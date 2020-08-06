Эстония — рай для живодеров. Мнение Кирилла Клауса

”В Хаапсалу мужчина убил своего кота молотком”. ”Живодер убил ворон и повесил их на школьный забор”. ”В Силламяэ пьяный мужчина жестоко избил свою собаку”. ”Мальчик забил до смерти птенца чайки, а потом оторвал ему крылья”. ”Неизвестный живодер расстрелял кошку, животное спасти не удалось”. ”В Ласнамяэ продолжает орудовать живодер: воронят нашли с отрезанными лапами”. ”Живодер вернулся? Странный господин весьма активно интересуется брошенными или отдаваемыми в хорошие руки животными”…

Читать эти заголовки невыносимо. Тем более что все это происходит прямо у нас под носом. С начала года в связи с жестоким обращением с животными было возбуждено 28 уголовных дел и 4 дела о проступке. И это — лишь верхушка айсберга. Подавляющее большинство мучителей остаются безнаказанными. Давайте посмотрим правде в глаза: наша маленькая и уютная страна — рай для живодеров. К сожалению, это именно так.

Во-первых, наше законодательство играет на руку истязателям, на что неоднократно обращали внимание профессиональные защитники животных. К примеру, если вы узнали о факте жестокого обращения с кошкой, обратились в правоохранительные органы, а полиция заниматься этим делом под тем или иным предлогом отказалась, то обжаловать это решение в прокуратуру вы уже не сможете, поскольку не являетесь собственником животного. Абсурд? Абсурд!

Во-вторых, вы когда-нибудь задумывались о том, сколько животных ежегодно погибает в унитазе, если только одна кошка в течение жизни приносит десятки котят? У одних нет денег на стерилизацию, другие не видят в таком убийстве ничего плохого, третьи, видимо, не в курсе, что родившегося котенка или щенка совсем не обязательно лишать жизни. Кстати, закон не считает утопление жестоким обращением с животным. А ведь мы живем в Европе XXI века, где гуманизм, по крайней мере на словах, возведен в абсолют.

В-третьих, если случилось чудо — дело всё же возбудили и вину доказали — то даже максимально возможное наказание за истязания животных скорее символично и уже само по себе является издевательством.