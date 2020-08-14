Кирилл Клаус: 5 простых шагов по прекращению беспредела на дорогах

Практически ежедневно в Эстонии случаются несчастные случаи, связанные с дорожным движением. Председатель Русскоязычного объединения Социал-демократической партии, юрист, Кирилл Клаус продолжает вести блог на RusDelfi и пишет о том, как быстро и эффективно улучшить ситуацию на дорогах и уменьшить количество ДТП.
Есть такой анекдот. Едет мальчик на велосипеде: ”Мама, смотри — я катаюсь без рук”. Завернул за угол, через минуту возвращается: ”Мама, смотри — я катаюсь без зубов”. Бедолагу, конечно, жаль, но то, что с ним произошло — вполне закономерно. Главное, что из-за него не пострадали другие. Гораздо хуже, когда из-за безответственных участников дорожного движения в больнице, а часто и в морге, оказываются ни в чем не повинные люди — мы сами, наши дети и родители, друзья и коллеги.
В конце июля в Пирита я неудачно упал и проведу в гипсе полтора месяца ”благодаря” другому велосипедисту, внимание которого было приковано не к дороге, а к смартфону. Причем любитель езды без рук даже не помог мне — просто покатил дальше. Не меньше удивило меня и то, что проезжавшие мимо девушка и парень тоже не остановились. А вообще мне повезло — я отделался переломом руки. В отличие от всех тех, кто не по своей вине лишился жизни и здоровья. Первое, что приходит на ум, это, конечно же, недавняя трагедия на Лаагна теэ.
О жутком бардаке и бескультурье на наших дорогах в последнее время говорят много. С начала года в авариях погибли уже 37 человек, в том числе 7 пешеходов, и пострадали 964 человека, в том числе 140 пешеходов. Резко выросло количество ДТП с велосипедистами. По данным полиции, на дорогах нашей крохотной страны постоянно находится в среднем 3 000 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вдумайтесь — три тысячи потенциальных убийц, которые в любой момент могут задавить вас и ваших близких. А знаете, сколько из них остаются безнаказанными? 99 процентов! Ведь ловить и наводить порядок некому.
Безусловно, говорить о последствиях нужно. Но намного важнее разобраться в первопричине нынешнего хаоса, перестать быть политкорректными и начать называть вещи своими именами. Просто развелось слишком много тех, кому абсолютно наплевать на нас с вами. Я про водителей, которые лихачат, садятся за руль нетрезвыми и превышают скорость. Про велосипедистов, которые вблизи других катаются без рук, отвлекаются на телефон и гоняют по тротуарам как ошпаренные. Про пешеходов, которые гуляют по велодорожкам, переходят дорогу на красный или в неположенном месте. Про всех остальных участников движения, создающих аварийные ситуации.
Все эти люди почему-то считают, что они избранные и им всё можно. Возомнили себя пупами Земли, для которых правила не писаны и законы физики не действуют. Они думают, что вправе отнимать у других жизнь и здоровье, провоцировать ДТП или просто держать остальных участников движения в постоянном напряжении. Правда, весь пафос у них обычно пропадает сразу, как только они оказываются в полиции или на скамье подсудимых.
Так как же обезопасить себя и своих близких в ситуации, когда государство, судя по печальной статистике, с этим явно не справляется? Похоже, навести порядок в стране под силу только нам самим. Конечно, можно всё оставить как есть и надеяться, что под колеса будут попадать не наши, а чужие дети и внуки. Но я так не хочу. Естественно, я не призываю к самосуду, хотя руки, уверен, чешутся у многих. Если слегка перефразировать профессора Преображенского, то я предлагаю бороться с разрухой не в клозетах, а в головах.
Для того, чтобы полностью решить ”дорожную” проблему, нам нужно выполнить всего пять простых шагов.
• Во-первых, перечитать (или прочитать) и соблюдать правила дорожного движения. Для homo sapiens задача вполне посильная. Это относится не только к водителям автомобилей, но и ко всем остальным участникам движения, в том числе к пешеходам.
• Во-вторых, не позволять нарушать ПДД нашим родным и близким. Мы ведь не хотим, чтобы они погибли, убили или изувечили нас или кого-нибудь другого?
• В-третьих, начать относиться друг к другу по-человечески, а не по-скотски. Окатывать прохожих водой из лужи, ”подрезать”, бросать самокаты посреди тротуара и перебегать дорогу перед автомобилями совсем не обязательно.
• В-четвертых, постоянно напоминать государству о его обязательствах перед нами. Мы имеем право и должны требовать от правительства выделения дополнительных средств на обеспечение безопасности на дорогах и справедливых, значительно более жестких наказаний для нарушителей ПДД. Хватит уже сюсюкать и метать бисер. Также нужно активно добиваться от местных самоуправлений, чтобы дороги ремонтировались вовремя и качественно, а новые улицы и развязки проектировались и строились так, чтобы по ним было удобно и безопасно ездить и ходить. Нет ничего глупее, чем сгонять на одну дорожку пешеходов с детьми и собаками, велосипедистов, бегунов, а также тех, кто катается на самокатах, роликах, скутерах, скейтах и т. д. Ведь столкновения и травмы в этом случае неизбежны.
• И, напоследок, самое главное. Ничего не изменится в лучшую сторону, если мы сами наконец не захотим жить в современной, комфортной, безопасной и уютной стране. Всё зависит не от Брюсселя или Вашингтона, а только от нас самих. Неужели нам еще не надоел этот бардак?
P.S. Хочу поблагодарить всех, кто оставил свой комментарий под моей предыдущей статьей ”Эстония — рай для живодеров”, связался со мной и предложил помощь в деле защиты животных. Я рад, что среди нас много не только диванных экспертов, но и неравнодушных людей, которые готовы тратить свои силы и время на то, чтобы жизнь вокруг становилась лучше и добрее.
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