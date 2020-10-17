Как повлиять на размер алиментов? Специалист рассказала о всех тонкостях таких выплат

То есть сумма выплачиваемых алиментов может быть уменьшена в том случае, если отдельно живущий родитель реально несет расходы на ребенка (например, покупает одежду, оплачивает кружки и т.д).
Отвечая на самые часто задаваемые вопросы:
Могут ли быть уменьшены алименты за счет детского пособия?
На данный момент детское пособие не является основанием для уменьшения алиментов. Хотя еще не давно действительно существовала такая практика.
Могу ли я получить отчет, на что именно тратятся выплачивемые мной алименты?
Нет, не можете. Предполагается, что родитель, который проживает непосредственно с ребенком, осведомлен о нуждах ребенка и распределяет эти денежные средства в соответствии с ними.
Предоставление отчетности не предусмотрено.
Могу ли я переводить алименты на банковский счет ребенку?
Только если есть соответствующая договоренность между родителями (желательно в письменном виде). В остальных случаях денежные средства необходимо переводить на банковский счет второго родителя.
Должен ли родитель, проживающий рядом с ребенком доказывать, что
тратит на ребенка такую же сумму?
Законом это не предусмотрено. Соответственно нет, не должен. Проживающий с ребенком родитель целенаправленно препятствует общению с ребенком и требует алименты в полном объеме. Будет ли этот факт влиять на сумму взыскиваемых алиментов в суде? К сожалению нет. При взыскании алиментов имеет значение фактическая ситуация, которая сложилась на данный момент, а именно, участвуете ли Вы финансово в жизни ребенка или нет. Если Вы не общаетесь с ребенком, даже по причине того, что второй родитель препятствует этому, Вы будете платить алименты в полном объеме. Порядок общения и алименты — это два разных судебных
процесса. Однако, если с Вас взыскали алименты в полном объеме, но позже ситуация с общением между Вами и ребенком выровнялась, то можно заново подать в суд на уменьшение суммы алиментов в связи с изменившимися обстоятельствами.
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