Жизнь в эстонской деревне: до и во время эпидемии

Видеоблогер провел любопытный эксперимент и сравнил кадры, сделанные им в одной из Эстонских деревень до и во время коронавируса. Что же из этого вышло? И стоит ли любителям отдыха на море ехать в Вызу?
Вызу — это небольшая эстонская деревня в 85 км. от Таллина, и в этом ролике будет показано, как живут небольшие эстонские поселения во время эпидемии. Кроме того, мы сравним увиденное с тем, как жила эта деревня в 2019 году.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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