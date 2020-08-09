Кто такие судебные исполнители и нужно ли их бояться?

Словосочетание ”судебный исполнитель” у большей части общества ассоциируется с рэкетом и вымогательством, хоть мы и живем в правовом государстве, где гарантированы достоинство, свобода и права человека. Как минимум, мы движемся в правильном направлении. По-человечески, оно, конечно, понятно. Неприятно, когда против Вашей воли арестовывают счета, имущество, иногда даже продают это имущество на аукционе, причем далеко не по рыночной стоимости, хоть и на законных основаниях. А что же на самом деле?

Судебный исполнитель является должностным лицом, уполномоченным со стороны государства для проведения исполнительного производства. В ходе исполнительного производства задачей судебного исполнителя является, например, взыскать штраф за проступок или налоговую задолженность, исполнить судебное решение о выселении человека или решение о передачи ребенка.

Помимо этого, в обязанности судебного исполнителя входит доставка документов; проведение инвентаризации наследства и управление наследственным имуществом; проведение торгов запределами исполнительного производства; посредничество в получении алиментов, поступающих из иностранного государства.

То есть, судебный исполнитель претворяет в жизнь уже готовые судебные решения/постановления при помощи имеющихся в его распоряжении законных методов воздействия в случае, если должник не исполняет решение добровольно. За свою работу судебный исполнитель имеет право взимать вознаграждение. Без исполнительного производства теряет смысл и судебный процесс, потому что de-jure спор будет решен, вот только de-facto ситуация останется без изменений.

По сути же исполнительное производство это finita la commedia ибо повлиять на ситуацию на этой стадии практически невозможно, потому что судебный исполнитель действует в рамках закона, четко и регламентировано для того, чтобы реализовать уже имеющиеся решения и он не может изменить само постановление/решение. Если все-таки ситуация сложилось таким образом, что Вы доехали до конечной станции под названием ”исполнительное производство”, то можно: