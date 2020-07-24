Специалист рассказала, как развестись так, чтобы не "воевать" за ребенка

Наиболее частым предметом спора между родителями после развода/расставания является место жительства общего ребенка и порядок общения между родителями и ребенком. Юрист Алина Рейно рассказала, как избежать ссор по этому поводу и решить вопрос мирно и в рамках закона.
Законодательство Эстонии не дает детальной регуляции касательно порядка общения между родителями и детьми после расставания/развода родителей, но ограничивает свободу выбора двумя критериями:
- - выбранный порядок общения должен гарантировать ребенку возможность сохранения личный контакта и связи с обоими родителями;
- - все решения, которые принимаются родителями относительно ребенка, должны быть основаны в первую очередь на интересах и благополучии ребенка.
С одной стороны требования очень разумные, с другой стороны, они очень общие, отчего и возникают конфликты между родителями, поскольку у каждого из родителей свое видение благополучия и интересов ребенка.
Многие годы традиционной моделью в Эстонии являлась так называемая модель одного дома, когда после разъезда родителей ребенок остается жить с одним из родителей и иногда общается с отдельно живущим родителем (чаще всего это 2 выходных в месяц и некоторые дни на рабочей неделе, в сумме 6-8 дней в месяц). Считалось, что такая модель гарантирует ребенку стабильность.
Очевидным минусом является то, что отдельно живущий родителей проводит с ребенком существенно меньше времени, чем рядом живущим родитель.
Однако в последние несколько лет в Эстонии приобрела популярность модель так называемого равного порядка общения (по-другому, такую модель можно также назвать ”разделенная опека”), т.е. ребенок живет 50% времени с одним родителем и 50% времени с другим.
Продолжительность зависит от возраста ребенка, чем младше, тем короче пребывание у каждого из родителей. На мой взгляд популярность данной модели может быть обусловлена реорганизацией модели семьи и более активным участием женщин на рынке труда. Сегодня вокруг данной модели порядка общения ведутся активные дискуссии, как между специалистами, так и между родителями.
Некоторые утверждают, что данный порядок общения — это хороший способ родителям избежать уплаты алиментов. Доля истины в этом есть, поскольку если ребенок проживает равное количество времени у каждого из родителей, то логично предположить, что каждый из родителей тратит равное количество средств на содержание ребенка. На практике это так только в том случае, если родители сами об этом договариваются. В противном случае, каждый из родителей предоставляет доказательства того, в каком объеме он выполняет обязанность содержания по отношению к ребенку, после чего суд уже решает, должен ли кто-то из родителей и в каком объеме выплачивать алименты.
Если целью родителя действительно является уклонение алиментов таким способом, то это как минимум очень недальновидно, поскольку проживание с ребенком гораздо более ресурс затратное действие, чем ежедневная выплата денежный средств.
В большинстве случаев данная модель применяется все-таки в случаях, когда родители действительно не могут ”поделить” ребенка, каждый хочет продолжать полноценно участвовать в его жизни в прежнем объеме и не быть так называемым ”воскресным родителем”. Главный вопрос, однако, в том, на сколько эта модель отвечает интересам и благополучию ребенка? С одной стороны действительно, в жизни ребенка будут присутствовать и папа и мама, не смотря на расставание/развод. С другой же стороны, ребенок постоянно живет на чемоданах, что может быть для него крайне обременительным, особенно если родители живут в разных странах (да-да, такие случаи также есть в судебной практике). То есть фактически, ребенок неделю спит на одной кровати, играет с одними игрушками, читает определенные книжки, у него одно окружение, а в другую неделю ребенок пакует чемоданы и попадает совершенно в другую среду, с другой кроватью, другим окружением, иногда даже языком и культурой. Я всегда сравниваю эту модель с еще одной, не часто, но порой встречающейся на практике моделью общения, при которой дети также общаются с родителями по принципу 50/50, только переезжают не дети, а родители. Дети живут в одном месте и одну неделю с ними живет папа, а другую мама. Ни одного положительного отзыва о последней модели от практикующих родителей я еще не встречала. В связи с чем я могу сделать вывод о том, что, если данная модель является обременительной для взрослых, почему же она должна подходит детям?
Конечно, не все так категорично и иногда эта модель действительно работает, но на мой субъективный взгляд есть ряд условий, при соблюдении которых порядок общения 50/50 будет эффективным, а именно:
- - каждый из родителей гарантирует подходящие условия проживания для ребенка, т.е. у каждого из родителей ребенку обеспечивается одинаковый уровень жизни;
- -родители живут не далеко друг от друга, что делает переезды ребенка не такими обременительными, а также у ребенка сохраняется его круг друзей вне зависимости от того, с кем из родителей ребенок проживает в данный момент (последнее актуально для ребенка школьного возраста);
- -между родителями отсутствует острый неразрешенный конфликт, ребенок не находится в центре конфликта (на практике, в случае имеющихся нерешенных разногласий между родителями, данная модель лишь усугубляет ситуацию. Иногда доходит до того, что во время проживания у одного родителя ребенок ходит на бокс и использует одни мобильный телефон, одежду и пр., а у другого ходит на плавание и использует другой телефон, одежду и пр., что безусловно крайне негативно отражается на психике ребенка);
- -у родителей схожий график работы и образ жизни, в противном случае это также будет вызывать диссонанс в тонкой душевной организации ребенка;
- -у обоих родителей желание и готовность к сотрудничеству между собой и желание вкладываться в воспитание ребенка как духовно, так материально и физически;
- -до развода оба родителя участвовали в жизни ребенка в равной степени и у ребенка одинаковая степень привязанности к обоим родителям;
- -отсутствие инцидентов семейного насилия (в данном случае не только п отношению к ребенку, но и по отношению одного родителя к другому).
В любом случае единого правильного алгоритма решения проблемы проживания ребенка и общения с ним в случае расставания/развода родителей не существует. В каждой модели есть свои преимущества и недочеты.
Концепцией благополучия ребенка является стабильные отношения с обоими родителями, которые заботятся о ребенке, чувство постоянства и рутина, чувство безопасности и защищенности, а также отсутствие стресса. А потому, вне зависимости от того, какую модель Вы выбираете, самым главным является услышать голос Вашего ребенка и принять его, учитывая возраст, уровень развития и готовность ребенка. Также важно помнить о том, что у ребенка есть право общаться с родителями, а для родителей общение с ребенком является обязанностью.
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