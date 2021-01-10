ВИДЕО | Саку — европейская мечта интроверта?

Видеоблогер RusDelfi встретил новый год в Старом городе, а потом отправился в пригород Таллинна, который не может не приглянуться своим внешним видом и расположением. А еще вас ждет запоздалый лайфхак — где купить дешевую елку (правда, вам самим придется срубить ее).
Вам кажется, что в столице Эстонии все живут в пятиэтажках или, на худой конец, в малоэтажных районах времён Первой Эстонской Республики?
Вовсе не обязательно! Более того, можно вообще только работать в Таллинне, а жить на природе, среди лесов и полей. И это в получасе езды на комфортабельном поезде. Сегодня посетим город Саку, пивную столицу Эстонии!
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