17.12.2020, 12:46

ВИДЕО | Турба: жизнь в рабочем поселке Эстонии


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ВИДЕО | Турба: жизнь в рабочем поселке Эстонии
screenshot youtube

Блогер RusDelfi Юлиус считает, что по-настоящему узнать Эстонию можно только изучив неприметные места, такие как Турба — небольшой рабочий поселок в самом конце тупиковой ветки железной дороги.

В новом видео нас подробно познакомят с внешним видом эстонской провинции: школой, электростанцией и музеем, а также — с ценами на недвижимость в данном населенном пункте.

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