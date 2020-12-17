ВИДЕО | Турба: жизнь в рабочем поселке Эстонии
Блогер RusDelfi Юлиус считает, что по-настоящему узнать Эстонию можно только изучив неприметные места, такие как Турба — небольшой рабочий поселок в самом конце тупиковой ветки железной дороги.
Блогер RusDelfi Юлиус считает, что по-настоящему узнать Эстонию можно только изучив неприметные места, такие как Турба — небольшой рабочий поселок в самом конце тупиковой ветки железной дороги.
В новом видео нас подробно познакомят с внешним видом эстонской провинции: школой, электростанцией и музеем, а также — с ценами на недвижимость в данном населенном пункте.
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