ВИДЕО | Саку — европейская мечта интроверта?

Вам кажется, что в столице Эстонии все живут в пятиэтажках или, на худой конец, в малоэтажных районах времён Первой Эстонской Республики?

Вовсе не обязательно! Более того, можно вообще только работать в Таллинне, а жить на природе, среди лесов и полей. И это в получасе езды на комфортабельном поезде. Сегодня посетим город Саку, пивную столицу Эстонии!

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