19.08.2020, 10:10

4 главных вопроса про юриспруденцию: специалист рассказывает о "подводных камнях профессии"


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4 главных вопроса про юриспруденцию: специалист рассказывает о "подводных камнях профессии"
Алина Рейно

Наверняка представитель любой профессии, будь то врач, воспитатель в детском саду или учитель, может составить топ самых часто задаваемых вопросов, относительно специфики данной специальности. Юрист Алина Рейно в блоге на RusDelfi решила ответить на вопросы, которые в большом количестве задают представителям юридической сферы.

Почему юрист никогда не дает гарантий положительного исхода дела?


Потому что это непрофессионально. Любой юрист знает, что исход дела зависит не только от его непосредственных действий, но и от множества других факторов, которые находятся вне контроля юриста. Например, сотрудничество с клиентом, которое включает в себя своевременный обмен информацией. Иногда клиент сознательно или бессознательно не дает все необходимые сведения, считая их неважными или просто забывая некоторые аспекты (человеческий фактор).

Также исход дела зависит от активности противоположной стороны. Некоторые используют тактику затягивания и чрезмерного обременения судебного процесса, в следствие чего в середине процесса клиент сам уже просто устает бороться, как морально, так и финансово, и заключает компромисс или вовсе отказывается от своих требований. Иногда же напротив, вторая сторона вообще никак не реагирует, и суд может удовлетворить иск заочным решением (разумеется, в тех делах, где это возможно сделать).

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Если к судебному процессу привлечены специалисты, то степень их активности также влияет на исход дела. Например, специалисты по защите прав ребенка. В одних случаях они беседуют со спорящими родителями по телефону, а в других посещают место проживания каждого из родителей и беседуют на месте. Согласитесь, что в обоих случаях впечатление может сложиться абсолютно разное.

Помимо прочего, есть такое понятие, как внутреннее убеждение судьи. Буквально недавно в рамках одного судебного процесса суд вынес совершенно неожиданное решение, с формулировкой «на основании выданного судом кредита доверия». По факту это означало, что объективных обстоятельств в пользу вынесения данного решения нет, но суд убежден, что человек оправдает выданный ему кредит доверия и выносить решение не в его пользу в данный момент несправедливо.

Если юрист дает Вам 100% гарантию положительного исхода дела, я бы посоветовала сменить юриста.

Почему юрист не отвечает на вопросы «по-быстренькому»?


Иметь знакомого юриста (также, как и врача, электрика и пр.) отличный бонус, по мнению многих людей, поскольку всегда можно позвонить и/или написать и быстренько получить консультацию.

Если вопрос четко и конкретно сформулирован, то действительно ответ можно получить с ходу. Например, какой срок давности по требованию, вытекающему из противоправного причинения ущерба? Срок давности составляет три года со дня, когда управомоченное лицо узнало или должно было узнать об ущербе и лице, обязанном возместить ущерб.

К сожалению, в большинстве случаев это так не работает, поскольку задаваемые вопросы требуют тщательного анализа ситуации, а зачастую и документации, что подразумевает трату большого количества времени. Давать же советы, не имея полного представления о ситуации является крайне некомпетентным и неэтичным действием, которое может навредить человеку.

Действительно ли юрист в возрасте лучше молодого юриста?


Преимущество юриста в возрасте в его опыте. Однако, здесь палка о двух концах. Опыт действительно полезная вещь в работе, поскольку через него теоретические знания применяются на практике, набиваются шишки, приобретаются дополнительные навыки и умения, и дальнейшая работа идет легче. В случае профессии юриста принято считать, что у юриста становится больше поле для маневрирования.

Однако, в данной ситуации стоит учитывать, что законы и судебная практика меняются и то, что было актуально 5-10 лет назад уже может не иметь ничего общего с современными реалиями. То есть опыт предыдущих лет здесь никак не поможет.

Также, стоит взять в учет такое понятие, как профессиональное выгорание. Как правило молодые юристы очень амбициозны и увлечены своей работой, что заставляет их «болеть» своим делом, что, естественно, положительно отражается на результате. Лишний раз посмотреть закон, заглянуть в судебную практику, проанализировать международную практику. Даже если все знаешь. Просто так, на всякий случай, вдруг что-то упустил.

Мне кажется, что такие критерии как возраст и пол, нужно оставлять в последних строчках условий при выборе юриста.

Действительно ли работа юриста такая захватывающая, как показывают в кино?


Работа юриста очень интересная и разнообразная, но по большей части состоит из дотошного чтения и анализа документации, законов, комментированных изданий, судебной практики и т.д..

А каков Ваш топ вопросов, относительно специфики профессии?

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