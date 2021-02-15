ВИДЕО | Тюри: провинциальный город, построенный "с нуля"

Сегодня мы отправимся в маленький эстонский город Тюри — типичный для Эстонии провинциальный город с населением в 5 000.

Посмотрим как выглядит город, в каком состоянии дома и инфраструктура, на застройку двадцатого века, новую школу, частный сектор и музей.

Этому маленькому городу есть что показать: прекрасные дороги, чистые улицы, интересная архитектура и прекрасные общественные пространства.

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