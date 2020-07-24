Специалист рассказала, как развестись так, чтобы не "воевать" за ребенка

Законодательство Эстонии не дает детальной регуляции касательно порядка общения между родителями и детьми после расставания/развода родителей, но ограничивает свободу выбора двумя критериями:

- выбранный порядок общения должен гарантировать ребенку возможность сохранения личный контакта и связи с обоими родителями;

- все решения, которые принимаются родителями относительно ребенка, должны быть основаны в первую очередь на интересах и благополучии ребенка.



С одной стороны требования очень разумные, с другой стороны, они очень общие, отчего и возникают конфликты между родителями, поскольку у каждого из родителей свое видение благополучия и интересов ребенка.

Многие годы традиционной моделью в Эстонии являлась так называемая модель одного дома, когда после разъезда родителей ребенок остается жить с одним из родителей и иногда общается с отдельно живущим родителем (чаще всего это 2 выходных в месяц и некоторые дни на рабочей неделе, в сумме 6-8 дней в месяц). Считалось, что такая модель гарантирует ребенку стабильность.

Очевидным минусом является то, что отдельно живущий родителей проводит с ребенком существенно меньше времени, чем рядом живущим родитель.

Однако в последние несколько лет в Эстонии приобрела популярность модель так называемого равного порядка общения (по-другому, такую модель можно также назвать ”разделенная опека”), т.е. ребенок живет 50% времени с одним родителем и 50% времени с другим.

Продолжительность зависит от возраста ребенка, чем младше, тем короче пребывание у каждого из родителей. На мой взгляд популярность данной модели может быть обусловлена реорганизацией модели семьи и более активным участием женщин на рынке труда. Сегодня вокруг данной модели порядка общения ведутся активные дискуссии, как между специалистами, так и между родителями.

Некоторые утверждают, что данный порядок общения — это хороший способ родителям избежать уплаты алиментов. Доля истины в этом есть, поскольку если ребенок проживает равное количество времени у каждого из родителей, то логично предположить, что каждый из родителей тратит равное количество средств на содержание ребенка. На практике это так только в том случае, если родители сами об этом договариваются. В противном случае, каждый из родителей предоставляет доказательства того, в каком объеме он выполняет обязанность содержания по отношению к ребенку, после чего суд уже решает, должен ли кто-то из родителей и в каком объеме выплачивать алименты.