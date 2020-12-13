13.12.2020, 19:09

"От чрезмерного желания очень перестарались": что не так с эстонским рождественским фильмом по мнению кинокритика RusDelfi

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"От чрезмерного желания очень перестарались": что не так с эстонским рождественским фильмом по мнению кинокритика RusDelfi
screenshot - youtube

Собираетесь посмотреть с детьми какой-нибудь добрый рождественский фильм? Блогер RusDelfi П.И.Филимонов рассказал, стоит ли в таком случае обратить внимание на новый эстоно-латвийский фильм "Рождество в джунглях".

В моём раннем подростковом возрасте среди меня пользовалась популярностью серия книг польского писателя Альфреда Шклярского про школьника Томека и его друзей. Школьник Томек обладал какими-то совершенно взрослыми познаниями об окружающей среде, совершал продолжительные поездки по разным экзотическим частям света (непонятно, когда успевал учиться при этом, но разве же в этом дело), не помню уже, с какими целями. Короче, в занимательном виде рассказывал своими читателям Альфред Шклярский про географию и зоологию разных участков земного шара.

В своём рождественском ”фильме для всей семьи” ”Рождество в джунглях” Яак Кильми поступает примерно так же. Мало чем обоснованная поездка родителей главной героини Паулы в джунгли неназываемой азиатской страны оборачивается для девочки интересным приключением. Догадавшись, что привычные представления о рождественской рутине в той стране действовать не будут, она отправляется в джунгли со своим местным знакомым мальчиком Акимом (роль комическая, комизм заключается в том, что Аким боится змей, боится их смешно и постоянно, в этом, собственно, и состоит главная фишка этой роли) на поиски так называемого ”рождественского шамана”, о котором она то ли слышала что-то, то ли сама придумала. С тем, чтобы этот шаман выполнил её заветное желание.

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С сюжетом всё понятно, речь, в конце концов, идёт о традиционном рождественском семейном кино, где всё может заканчиваться либо хорошо либо совсем хорошо (в этом фильме — второй вариант), но параллельно Яак Кильми ещё немного просвещает, видимо, своих юных зрителей. О том, что в далёких странах живут экзотические, но обязательно смешные люди, которые, как получается уже в силу дублированности фильма, не всегда, к нашему огромному удивлению, понимают по-эстонски. О том, что существует отдельная категория людей — защитники природы, которые почему-то выполняют свои природоохранные акции исключительно в ростовых костюмах горилл. О том, что и в джунглях бывают мобильные телефоны. О том, что уничтожение лесов — вред для планеты. О том, что иногда взрослые пьют алкоголь, а иногда пьют его много, что оборачивается бедами для их семей. То есть, всё свалено в кучу, уроки полезные и уроки, чуть менее полезные, и впечатление от этого получается сумбурное — пытались в довольно короткий фильм — каковым и должна быть лёгкая рождественская история — впихнуть невпихуемое, и это понятным образом не получилось.

Фильм совместный эстонско-латвийский, а снимали, по всей видимости, на английском, после чего дублировали на эстонский, поэтому дополнительную крипоту придаёт полнейшее несоответствие открываемых актёрами ртов (кроме Тыну Карка, который, видимо, и снимался по-эстонски) и доносящихся оттуда реплик. Да, все мы (кто застал) помним, что так делали в советском кино со всеми западными фильмами, но это ж сколько лет прошло, впечатление забылось, к тому же тогда мы не знали, что бывает по-другому, поэтому теперь это очень сильно мешает в восприятии этого фильма.

А так да. Красивые виды природы, милая латышская девочка Ребека Шукста в главной роли, неизменно несмешно потешные азиаты (можно бы даже заподозрить Яака Кильми в лёгкой ксенофобии, но мы не будем так глубоко копать, просто традиционный стереотип) и мораль о том, что главное — это семья и традиционные ценности. Очень сильно хотели снять добрый рождественский фильм. От чрезмерного желания очень перестарались. Очень не получилось.

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