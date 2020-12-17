"Это максимально некомфортное зрелище, которое затягивает и завораживает": кинокритик уверен, что новая работа Гаспара Ноэ может повлиять на сознание зрителя

Не стоит разбрасываться подобными словами, но, в конце концов, любая критика в любой сфере всегда сводится к вкусовщине и только, так вот, настало время признать — Гаспар Ноэ — великий и одновременно культовый режиссёр, только ещё, пожалуй, входящий в расцвет cвоих творческих сил. С момента его второго фильма, знаменитой своей сценой (как говорят, реалистичной) изнасилования Моники Беллуччи ”Необратимости”, небольшое провисание — на мой взгляд — случилось только в ”Любви”, а так каждый следующий фильм был если не лучше, то уж как минимум радикальнее предыдущего.

И Ноэ не разменивается на мелочи. Он движется по основным точкам, по важнейшим, видимо, для себя вопросам человеческого существования. Определяет шкалу. Рисует систему координат. Вопросы любви он полностью для себя закрыл в ”Необратимости” и, собственно, ”Любви”. С жизнью и смертью более-менее разобрался во ”Входе в пустоту”. Тему наркотиков и расширения сознания осветил в ”Экстазе”. Теперь он говорит о том, что, без всякого пафоса, слегка, но важнее жизни и смерти и даже чуть-чуть больше, чем расширение сознания. О творчестве и об искусстве. Об этом его новый фильм ”Вечный свет”. Собственно, это одна из многих имеющихся в наличии рефлексий кинорежиссёров на тему самого кино, но это Ноэ — и глупо было бы думать, что получится тепло и лампово.

У Гаспара Ноэ, помимо всех прочих сладких для зрителей тараканов в голове, есть какая-то болезненная, почти эротическая фиксация на стробоскопах. Что в ”Экстазе”, где это оправдано, видимо, расщеплённым сознанием персонажей, что здесь, в ”Вечном свете” — значительное количество времени (а в ”Вечном свете” так даже чуть ли не половину фильма, благо он непривычно короткий для современного кино, меньше часа) нам показывают кадры в стробоскопическом изображении. При этом в этом последнем фильме ещё и все орут, все куда-то идут и не могут дойти, всё очень похоже на экранизацию хронического невроза или полу-кошмарного сна, хочется вырваться, отвернуться и не смотреть, а потом, когда ты осознаёшь, что для тебя это всего лишь кинозал, и ты вполне можешь и вырваться, и отвернуться, и не смотреть, и даже вообще сбежать, ты понимаешь, что нет, на самом деле это приклеивает твоё внимание, и ты будешь смотреть это до конца — а то и пойдёшь и пересмотришь.