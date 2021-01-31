ВИДЕО | Варбола: как живет эстонская деревня зимой и что в ней интересного?

Что может скрывать обычная эстонская деревня? Тысячелетнюю историю, древнее городище, мызу времён Российской Империи и современное производство. Даже типичная поездка в зимний лес, может открыть неизвестные страницы эстонской истории. Надо лишь покинуть Таллинн и приехать в зимний лес, недалеко от Варбола.

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.