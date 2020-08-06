Эстония — рай для живодеров. Мнение Кирилла Клауса

Председатель Русскоязычного объединения Социал-демократической партии, юрист Кирилл Клаус начинает свой пусть в качестве блогера RusDelfi с темы, далекой от политики.
”В Хаапсалу мужчина убил своего кота молотком”. ”Живодер убил ворон и повесил их на школьный забор”. ”В Силламяэ пьяный мужчина жестоко избил свою собаку”. ”Мальчик забил до смерти птенца чайки, а потом оторвал ему крылья”. ”Неизвестный живодер расстрелял кошку, животное спасти не удалось”. ”В Ласнамяэ продолжает орудовать живодер: воронят нашли с отрезанными лапами”. ”Живодер вернулся? Странный господин весьма активно интересуется брошенными или отдаваемыми в хорошие руки животными”…
Читать эти заголовки невыносимо. Тем более что все это происходит прямо у нас под носом. С начала года в связи с жестоким обращением с животными было возбуждено 28 уголовных дел и 4 дела о проступке. И это — лишь верхушка айсберга. Подавляющее большинство мучителей остаются безнаказанными. Давайте посмотрим правде в глаза: наша маленькая и уютная страна — рай для живодеров. К сожалению, это именно так.
Во-первых, наше законодательство играет на руку истязателям, на что неоднократно обращали внимание профессиональные защитники животных. К примеру, если вы узнали о факте жестокого обращения с кошкой, обратились в правоохранительные органы, а полиция заниматься этим делом под тем или иным предлогом отказалась, то обжаловать это решение в прокуратуру вы уже не сможете, поскольку не являетесь собственником животного. Абсурд? Абсурд!
Во-вторых, вы когда-нибудь задумывались о том, сколько животных ежегодно погибает в унитазе, если только одна кошка в течение жизни приносит десятки котят? У одних нет денег на стерилизацию, другие не видят в таком убийстве ничего плохого, третьи, видимо, не в курсе, что родившегося котенка или щенка совсем не обязательно лишать жизни. Кстати, закон не считает утопление жестоким обращением с животным. А ведь мы живем в Европе XXI века, где гуманизм, по крайней мере на словах, возведен в абсолют.
В-третьих, если случилось чудо — дело всё же возбудили и вину доказали — то даже максимально возможное наказание за истязания животных скорее символично и уже само по себе является издевательством.
Давайте разберем случай, недавно произошедший в Хаапсалу: хозяин кота сначала пытался утопить его, а когда у него это не вышло, нанес бедному зверьку десять ударов молотком по голове. По счастливой случайности сосед снял убийство на камеру и передал запись защитникам животных, которые обратились в правоохранительные органы. И дальше началось невообразимое: полиция отказалась возбуждать уголовное дело, не найдя в действиях мужчины признаков жестокого обращения с животным. Все ограничилось производством о проступке на основании Закона о защите животных, который предусматривает ответственность за ненадлежащее обращение с животным и наказание в виде штрафа до 200 штрафных единиц (то есть до 800 евро).
Только после активного вмешательства зоозащитников и общественности полиция пересмотрела свое решение и возбудила уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса ”Жестокое обращение с животным”. В случае признания мужчины виновным его ждет денежное наказание или лишение свободы на срок… до одного года. Это –потолок. У нас даже за жестокое убийство хоть 20 кошек больше года не получишь.
При этом, скажем, в той же России за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. А если преступление совершено с отягчающими обстоятельствами, например, в отношении нескольких животных, группой лиц или садистским способом, то тюремный срок увеличивается до пяти лет.
Почему же наше законодательство столь милосердно к садистам и так бесчеловечно по отношению к животным? Грош нам как обществу цена, если мы не в состоянии защитить тех, кто сами себя защитить не могут. А если трагедия все же произошла — то нужно наказывать соответственно содеянному. Еще на первом курсе юридического факультета меня учили, что наказание за преступление должно восприниматься людьми как справедливое. Давайте выйдем на улицу и спросим у людей, считают ли они справедливым год тюрьмы за мучительное убийство кота? А ведь далеко не факт, что ”хаапсалуский истязатель” вообще отправится за решетку.
Я побеседовал с удивительным человеком Хейки Валнером, который возглавляет организацию по спасению животных Loomapäästegrupp. Я, честно говоря, не думал, что в сфере защиты животных настолько много проблем. И он справедливо обижен на политиков, которые, по словам Хейки, уже многие годы ничего не предпринимают для их кардинального решения. Приоритеты у государства, к сожалению, иные.
Что самое интересное, исправить ситуацию совсем несложно. Нужно только захотеть. И начать можно было бы с трех вполне конкретных шагов.
Во-первых, следует ужесточить наказания за ненадлежащее и жестокое обращение с животными — по меньшей мере до трех лет лишения свободы. Соответствующий законопроект вполне реально представить уже этой осенью. Надеюсь, в Рийгикогу найдется хотя бы 51 депутат, который любит домашних животных.
Во-вторых, государство и местные самоуправления могли бы взять на себя расходы по стерилизации кошек и собак в тех случаях, когда это не по карману самим хозяевам животных. Я звонил сейчас в ветеринарную клинику — стерилизация собаки стоит минимум 165 евро, кошки — 85 евро. Если человек получает пенсию 350 евро и, по сути, нищенствует, то эта сумма для него просто неподъемная. Не знаю, как вы, а я хочу, чтобы часть моих налогов шла именно на это. Государство нередко тратит наши с вами деньги на всякую ерунду. К примеру, если бы генеральному директору нового Департамента по делам культуры и молодежи назначили зарплату не 6 900 евро в месяц, а всего каких-то 5 900 евро, то на сэкономленные деньги можно было бы стерилизовать по меньшей мере 10 кошек и тем самым спасти от утопления сотни котят.
В-третьих, мы с вами тоже можем сделать немало. Сообщать в полицию или хотя бы зоозащитникам обо всех случаях и подозрениях на ненадлежащее и жестокое обращение. Помогать своим знакомым пристраивать котят, щенят и прочую живность. Самим вступать в организации по защите животных и помогать им делами и деньгами. Брать кошек и собак из приюта или просто приходить туда и играть с ними. У меня есть кошка Марта, взятая несколько лет назад из приюта. Есть хомяк Чипсик из зоомагазина. И скоро обязательно заведу себе собаку, тоже из приюта.
В завершение хочу поблагодарить каждого, кто поставил свою подпись под петицией, которая была инициирована на платформе www.change.org после того, как полиция отказалась возбудить уголовное дело по факту жестокого убийства кота в Хаапсалу. Коллективную просьбу справедливо наказать виновного подписали 5 092 неравнодушных человека, которые помогли сдвинуть дело с мертвой точки. Посмотрим, каким будет решение по этому делу.
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