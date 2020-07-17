Совет юриста: в каких случаях не стоит подавать в суд, а применить более дешевую альтернативу

Несколько лет назад я пришла работать в сферу семейного права, молодая, амбициозная, мама маленького ребенка только закончившая бакалавриат, с огромным рвением и колоссальной трудоспособностью. В тот момент для меня стало огромным потрясением, каким образом и в какой момент люди приходят к тому, что испытывают практически ненависть к бывшей/бывшему мужу/жене/партнеру, к матери/отцу ребенка. Это ведь выбор, который когда-то ты сам/а сделал/а, когда-то ты любил/а этого человека и нужно уважать этот выбор. Разве можно прожить с человеком 5-10-15 лет под одной крышей, иметь нескольких детей и теперь так уничтожать его морально. Неужели все эти люди не в себе или с самого начала там любви и не было?

Проработав какое-то время в этой сфере, ко мне пришло понимание. Сегодня я понимаю позицию абсолютно каждого клиента и даже противоположной стороны. Развод/расставание само по себе очень тяжело переживаемое событие, которое вызывает у людей много эмоций (гнев, страх, отчаяние, негодование и пр), люди вынуждены учиться жить заново. Также теряется доверие к бывшему партнеру. В свете этих эмоций трудно здраво рассуждать. Я пришла к тому, что человеческий фактор в сфере семейного права играет очень важную роль и люди доходят до суда в спорах, касательно своих детей и прочего, поскольку хотят достичь какой-то справедливости. Суд, как последняя надежда. В таких ситуациях каждая сторона искренне уверена своей правоте.

Продолжая рассуждать на тему человеческого фактора в судебных разбирательствах, я постепенно пришла к тому, что далеко не всем людям нужно обращаться в суд. Из уст юриста звучит, конечно, парадоксально, но юристам тоже ничто человеческое не чуждо (да-да, мы не продаем душу дьяволу при приеме на работу). Зачастую происходит ситуация, когда понимаешь, что и клиент, и противоположная сторона крайне разумные люди, эскалация конфликта отсутствует, соответственно у них нет острой необходимости тратить свои нервы, деньги и время в суде, они вполне могут договориться между собой, просто им нужно помочь услышать друг друга и понять. Лелея мысль об альтернативе судебным разбирательствам, я отучилась также на семейного примирителя, но как выяснилось медиаторство не очень актуальная тема в Эстонии на данный момент несмотря на то, что в Скандинавских странах это успешно практикуется уже не один десяток лет. На мой взгляд проблема в том, что люди не осведомлены что это за услуга и что вообще есть такая услуга. Также, многие бояться, что медиаторство представляет собой некую терапию по восстановлению семейных уз. Отнюдь,