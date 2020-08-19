4 главных вопроса про юриспруденцию: специалист рассказывает о "подводных камнях профессии"

Почему юрист никогда не дает гарантий положительного исхода дела?



Потому что это непрофессионально. Любой юрист знает, что исход дела зависит не только от его непосредственных действий, но и от множества других факторов, которые находятся вне контроля юриста. Например, сотрудничество с клиентом, которое включает в себя своевременный обмен информацией. Иногда клиент сознательно или бессознательно не дает все необходимые сведения, считая их неважными или просто забывая некоторые аспекты (человеческий фактор).

Также исход дела зависит от активности противоположной стороны. Некоторые используют тактику затягивания и чрезмерного обременения судебного процесса, в следствие чего в середине процесса клиент сам уже просто устает бороться, как морально, так и финансово, и заключает компромисс или вовсе отказывается от своих требований. Иногда же напротив, вторая сторона вообще никак не реагирует, и суд может удовлетворить иск заочным решением (разумеется, в тех делах, где это возможно сделать).

Если к судебному процессу привлечены специалисты, то степень их активности также влияет на исход дела. Например, специалисты по защите прав ребенка. В одних случаях они беседуют со спорящими родителями по телефону, а в других посещают место проживания каждого из родителей и беседуют на месте. Согласитесь, что в обоих случаях впечатление может сложиться абсолютно разное.

Помимо прочего, есть такое понятие, как внутреннее убеждение судьи. Буквально недавно в рамках одного судебного процесса суд вынес совершенно неожиданное решение, с формулировкой «на основании выданного судом кредита доверия». По факту это означало, что объективных обстоятельств в пользу вынесения данного решения нет, но суд убежден, что человек оправдает выданный ему кредит доверия и выносить решение не в его пользу в данный момент несправедливо.

Если юрист дает Вам 100% гарантию положительного исхода дела, я бы посоветовала сменить юриста.

Почему юрист не отвечает на вопросы «по-быстренькому»?



Иметь знакомого юриста (также, как и врача, электрика и пр.) отличный бонус, по мнению многих людей, поскольку всегда можно позвонить и/или написать и быстренько получить консультацию.