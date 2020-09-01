”Агенты Щ.И.Т.”. Подведение итогов

В 2013 году Киновселенная Марвел меня сильно расстроила. ”Железный человек-3” оказался очень невнятным, с глупым сюжетом и кучей нелепостей и по-прежнему остается для меня одним из двух фильмов франшизы, которые я терпеть не могу. Через полгода вышел ”Тор-2”, и его я вообще посмотрел значительно позднее, когда он вышел в цифре. И ни разу не пожалел, что не пошел в кино: фильм оказался скучным и с кучей неуместного юмора.

Однако ”Первый мститель: Другая война” внушал надежду (и, как оказалось позднее, не зря). И в ожидании новой части киносериала я решил познакомиться-таки с телесериалом, который на тот момент выходил примерно полгода. До этого я знал о нем только по ролику Акра, который был выпущен спустя пару серий и весьма жестко критиковал сериал.

Я посмотрел первые серии с мыслями ”Ну норм, фоном покатит”. Но затем что-то произошло.

Перелом

Перелом произошел в середине первого сезона, когда начала раскрываться правда о проекте ”Таити”. А тут еще и ”Другая война подоспела”. Я не успел к ее выходу досмотреть все серии до актуального момента, так что был заинтригован: а что если кто-то из команды Колсона окажется на службе ”Гидры”?

А тут еще эта тайна с ”Таити” и проектом ”Многоножка”… Я уже смотрел серии не отрываясь.

Взрыв мозга

Взрывом мозга для меня стала серия, которую я в топе любимых вообще на первое место поставил. Собственно, серия с восстанием ”Гидры” и предательством. Напряженная, динамичная, с этим вечным ”не доверяй никому”. Проблема предыдущих эпизодов ”Агентов” заключалась в том, что эта организация была слишком могущественной, и казалось, что если у команды Колсона не получится что-то сделать, то где-то за углом сидит одноглазый негр, который в нужный момент пошлет взвод отборных оперативников, которые решат проблему не умением, так числом. И тут эта всемогущая организация разваливается на куски у тебя прямо на глазах, и герои остаются сами по себе.

Финал первого сезона

… Стал для меня настоящей неожиданностью. Я не привык к тому, что шоу может так резко сменить вектор развития. Что бы ни говорили о неожиданной концовке первого сезона ”Игры престолов”, зрительский шок от нее был явно переоценен. Нед Старк с самого начала производил впечатление эдакого Муфасы, мудрого и доброго наставника для своих львят. Ну а участь Муфасы мы помним.

Жизнь агентов не возвращалась в привычное русло. Они уже не винтик гигантской машины, они — центр борьбы добра со злом.

И при этом все еще оставаясь в рамках Киновселенной Марвел. И с крутейшим камео Ника Фьюри.