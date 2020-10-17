17.10.2020, 09:50

Как повлиять на размер алиментов? Специалист рассказала о всех тонкостях таких выплат


EST
Ema ja laps sügises
Ema ja laps sügisesFoto: Anni Õnneleid

Юрист и блогер RudsDelfi Алина Рейно рассказала о том, в каких случаях родитель обязан выплачивать алименты, простой ли это процесс и является ли отсутствие дохода достаточным основанием, чтобы алименты не выплачивать.

Проблемы, связанные с вопросом алиментов, пока не теряют своей актуальности. Согласно законодательству ЭР родитель несовершеннолетнего предоставлению содержания ребенку путем уплаты алиментов, прежде всего в случае, если он не проживает вместе с ребенком или если он не участвует в воспитании ребенка. Проживающий вместе с ребенком родитель должен использовать алименты в интересах ребенка.

Ежемесячные алименты на одного ребенка не могут быть менее половины минимальной месячной ставки оплаты труда, установленной Правительством Эстонской Республики. В 2020 году алименты на одного ребенка составляют 292 евро в месяц. Сумма действительно не
маленькая, особенно если детей двое или больше. Однако это значит, что второй, живущий с ребенком родитель, также со своей стороны вкладывает ту же сумму. То есть, в 2020 году в общей сумме на ребенка ежемесячно тратится 584 евро.

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Если еще лет 5 назад процесс взыскания алиментов в минимальном размере был крайне простым и быстрым, то сегодня дела обстоят несколько иначе. Согласно последней судебной практике, помимо предусмотренных законом случаев, алименты могут быть уменьшены если родитель активно участвует в жизни ребенка, а именно, проводит с ним много времени, тем самым выполняя обязанность содержания ребенка напрямую, путем возмещения текущих затрат. Например, если ребенок живет неделю с одним родителем и неделю с другим, то с бОльшей вероятностью ни один родитель не будет платить алименты другому, поскольку каждый из них во время проживания с ребенком несет расходы в более или менее равной степени.

Если же ребенок перманентно проживает с одним родителем и видится с другим несколько дней в месяц, сумма алиментов также может быть уменьшена, однако единой практики здесь нет. В большинстве случаев суд уменьшает размер алиментов прямопропорционально времени,
которое родитель проводит с ребенком. Например, если отдельно живущий родитель проводит с ребенком 20% времени, то алименты могут быть уменьшены на 20% от полной суммы. Однако, в данном случае есть одно ”НО”, а именно, по какому графику отдельно живущий родитель проводит время с ребенком. Например, если отдельно живущий родитель проводит с ребенком время по вторникам с 17 до 22 и в субботу с 11 до 17.00, то какие именно расходы он
несет во время данного времяпрепровождения? Покупка игрушек и прочих радостей не входит в счет алиментов, так как не считается нуждами ребенка. Нужды ребенка=базовые потребности ребенка: еда, одежда, проживание и пр.

То есть сумма выплачиваемых алиментов может быть уменьшена в том случае, если отдельно живущий родитель реально несет расходы на ребенка (например, покупает одежду, оплачивает кружки и т.д).

Отвечая на самые часто задаваемые вопросы:

Могут ли быть уменьшены алименты за счет детского пособия?

На данный момент детское пособие не является основанием для уменьшения алиментов. Хотя еще не давно действительно существовала такая практика.

Могу ли я получить отчет, на что именно тратятся выплачивемые мной алименты?

Нет, не можете. Предполагается, что родитель, который проживает непосредственно с ребенком, осведомлен о нуждах ребенка и распределяет эти денежные средства в соответствии с ними.
Предоставление отчетности не предусмотрено.

Могу ли я переводить алименты на банковский счет ребенку?

Только если есть соответствующая договоренность между родителями (желательно в письменном виде). В остальных случаях денежные средства необходимо переводить на банковский счет второго родителя.

Должен ли родитель, проживающий рядом с ребенком доказывать, что
тратит на ребенка такую же сумму?

Законом это не предусмотрено. Соответственно нет, не должен. Проживающий с ребенком родитель целенаправленно препятствует общению с ребенком и требует алименты в полном объеме. Будет ли этот факт влиять на сумму взыскиваемых алиментов в суде? К сожалению нет. При взыскании алиментов имеет значение фактическая ситуация, которая сложилась на данный момент, а именно, участвуете ли Вы финансово в жизни ребенка или нет. Если Вы не общаетесь с ребенком, даже по причине того, что второй родитель препятствует этому, Вы будете платить алименты в полном объеме. Порядок общения и алименты — это два разных судебных
процесса. Однако, если с Вас взыскали алименты в полном объеме, но позже ситуация с общением между Вами и ребенком выровнялась, то можно заново подать в суд на уменьшение суммы алиментов в связи с изменившимися обстоятельствами.

Может ли суд уменьшить размер алиментов если отсутствует доход или
он слишком низкий?

Слишком низкий доход или его отсутствие не является весомой причиной для уменьшения суммы алиментов. Согласно закону о семье родитель должен использовать все находящиеся в его распоряжении средства (как доход, так и прочее имущество) для равноценного содержания себя и ребенка. Однако, если у Вас отсутствует доход по причине нетрудоспособности или имеются другие дети, то алименты могут быть уменьшены. В любом случае каждое дело рассматривается в индивидуальном порядке, исходя из нужд ребенка.

Должен ли я платить алименты совершеннолетнему ребенку в размере
предусмотренного законом минимума?

Для совершеннолетних детей законом не предусмотрено фиксированной суммы алиментов. Совершеннолетний ребенок, который востребует алименты, должен доказать, какая сумма алиментов ему необходима (по какой причине и в каком именно объеме он не может себя содержать).

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