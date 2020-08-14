Кирилл Клаус: 5 простых шагов по прекращению беспредела на дорогах

Есть такой анекдот. Едет мальчик на велосипеде: ”Мама, смотри — я катаюсь без рук”. Завернул за угол, через минуту возвращается: ”Мама, смотри — я катаюсь без зубов”. Бедолагу, конечно, жаль, но то, что с ним произошло — вполне закономерно. Главное, что из-за него не пострадали другие. Гораздо хуже, когда из-за безответственных участников дорожного движения в больнице, а часто и в морге, оказываются ни в чем не повинные люди — мы сами, наши дети и родители, друзья и коллеги.

В конце июля в Пирита я неудачно упал и проведу в гипсе полтора месяца ”благодаря” другому велосипедисту, внимание которого было приковано не к дороге, а к смартфону. Причем любитель езды без рук даже не помог мне — просто покатил дальше. Не меньше удивило меня и то, что проезжавшие мимо девушка и парень тоже не остановились. А вообще мне повезло — я отделался переломом руки. В отличие от всех тех, кто не по своей вине лишился жизни и здоровья. Первое, что приходит на ум, это, конечно же, недавняя трагедия на Лаагна теэ.

О жутком бардаке и бескультурье на наших дорогах в последнее время говорят много. С начала года в авариях погибли уже 37 человек, в том числе 7 пешеходов, и пострадали 964 человека, в том числе 140 пешеходов. Резко выросло количество ДТП с велосипедистами. По данным полиции, на дорогах нашей крохотной страны постоянно находится в среднем 3 000 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вдумайтесь — три тысячи потенциальных убийц, которые в любой момент могут задавить вас и ваших близких. А знаете, сколько из них остаются безнаказанными? 99 процентов! Ведь ловить и наводить порядок некому.

Безусловно, говорить о последствиях нужно. Но намного важнее разобраться в первопричине нынешнего хаоса, перестать быть политкорректными и начать называть вещи своими именами. Просто развелось слишком много тех, кому абсолютно наплевать на нас с вами. Я про водителей, которые лихачат, садятся за руль нетрезвыми и превышают скорость. Про велосипедистов, которые вблизи других катаются без рук, отвлекаются на телефон и гоняют по тротуарам как ошпаренные. Про пешеходов, которые гуляют по велодорожкам, переходят дорогу на красный или в неположенном месте. Про всех остальных участников движения, создающих аварийные ситуации.