17.07.2020, 10:27

Совет юриста: в каких случаях не стоит подавать в суд, а применить более дешевую альтернативу


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Совет юриста: в каких случаях не стоит подавать в суд, а применить более дешевую альтернативу
Алина Рейно

Практикующий юрист рассказала, в каких случаях не стоит подавать на человека в суд, ведь можно решить все мирно с помощью семейного примирителя. Оказывается, есть альтернатива судебному разбирательству. Она, кстати, дешевле, чем судебный иск, и достаточно популярна в скандинавских странах.

Несколько лет назад я пришла работать в сферу семейного права, молодая, амбициозная, мама маленького ребенка только закончившая бакалавриат, с огромным рвением и колоссальной трудоспособностью. В тот момент для меня стало огромным потрясением, каким образом и в какой момент люди приходят к тому, что испытывают практически ненависть к бывшей/бывшему мужу/жене/партнеру, к матери/отцу ребенка. Это ведь выбор, который когда-то ты сам/а сделал/а, когда-то ты любил/а этого человека и нужно уважать этот выбор. Разве можно прожить с человеком 5-10-15 лет под одной крышей, иметь нескольких детей и теперь так уничтожать его морально. Неужели все эти люди не в себе или с самого начала там любви и не было?

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Проработав какое-то время в этой сфере, ко мне пришло понимание. Сегодня я понимаю позицию абсолютно каждого клиента и даже противоположной стороны. Развод/расставание само по себе очень тяжело переживаемое событие, которое вызывает у людей много эмоций (гнев, страх, отчаяние, негодование и пр), люди вынуждены учиться жить заново. Также теряется доверие к бывшему партнеру. В свете этих эмоций трудно здраво рассуждать. Я пришла к тому, что человеческий фактор в сфере семейного права играет очень важную роль и люди доходят до суда в спорах, касательно своих детей и прочего, поскольку хотят достичь какой-то справедливости. Суд, как последняя надежда. В таких ситуациях каждая сторона искренне уверена своей правоте.

Продолжая рассуждать на тему человеческого фактора в судебных разбирательствах, я постепенно пришла к тому, что далеко не всем людям нужно обращаться в суд. Из уст юриста звучит, конечно, парадоксально, но юристам тоже ничто человеческое не чуждо (да-да, мы не продаем душу дьяволу при приеме на работу). Зачастую происходит ситуация, когда понимаешь, что и клиент, и противоположная сторона крайне разумные люди, эскалация конфликта отсутствует, соответственно у них нет острой необходимости тратить свои нервы, деньги и время в суде, они вполне могут договориться между собой, просто им нужно помочь услышать друг друга и понять. Лелея мысль об альтернативе судебным разбирательствам, я отучилась также на семейного примирителя, но как выяснилось медиаторство не очень актуальная тема в Эстонии на данный момент несмотря на то, что в Скандинавских странах это успешно практикуется уже не один десяток лет. На мой взгляд проблема в том, что люди не осведомлены что это за услуга и что вообще есть такая услуга. Также, многие бояться, что медиаторство представляет собой некую терапию по восстановлению семейных уз. Отнюдь,

Процесс примирительства не подразумевает примирения сторон, он подразумевает проведение переговоров при помощи посредника с целью найти решение сложившейся ситуации. Примиритель не предлагает готовых решений, он помогает конфликтующим сторонам услышать друг друга и найти самим решение оставшимся конфликтам после расставания/развода. Многочисленные исследования показали, что семейное примирительство является более быстрым, дешевым и эффективным решением конфликта, чем судебное производство. Цены услуги примирительства как правило гораздо ниже стоимости услуг юриста. Безусловно чуда за один сеанс не произойдет, но вот пройдя несколько сеансов можно достичь положительного результата. Один сеанс — это полтора часа. Судебные прения могут длиться годами. Еще один плюс примирительства в том, что люди сами находят решение разногласию, что гарантирует исполнение достигнутого компромисса в будущем и является хорошим фундаментом для дальнейшей совместной работы.

Сейчас в Эстонии активно развивается примирительство на государственном уровне, и я надеюсь через некоторое время люди смогут использовать эту потрясающую возможность для решения возникших разногласий, вследствие чего судебных тяжб станет гораздо меньше.

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