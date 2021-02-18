Видеоблогер разрушил популярный миф о "вымирающей Эстонии"

"Наверное, многие слышали о том, что из Эстонии и других стран Балтии массово уезжают люди, население стареет, смертность больше рождаемость, города опустели" — предполагает автор. "Самый популярный миф о том, что Эстония вымирает появился не на пустом месте, а в период кризиса 90-тых годов. Однако ситуация изменилась, и сегодня мы обсудим именно эту тему".

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