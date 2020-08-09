Кто такие судебные исполнители и нужно ли их бояться?

Юрист Алина Рейно в своем блоге на RusDelfi рассказала о том, стоит ли винить судебного исполнителя за его действия, и что за работу он, собственно, выполняет.
Словосочетание ”судебный исполнитель” у большей части общества ассоциируется с рэкетом и вымогательством, хоть мы и живем в правовом государстве, где гарантированы достоинство, свобода и права человека. Как минимум, мы движемся в правильном направлении. По-человечески, оно, конечно, понятно. Неприятно, когда против Вашей воли арестовывают счета, имущество, иногда даже продают это имущество на аукционе, причем далеко не по рыночной стоимости, хоть и на законных основаниях. А что же на самом деле?
Судебный исполнитель является должностным лицом, уполномоченным со стороны государства для проведения исполнительного производства. В ходе исполнительного производства задачей судебного исполнителя является, например, взыскать штраф за проступок или налоговую задолженность, исполнить судебное решение о выселении человека или решение о передачи ребенка.
Помимо этого, в обязанности судебного исполнителя входит доставка документов; проведение инвентаризации наследства и управление наследственным имуществом; проведение торгов запределами исполнительного производства; посредничество в получении алиментов, поступающих из иностранного государства.
То есть, судебный исполнитель претворяет в жизнь уже готовые судебные решения/постановления при помощи имеющихся в его распоряжении законных методов воздействия в случае, если должник не исполняет решение добровольно. За свою работу судебный исполнитель имеет право взимать вознаграждение. Без исполнительного производства теряет смысл и судебный процесс, потому что de-jure спор будет решен, вот только de-facto ситуация останется без изменений.
По сути же исполнительное производство это finita la commedia ибо повлиять на ситуацию на этой стадии практически невозможно, потому что судебный исполнитель действует в рамках закона, четко и регламентировано для того, чтобы реализовать уже имеющиеся решения и он не может изменить само постановление/решение. Если все-таки ситуация сложилось таким образом, что Вы доехали до конечной станции под названием ”исполнительное производство”, то можно:
- проверить срок давности требования (возможно он уже истек);
- в случае ареста счета можно проверить в правильном ли объеме судебный исполнитель оставил предусмотренный законом прожиточный минимум;
- попробовать договориться с судебным исполнителем о графике платежей (зависит от личностных качеств судебного исполнителя);
- в крайнем случае можно обратиться в суд и ходатайствовать об объявлении себя банкротом.
Стоит добавить, что, например, исполнение судебного решения касательно порядка общения между родителями и детьми в данный момент является абсолютно неэффективным, поскольку практически не существует реальных методов воздействия. Во-первых, для исполнения решения об организации общения между детьми и ребенком судебный исполнитель может назначат штраф в отношении родителя, не исполняющего судебное решение. Вот только штраф он может назначать до первой жалобы. Применять какие-либо физические воздействия для передачи ребенка судебный исполнитель может только при наличии соответствующего разрешения суда. Суд дает подобные разрешения в крайних случаях, обычно при единоразовой передаче ребенка.
Во-вторых, для того, чтобы обратиться к судебному исполнителю для исполнения имеющегося решения суда о порядке общения, человек должен предварительно обратиться в суд (снова!) в так называемое примирительное производство, в ходе которого суд будет стремиться к достижению соглашения родителей по поводу общения с ребенком. Только в том случае, если соглашение не будет достигнуто, и суд вынесет постановление, которым признает примирительное производство неудавшимся, родитель может обратиться к судебному исполнителю. Естественно, на примирительное производство родитель также потратит свое время, деньги и нервы.
В любом случае, лучше не доводить ситуацию до исполнительного производства, а своевременно реагировать на постановления и требования в ходе судебного процесса. Таким образом у Вас появится возможность уменьшить чрезмерно высокие проценты инкассо, избежать несения производственных расходов второй стороны, а также договориться с противоположной стороной на приемлемых для Вас условиях.
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