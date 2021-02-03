Блогер RusDelfi: "Милла Йовович снова снялась в очень плохом фильме"

В ”О чем говорят мужчины” был прекрасный эпизод, когда Камиль рассказывал, что иногда хочется ”съесть какую-нибудь гадость”. Вот так порой бывает и у меня: хочется посмотреть какую-нибудь гадость, которая однозначно будет несмотрибельной дрянью. Так я попал на фильм с Миллой Йовович ”Охотник на монстров”.

Кино снято по мотивам компьютерной игры, и хотя бы это должно отпугнуть любителей кино. Автором сценария и режиссером фильма выступил Пол Андерсон, муж Йовович и режиссер всех фильмов серии ”Обитель Зла” и глупого, но весьма любимого в народе ”Мортал Комбата”. В целом режиссер он весьма паршивый: за всю карьеру у него только два фильма на ”Кинопоиске” имеют рейтинг 7,5 — собственно ”Мортал Комбат” и первая ”Обитель Зла”. Все остальные находятся ниже, а последние работы и вовсе лучше не вспоминать.

По сюжету отряд военных армии США попадает в песчаную бурю и переносится в параллельную реальность, населенную хтоническими неубиваемыми чудовищами.

И что я могу сказать? Наверное, я просто разучился получать удовольствие от глупых незатейливых боевичков. Но этот незатейливый боевичок чуть не нанес мне физическую травму от постоянных фейспалмов. Он собрал в себя огромное количество клише и тупостей, а повествование в нем будто бы писал семилетний ребенок. История, сюжет и локации рассказываются как будто на ходу. Захотел — добавил пауков, захотел — перенес действие в джунгли, захотел — рассказал про зловещую башню. Ей-богу, я в детстве так фантастические истории придумывал.

Да даже персонажи вводятся в сюжет чисто ради выпила в течение нескольких минут — ну это такое себе. Вроде бы я только начал проникаться симпатией к душевному отряду Миллы, как тут же — раз-два-три! — не осталось никого!

Бюджет у фильма был весьма невысокий для такого жанра — всего 60 миллионов долларов. И это бросалось в глаза, но не плохой графикой (она была в целом на уровне), а огромным количеством экшн-сцен в темноте, где проще скрыть огрехи. Ну а вкупе с эпилептической камерой это добавляло особого шарма начала нулевых. Ну хотя финальная битва с драконом может даже определенное удовольствие доставить. Но наверное, я уже просто сдался от общей слабости фильма.