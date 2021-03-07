ВИДЕО | Видеоблогер показал заброшенные советские военные объекты

"Брошенная база по размагничиванию кораблей в Хара, советская погранзастава, заброшенный универмаг в Локса и умирающий военный городок в Суурпеа. И всё это окружено потрясающей природой, отличными дорогами и небольшими эстонскими деревнями с потрясающими домами и шикарными видами на залив" — рассказывает блогер в описании к ролику.

Знакомит он нас и с исторической составляющей:

"В 1994 году последние российские части покинули Эстонию. Было заброшенно более 500 военных объектов, из Эстонии уехало за год почти 40 000 семей".

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.