ВИДЕО | Варбола: как живет эстонская деревня зимой и что в ней интересного?(1)
Блогер RusDelfi Юлиус знакомит нас с невероятными зимними пейзажами Эстонии, а также историческими объектами, о которых многие могли не знать.
Блогер RusDelfi Юлиус знакомит нас с невероятными зимними пейзажами Эстонии, а также историческими объектами, о которых многие могли не знать.
Что может скрывать обычная эстонская деревня? Тысячелетнюю историю, древнее городище, мызу времён Российской Империи и современное производство. Даже типичная поездка в зимний лес, может открыть неизвестные страницы эстонской истории. Надо лишь покинуть Таллинн и приехать в зимний лес, недалеко от Варбола.
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