Почти за полвека до "Хода королевы"! Почему в СССР запретили фильм, в котором снимался Пауль Керес

В основе фильма история талантливого молодого человека (его играет Андрей Мягков), который решает посвятить себя шахматам, при этом жертвуя, как и предполагает его увлечение, всем: молодостью, дружбой, любовью. Всё положено на алтарь богини шахмат Каиссы.

Даже во время похорон отца юный шахматист решает сложный этюд, а когда к нему стучится учитель (в этой роли появляется Ефим Копелян), будущий чемпион, не отрывая глаз от доски, говорит: ”Сейчас вы скажете: ”Ты теперь мужчина в семье” — ”Зачем? Ты и так это знаешь”. — ”Давайте лучше сыграем”.

Шахматы в начале 70-х были одним из главных видов спорта в Советском Союзе, шахматные книги расходились многотысячными тиражами, шахматные рубрики были очень популярны даже в далеко не в специализированных шахматных изданиях (например, "Наука и жизнь" или юношеский "Костер"). Гроссмейстеры в то время жили едва ли не привилегированнее других спортсменов: регулярно выезжали за границу, оставляли себе часть призовых с коммерческих турниров.

Всё это находит отражение и в фильме уже не юного в ту пору фронтовика Сергея Микаэляна: за шахматными баталиями следят у черно-белых экранов болельщики, толпы собираются у демонстрационных досок, поклонники в игровых залах берут у гроссмейстеров автографы.

Пауль Керес Фото: скриншот из фильма "Гроссмейстер"

В фильме снимался ряд известных советских гроссмейстеров. Довольно серьезная роль у Михаила Таля — он с коллегами анализирует турнирные партии — как всегда остроумен и обоятелен. Вот садится за доску чемпион мира Тигран Петросян, вот смотрит куда-то в сторону лучший шахматист в истории Эстонии Пауль Керес. Его лицо мелькает в кадре лишь однажды — на представительном шахматном турнире Керес готовится к партии, которую ему предстоит сыграть черными. Но трагическая судьба ждала кинокартину из-за участия еще одного советского шахматиста — причем в одной из главных ролей.

Дело в том, что тренера главного героя играет Виктор Корчной. Роль Виктору Львовичу удалась, но беда в том, что через год после выхода фильма после проигрыша претендентского матча Анатолию Карпову Корчной дал интервью агентству ТАНЮГ, в котором допустил негативные высказывания в адрес победителя, а главное — дал понять, что его проигрыш был результатом давления ”сверху”. Его сразу сделали невыездным и только после вмешательства Карпова снова позволили участвовать в международных турнирах - все-таки многократный чемпион Союза. Корчной воспользовался снисхождением шахматной федерации и на турнире в Голландии попросил политического убежища. Такое в СССР не прощалось. Корчного лишили всех спортивных званий, а вскоре и гражданства страны, сцены с его упоминанием были вырезаны из фильмов (пострадала, например, реплика из "Берегись автомобиля"), но особенно досталось "Гроссмейстеру". Роль Корчного в фильме оказалась слишком заметной, перемонтировать фильм было невозможно, так он и пролежал на полке до перестройки (спасибо, что не уничтожили), а в 90-е уже стало не до шахмат.