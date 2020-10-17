Как повлиять на размер алиментов? Специалист рассказала о всех тонкостях таких выплат

Проблемы, связанные с вопросом алиментов, пока не теряют своей актуальности. Согласно законодательству ЭР родитель несовершеннолетнего предоставлению содержания ребенку путем уплаты алиментов, прежде всего в случае, если он не проживает вместе с ребенком или если он не участвует в воспитании ребенка. Проживающий вместе с ребенком родитель должен использовать алименты в интересах ребенка.

Ежемесячные алименты на одного ребенка не могут быть менее половины минимальной месячной ставки оплаты труда, установленной Правительством Эстонской Республики. В 2020 году алименты на одного ребенка составляют 292 евро в месяц. Сумма действительно не

маленькая, особенно если детей двое или больше. Однако это значит, что второй, живущий с ребенком родитель, также со своей стороны вкладывает ту же сумму. То есть, в 2020 году в общей сумме на ребенка ежемесячно тратится 584 евро.

Если еще лет 5 назад процесс взыскания алиментов в минимальном размере был крайне простым и быстрым, то сегодня дела обстоят несколько иначе. Согласно последней судебной практике, помимо предусмотренных законом случаев, алименты могут быть уменьшены если родитель активно участвует в жизни ребенка, а именно, проводит с ним много времени, тем самым выполняя обязанность содержания ребенка напрямую, путем возмещения текущих затрат. Например, если ребенок живет неделю с одним родителем и неделю с другим, то с бОльшей вероятностью ни один родитель не будет платить алименты другому, поскольку каждый из них во время проживания с ребенком несет расходы в более или менее равной степени.

Если же ребенок перманентно проживает с одним родителем и видится с другим несколько дней в месяц, сумма алиментов также может быть уменьшена, однако единой практики здесь нет. В большинстве случаев суд уменьшает размер алиментов прямопропорционально времени,

которое родитель проводит с ребенком. Например, если отдельно живущий родитель проводит с ребенком 20% времени, то алименты могут быть уменьшены на 20% от полной суммы. Однако, в данном случае есть одно ”НО”, а именно, по какому графику отдельно живущий родитель проводит время с ребенком. Например, если отдельно живущий родитель проводит с ребенком время по вторникам с 17 до 22 и в субботу с 11 до 17.00, то какие именно расходы он

несет во время данного времяпрепровождения? Покупка игрушек и прочих радостей не входит в счет алиментов, так как не считается нуждами ребенка. Нужды ребенка=базовые потребности ребенка: еда, одежда, проживание и пр.