Сейчас это лучший лыжник мира, так что выбор для меня очевиден.