Почти за полвека до "Хода королевы"! Почему в СССР запретили фильм, в котором снимался Пауль Керес

В 1972 году в Советском Союзе сняли фильм про шахматы. Но картина о культовой в то время игре с шикарными актерами — Андреем Мягковым, Эммануилом Виторганом, Михаилом Козаковым — культовой не стала.
В основе фильма история талантливого молодого человека (его играет Андрей Мягков), который решает посвятить себя шахматам, при этом жертвуя, как и предполагает его увлечение, всем: молодостью, дружбой, любовью. Всё положено на алтарь богини шахмат Каиссы.
Даже во время похорон отца юный шахматист решает сложный этюд, а когда к нему стучится учитель (в этой роли появляется Ефим Копелян), будущий чемпион, не отрывая глаз от доски, говорит: ”Сейчас вы скажете: ”Ты теперь мужчина в семье” — ”Зачем? Ты и так это знаешь”. — ”Давайте лучше сыграем”.
Шахматы в начале 70-х были одним из главных видов спорта в Советском Союзе, шахматные книги расходились многотысячными тиражами, шахматные рубрики были очень популярны даже в далеко не в специализированных шахматных изданиях (например, "Наука и жизнь" или юношеский "Костер"). Гроссмейстеры в то время жили едва ли не привилегированнее других спортсменов: регулярно выезжали за границу, оставляли себе часть призовых с коммерческих турниров.
Всё это находит отражение и в фильме уже не юного в ту пору фронтовика Сергея Микаэляна: за шахматными баталиями следят у черно-белых экранов болельщики, толпы собираются у демонстрационных досок, поклонники в игровых залах берут у гроссмейстеров автографы.
В фильме снимался ряд известных советских гроссмейстеров. Довольно серьезная роль у Михаила Таля — он с коллегами анализирует турнирные партии — как всегда остроумен и обоятелен. Вот садится за доску чемпион мира Тигран Петросян, вот смотрит куда-то в сторону лучший шахматист в истории Эстонии Пауль Керес. Его лицо мелькает в кадре лишь однажды — на представительном шахматном турнире Керес готовится к партии, которую ему предстоит сыграть черными. Но трагическая судьба ждала кинокартину из-за участия еще одного советского шахматиста — причем в одной из главных ролей.
Дело в том, что тренера главного героя играет Виктор Корчной. Роль Виктору Львовичу удалась, но беда в том, что через год после выхода фильма после проигрыша претендентского матча Анатолию Карпову Корчной дал интервью агентству ТАНЮГ, в котором допустил негативные высказывания в адрес победителя, а главное — дал понять, что его проигрыш был результатом давления ”сверху”. Его сразу сделали невыездным и только после вмешательства Карпова снова позволили участвовать в международных турнирах - все-таки многократный чемпион Союза. Корчной воспользовался снисхождением шахматной федерации и на турнире в Голландии попросил политического убежища. Такое в СССР не прощалось. Корчного лишили всех спортивных званий, а вскоре и гражданства страны, сцены с его упоминанием были вырезаны из фильмов (пострадала, например, реплика из "Берегись автомобиля"), но особенно досталось "Гроссмейстеру". Роль Корчного в фильме оказалась слишком заметной, перемонтировать фильм было невозможно, так он и пролежал на полке до перестройки (спасибо, что не уничтожили), а в 90-е уже стало не до шахмат.
Самый удивительный его фильм — ”Гроссмейстер” (Сергей Микаэлян, 1972). Его полное забвение объясняют тем, что большую роль в нем сыграл натуральный четырехкратный чемпион СССР по шахматам Виктор Корчной.
В том же году, обозленный проигрышем Анатолию Карпову, он дал югославскому агентству, что называется, провокационное интервью, а затем вообще эмигрировал. Но это объяснение ложное. ”Гроссмейстер” — загадочная притча за гранью спортивного жанра — забыт, потому что необъясним. Пусть герой, нежно и угрожающе сыгранный Андреем Мягковым, чужд бытовым чудачествам. Он — инопланетянин, для него жизнь — помеха, условность, в лучшем случае — глина в руках мастера.
Зорин, профессиональный шахматный обозреватель, явно думал не о шахматах — о них меньше всего, а о природе таланта как такового. ”Гроссмейстер” — его самоанализ, признание в сложных отношениях с реальностью, своего рода зашифрованное послание будущим читателям и зрителям.
Так или иначе, большинство зрителей узнало о фильме много лет спустя его выхода на экраны, Мягков стал настоящей звездой после "Иронии судьбы…", Корчной дважды сразился за мировую шахматную корону, потом играл до глубокой старости, а Леонид Зорин вскоре написал сценарий к "Покровским воротам". Ну а "Гроссмейстер" давным давно перекочевал с полки хранилища Госкино в общий доступ и посмотреть его можно в YouTube. Посмотрите и начинайте играть в шахматы.
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