ВИДЕО | Силламяэ — северный курорт с южным антуражем?

Автор блога "Minu Eesti" делится мини-фильмом о солнечном Силламяэ — месте которое чем-то напоминает курорты на черноморском побережье. "Остается лишь домыслить горы и цветущие акации" — говорит блогер.
Солнечные кадры из приморского Силламяэ — именно то, чего не хватает в середине зимы. Что же такого примечательного есть в этом городе и почему силламяэскую каменную лестницу называют эстонской Одессой?
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.