”Агенты Щ.И.Т.”. Подведение итогов

Киноблогер RusDelfi Паисий Пчельник подвел итог семисезонной супергеройской саги "Агенты Щ.И.Т." По случаю завершения киноэпопеи вспоминаем крутые моменты и те детали, ради которых "Агентов" стоит посмотреть.
В 2013 году Киновселенная Марвел меня сильно расстроила. ”Железный человек-3” оказался очень невнятным, с глупым сюжетом и кучей нелепостей и по-прежнему остается для меня одним из двух фильмов франшизы, которые я терпеть не могу. Через полгода вышел ”Тор-2”, и его я вообще посмотрел значительно позднее, когда он вышел в цифре. И ни разу не пожалел, что не пошел в кино: фильм оказался скучным и с кучей неуместного юмора.
Однако ”Первый мститель: Другая война” внушал надежду (и, как оказалось позднее, не зря). И в ожидании новой части киносериала я решил познакомиться-таки с телесериалом, который на тот момент выходил примерно полгода. До этого я знал о нем только по ролику Акра, который был выпущен спустя пару серий и весьма жестко критиковал сериал.
Я посмотрел первые серии с мыслями ”Ну норм, фоном покатит”. Но затем что-то произошло.
Перелом
Перелом произошел в середине первого сезона, когда начала раскрываться правда о проекте ”Таити”. А тут еще и ”Другая война подоспела”. Я не успел к ее выходу досмотреть все серии до актуального момента, так что был заинтригован: а что если кто-то из команды Колсона окажется на службе ”Гидры”?
А тут еще эта тайна с ”Таити” и проектом ”Многоножка”… Я уже смотрел серии не отрываясь.
Взрыв мозга
Взрывом мозга для меня стала серия, которую я в топе любимых вообще на первое место поставил. Собственно, серия с восстанием ”Гидры” и предательством. Напряженная, динамичная, с этим вечным ”не доверяй никому”. Проблема предыдущих эпизодов ”Агентов” заключалась в том, что эта организация была слишком могущественной, и казалось, что если у команды Колсона не получится что-то сделать, то где-то за углом сидит одноглазый негр, который в нужный момент пошлет взвод отборных оперативников, которые решат проблему не умением, так числом. И тут эта всемогущая организация разваливается на куски у тебя прямо на глазах, и герои остаются сами по себе.
Финал первого сезона
… Стал для меня настоящей неожиданностью. Я не привык к тому, что шоу может так резко сменить вектор развития. Что бы ни говорили о неожиданной концовке первого сезона ”Игры престолов”, зрительский шок от нее был явно переоценен. Нед Старк с самого начала производил впечатление эдакого Муфасы, мудрого и доброго наставника для своих львят. Ну а участь Муфасы мы помним.
Жизнь агентов не возвращалась в привычное русло. Они уже не винтик гигантской машины, они — центр борьбы добра со злом.
И при этом все еще оставаясь в рамках Киновселенной Марвел. И с крутейшим камео Ника Фьюри.
Второй сезон
…Я поначалу не мог нормально принять. Мне не понравились произошедшие перемены в команде, а также усилившийся уклон в фантастику (я еще не знал, что будет дальше). Я привык, что ”Агенты” — это относительно приземленный боевик лишь с элементами фантастики и супергероики. Сейчас же это странный монолит, какие-то загадочные намеки Рейны (о, как я ненавидел этого персонажа, респект Рут Негге за такой образ). Да еще и с Фитцем беда. Очень жаль парня было, серьезно. Да и вообще их пара с Симмонс натерпелась за годы столько, что концовка сериала… ладно, о ней потом.
В середине сезона, после обращения Скай в Дейзи, я хотел даже дропнуть. Я готов был принять, что хакерша стала боевой хакершей. Но боевой хакершей со сверхспособностями… Нет, это для меня слишком.
Жена
Я уже неоднократно говорил, что подсадил жену на супергероику как раз через этот сериал. Где-то на середине второго сезона я предложил ей начать смотреть сериал, вдруг понравится. Она в первой серии уже была настроена скептически: ”Я думала, тут больше детектива, а тут тоже сверхспособности”. Но быстро втянулась — ей понравились персонажи. Потом она догнала меня, и мы смотрели эпизоды уже вместе. Вместе решали загадки, спорили о развитии сюжета, пытались предсказать сюжетные повороты.
Перелом
Дико понравился образ отца Дейзи, Кэола Джонсона. Особенно мощно следить за ним и Джаин при повторном просмотре. Ведь изначально ты ненавидишь этого персонажа. Нас столько раз пугали тем, что он настоящий монстр, и поначалу показывают его именно таким: поехавшим, с расшатанной психикой и литрами крови на руках.
Однако мы постепенно понимаем его, его мотивы и причины поведения. Тут сценаристам нужно сказать браво за такое классное построение сюжета. Мы проходим путь отношения к герою Кайла Маклаклена вместе с Дейзи — от лютого неприятия до трогательного прощания.
То же самое, только наоборот, можно сказать и про Джаин. И все это еще и на фоне набравшей мощь ”Гидры”.
Конец второго сезона
Я окончательно настроился на волну сериала. Теперь я уже понимаю, что создатели не хотят топтаться на одном месте и в одной истории, как это происходило с теми же марвеловскими сериалами ”Нетфликс”. Заканчивается сезон еще одним мощным поворотом. А заодно и Грантом Уордом в роли нового главного злодея. Я влюбился в этого персонажа. На мой взгляд, это наиболее сильно прописанный персонаж во всем сериале. Да, жаль, что от него в итоге пришлось избавиться — это был неизбежный со сценарной точки зрения ход. Уорд был великолепен, я его назову лучшим злодеем расширенной киновселенной Марвел. Даже лучше Таноса, да!
Третий сезон
Третий сезон был уже полностью посвящен теме Нелюдей. И в нем же отлично раскрывается генерал Тэлбот, появившийся еще в первом сезоне. Кто бы знал, какую роль он сыграет в результате…
Третий сезон добавил нагнетания интриги, а заодно подарил невиданного доселе врага — Улья. Как его вообще можно победить, он же неуязвим!
Добавилось загадок: кто такой Лэш? Кто погибнет при взрыве космического корабля? Кто предатель в команде Секретных воинов? Очень круто все завернули. Кстати, жена пробила Лэша, респект ей.
Ну и еще в третьем сезоне была чудо-серия ”8722 часа”. Атмосферненько. И еще Рэдклиффа представили. Очень прикольный тип. Авантюрист, доставил массу бед, но при этом не плохой человек.
Гидра
А вот ”Гидра” в третьем сезоне посыпалась. Не было уже крутых Уайтхолла и Бакши, а Гидеон Малек не производил должного впечатления. Улей, правда, спасал ситуацию.
Конец третьего сезона
Пожалуй, самая драматичная концовка среди всех сезонов. Дейзи в шоке и уходит в разнос. Как ей идет новый образ, Хлоя чудо как хороша. Я не помню, как пережил то лето, до старта четвертого сезона, но это было очень сложно.
Веб-сериал ”Йо-Йо”
Летом 2016 года, в промежутке между третьим и четвертым сезоном, вышел коротенький веб-сериал ”Йо-Йо”. К просмотру он необязателен, так как особо ничего не раскрывает, но чисто посмотреть-кайфануть от знакомых героев можно.
Кстати, если считать это за типа полнометражный фильм, а укороченные шестой и седьмой сезоны объединить в один, то как раз получится "шесть сезонов и фильм", формула успеха от Эбеда из "Сообщества")
Четвертый сезон
Сериал достиг своего пика. Я понимал, что дальше будет только хуже. Забегая вперед: почти не ошибся. В четвертом сезоне было очень хорошо. Сериал разделили на три части: Призрачный гонщик, ЖСМ, Фреймворк. Многие ломанулись смотреть его как раз из-за Гонщика.
И вот как раз линейку с Гонщиком я считаю самой слабой в сезоне. Посланник ада выглядел в сериале инородным элементом и никак не вязался с тоном повествования. Да и злодей там был какой-то совсем невразумительный. Хотя, стоит отметить, что этот злодей появился после Улья, а там любой будет невразумительный.
Зато когда за дело взялась Аида, начался настоящий треш в лучшем смысле этого слова.
Никому не доверяй
Как же я обожаю сюжеты с превращениями! То есть когда не знаешь: друг перед тобой или клон/злобный двойник/пришелец-оборотень/андроид. Я уже неоднократно говорил, что мне нравится нагнетание напряжения, когда не знаешь, кому доверять. Собственно, вторая часть посвящена теме андроидов, заменявших постепенно всю верхушку командования ЩИТа. Особенно хороша серия ”Самоконтроль”, последняя в этой линейке. Эпизод-нагнетание с детективной линией. Похожее было в третьем сезоне, когда нужно было выяснить, кто предатель из секретных воинов.
И когда мне казалось, что сериалу уже нечем меня удивить…
Что если…
О господи, это десять из десяти! А вот альтернативную историю я обожаю еще сильнее, чем сюжеты с оборотнями! Вся линейка с фреймворком построена ПРОСТО ИДЕАЛЬНО. Всё на своих местах. И ”бойтесь своих желаний”, и атмосфера безысходности, и просто чумовой Фитц. Как же Иэн Де Кэскер многогранен! Как он только не являлся в этом сериале. И глуповатый гик, и парень с душевной травмой, и злодей, и космический рейнджер… Фитц — это украшение всего сериала, без преувеличений.
И как тут хорошая Аида! И как по-новому раскрылся профессор Рэдклифф!
Да еще и два привета из прошлого! Если одного нам тизерили заранее, то второй оказался невероятно приятной неожиданностью.
А вот Мак меня начал бесить еще сильнее. Хотя он меня весь сериал бесил все сильнее и сильнее. Ну я понимаю, любовь к дочери, всё такое. Но своим упрямством лишние проблемы создал всей команде, блин.
Конец четвертого сезона
Увы, концовка сезона вышла очень смазанной. Такое впечатление, что сюжет финального эпизода готовили двухсерийный, а затем в спешке уминали все до одной серии. Рваный темп и очень кривые склейки доказывали: серия делалась впопыхах, увы. Даже победа над Аидой вышла какой-то ну очень простой. Но зато красивое прощание с Рэдклиффом вышло. Вроде бы простенький трюк, но смотрелся очень эффектно.
И вот на четвертом сезоне бы сериалу попрощаться, но…
Пятый сезон, космос
Увы, вот тут начались провисы. Космическая тема мне не зашла от слова ”совсем”. Разумеется, обладая урезанным бюджетом, невозможно создать что-то внятное на тему космоса. Весь этот нелепый грим пришельцев смотрелся смехотворно, а от серых застенков начало тошнить уже серии на третьей. Агенты почти перестали выходить на открытую местность, почти все время проводили в закрытых декорациях, и общая дешевизна просто кричала изо всех щелей.
Пара интересных моментов в космической линейке была, в частности — появление Фитца, а также его сольная серия с камео Хантера. Но я уже не мог дождаться, когда всё это дело закончится и мы вернемся на родную Землю.
Дик
К сожалению, в пятом сезоне сериал утратил былую легкость и ненавязчивость повествования. Герои прошли через слишком многое, чтобы шутить и смеяться. Все были слишком мрачными и депрессивными. Но спасением стал новый персонаж. Он многих фанатов раздражал, и актер сам про это говорил (кстати, забавно, фамилия актера — Уорд). Но для меня он был лучиком света в царстве депрессухи. Позитивный и жизнерадостный Дик очень вовремя появился в сюжете.
Пятый сезон, маяк
Вернулись на Землю, но остались в тех же серых застенках. Но зато сюжет поинтереснее стал. Вот эта драма временной петли и неотвратимости будущего лично мне весьма зашла. Ну и эпизод, когда из измерения страхов стали лезть приветы из прошлого. Это было весьма круто, но опять же не хватило бюджета для большего размаха. Серия заслуживала явно большего. Да и отсутствие Гранта Уорда (Улья на три секунды не считаем) — это явный незачет. Тут он был бы как нельзя кстати.
Зато получилось очень неожиданное и крутое возвращение "удочки", заброшенной аж в третьей серии первого сезона. Гравитоний совершенно внезапно вернулся спустя столько эпизодов!
Фитц
Но гораздо круче эпизода со страхами стал следующий, с возвращением Доктора. Еще одна напряженная серия-детектив с крутым финальным вывертом и логическим обоснованием его возвращения. Фитц просто прекрасен. Вся его сюжетка до конца была прописана очень мощно.
Концовка пятого сезона
Увы, в конце пятого сезона создатели окончательно положили болт на связь с киновселенной Марвел. Всемогущий злодей посреди мегаполиса устраивает адЪ, а ни Железного человека, ни Кэпа, ни хотя бы Черной вдовы даже и не думает пробегать мимо.
Но зато злодей смотрелся хорошо. Хоть Тэлбота и было очень жалко. Серьезно, ну он был действительно не самым приятным персонажем. Но за что ему такой конец? Все же у него семья, ребенок…
Если после четвертого сезона хотелось, чтобы сериал ушел на высокой ноте, то после пятого хотелось продолжения, чтобы не было так смазанно. Последние кадры пятого эпизода, с Колсоном и Мэй на фоне фотообоев — это было больно смотреть.
Шестой сезон. Алиса в стране чудес
После пятого сезона шестой мне зашел получше. Начали появляться выходы в пространство, была пара интересных находок, но увы, как я уже писал раньше, сериал превратился в ”Алису в стране чудес”. Первый сезон вышел весьма приземленным и реалистичным. Там действовал некий таинственный провидец, про которого говорили, что он якобы видит будущее. Однако Колсон до последнего не верил в эти слухи, дескать, у ЩИТа нет такой информации и это полный бред. И в итоге не ошибся. А в шестом существо, читающее мысли, выглядело бы просто как один из множества персонажей. Ведь в шестом сезоне уже могло случиться всё, что угодно. Аморфные существа из другого мира, принимающие внешность землян, портал в другое измерение, где заживают раны, летучая мышь, проникающая внутрь жертвы и делающая ее зомби.
Агенты предсказали коронавирус!
Да, забавно сейчас смотреть серии 2019 года, как летучие мыши влетают в рот жертв и массово заражают их. А в 2020 году (эпизоды снимались в 2019-м) жертва находится на карантине. Уидон с Танчароэн что-то знали уже тогда?!
Шестой сезон, концовка
Два последних сезона снимались по одному общему связному сюжету, чтобы подвести итоги сериала и закрыть все сюжетки. Поэтому конец шестого сезона оставил больше вопросов, чем ответов. А сам сериал меня уже начал слегка утомлять. Но потом…
Седьмой сезон
Про седьмой сезон я писал недавно, поэтому сложно что-то новое добавить про прошествии столь короткого срока. Все было сделано прекрасно. В конце был малюсенький провис, но это незначительный огрех. Стало больше миссий на открытой местности, сериал вернул юмор и легкость повествования, сделал просто тонну отсылок к поп-культуре прошлого и настоящего, снял несколько эпизодов-бриллиантов и подвел логичный финал всей истории.
Да, не совсем понятно, почему команде пришлось расстаться — им ничто не мешало продолжить работать вместе. Но в любом случае конец получился правильный.
Конец сериала
Я уже писал, что в сериалах часто переживаю, что герои постоянно находятся в борьбе, в бегах, переживают постоянные потрясения, трудности… Так хочется, чтобы они пожили нормальной жизнью. И агентам дают эти минутки счастья. Они наконец-то могут пожить по-человечески. И это было очень трогательно и приятно.
Топ персонажей
Если этот пост наберет 10 лайков, я составлю подробный топ персонажей ”Агентов ЩИТ”. А сейчас напишу просто списком
11. Джаин
10. Аида
9. Дик
8. Дэниэл Уайтхолл
7. Кэл Джонсон
6. Бобби и Хантер
5. Рейна
4. Дейзи Джонсон
3. Фил Колсон
2. Грант Уорд
1. Лео Фитц
Сериал моей жизни
Я уже писал выше: благодаря этому сериалу я подсадил жену на супергероику. Мы с ней смотрим его вместе, обсуждаем интересные моменты, пытаемся предсказать сюжетные повороты.
Благодаря этому сериалу я подружился с ребятами с классного канала ”Кино Огонь”. Мы зарубились в комментариях с одним из них как-то раз по поводу этого сериала. Мне очень понравилось с ним общаться, и, в общем, я подсел на канал. Даже фан-группу создал:) И два раза встречался с ребятами, когда ездил в Москву. Один раз благодаря встрече смог на пресс-показ фильма сходить.
За то время, что выходил сериал, я успел трижды съездить за границу (а это больше, чем до этого за всю жизнь), встретился с интересными людьми, принял участие в ”Своей игре”, неудачно проходил кастинг в ”Что? Где? Когда?”, поработал с Артёмом Cut the Crap, а самое главное — в феврале 2015 года, в середине второго сезона, сразу после того, как Скай стала Дейзи Джонсон, у меня родился сын. Однажды, я уверен, мы посмотрим все 136 эпизодов (и веб-сериал про Йо-Йо!) и вместе посмотрим, как модифицированный Колсон улетает в закат на модифицированной Лоле.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Кем оказался водитель, погибший в ДТП с участием пьяного Ефремова
Неубиваемые моторы: они работают, даже если машине пора на свалку
Какой будет погода в Казахстане в сентябре