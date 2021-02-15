ВИДЕО | Тюри: провинциальный город, построенный "с нуля"

Видеоблогер Юлиус отправился в Тюри — небольшой эстонский городок, который представляет собой образцово-показательный пример провинции. "Это - едва ли не единственный эстонский город, построенный с нуля", - уверяет автор. Отличается ли он от других населенных пунктов? Смотрите в видео ниже.
Сегодня мы отправимся в маленький эстонский город Тюри — типичный для Эстонии провинциальный город с населением в 5 000.
Посмотрим как выглядит город, в каком состоянии дома и инфраструктура, на застройку двадцатого века, новую школу, частный сектор и музей.
Этому маленькому городу есть что показать: прекрасные дороги, чистые улицы, интересная архитектура и прекрасные общественные пространства.
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